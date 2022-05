Previa de la Premier League: Brighton and Hove Albion vs Manchester United

El próximo sábado a las 17:30 hora local se disputará el encuentro de la trigésimo sexta jornada de la Premier League, el cual enfrentará a Brighton y a Manchester Utd en el The Amex.

Brighton and Hove Albion viene con optimismo para el partido de la trigésimo sexta jornada después de derrotar a Wolverhampton Wanderers en el Molineux Stadium por 3-0, con goles de Yves Bissouma, Alexis MacAllister y Leandro Trossard. Desde el inicio de la temporada, los locales han ganado en 10 de los 35 partidos jugados hasta la fecha en la Premier League y han logrado marcar 34 goles a favor y 42 en contra.

En el lado de los visitantes, Manchester United se hizo con la victoria frente a Brentford durante su último encuentro de la competencia (3-0), con tantos de Bruno Fernandes, Raphael Varane y Cristiano Ronaldo, por lo que espera repetir marcador, esta vez en el feudo de Brighton and Hove Albion. Hasta la fecha, de los 36 partidos que ha disputado el equipo en la Premier League, ha vencido en 16 de ellos con una cifra de 56 tantos a favor y 51 en contra.

En referencia al desempeño en su estadio, Brighton and Hove Albion tiene un balance de tres victorias, siete derrotas y siete empates en 17 partidos jugados como local, de modo que las visitas al estadio The Amex no suelen ser de las más complicadas para los visitantes. En el papel de visitante, Manchester United ha vencido seis veces y ha empatado cinco veces en sus 17 encuentros disputados, por lo que se trata de un rival bastante fuerte fuera de casa al que los locales deberán hacer frente.

Los dos rivales ya se han enfrentado en otras ocasiones en el The Amex, obteniendo como resultado dos victorias y tres derrotas a favor de Brighton and Hove Albion. A su vez, los visitantes acumulan pleno de victorias en el estadio de Brighton, pues han ganado ya tres encuentros a domicilio. El último enfrentamiento en este torneo entre ambos equipos se jugó en febrero de 2022 y acabó con un resultado de 2-0 para Manchester Utd.

Analizando la situación de estos equipos en la tabla clasificatoria de la Premier League, se puede ver que, antes de la disputa del encuentro, Manchester United está por delante de Brighton and Hove Albion con una diferencia de 13 puntos. Los locales, antes de este partido, se sitúan en el noveno lugar con 44 puntos en la clasificación. Por su parte, los visitantes se sitúan en sexta posición con 57 puntos.

Seguir leyendo:

Más noticias

Fuente de Nota e imagen: Narrativa