Cuáles son los libros más vendidos en Amazon México este jueves

Desde La Biblia hasta Don Quijote de la Mancha, han sido varios los títulos que expertos han nombrado como “los libros más vendidos en la historia”, sin embargo, el libro lleva varios siglos de haber sido creado y no siempre hubo formas de medir cuáles eran las obras más populares –como ahora lo hace Amazon– aunado al nivel de analfabetismo de la época.

Existe un largo debate entre los historiadores sobre cuál fue el primer libro de la historia: ya sean los primeros escritos en barro, huesos o tablillas de cera y madera de Mesopotamia; los rollo de papiro en Alejandría; los hechos con bambú y seda en la antigua China o los códices, lo cierto es que este objeto ha acompañado al ser humano a lo largo de su vida y, al igual que el hombre, ha evolucionado.

Y es que tras la invención de la imprenta con tipos móviles en 1440 de la mano de Johannes Gutenberg, pasando por las librerías, el aumento de la alfabetización, la llegada del internet y con ello la digitalización de contenidos, ahora uno de los retos realmente grandes es la cantidad de textos disponibles para leer.

Con ello, la tecnología ha facilitado la manera de medir la popularidad de las piezas literarias, una de ellas es el ranking que ofrece la plataforma Amazon, una lista que funciona como una fotografía de la sociedad al registrar qué es lo que los lectores están “devorando” en determinado tiempo.

Desde ensayos, poesía, cómics, comedia, novelas, suspenso, ciencia-ficción hasta historias de terror o superación personal, estos son los 10 libros más vendidos este jueves 5 de mayo en Amazon México.

1. Heartstopper (VRYA Español): 1

Autor: Alice Oseman

Número de páginas: 288

Charly y Nick van al mismo colegio, aunque nunca se habían cruzado hasta el día que los hacen sentarse juntos en su grupo de estudio. Muy pronto se vuelven amigos y más pronto aún Charlie comienza a sentir algo por Nick… aunque sabe que es un imposible. Pero el amor obra de formas inesperadas y Nick está más interesado en Charlie de lo que ninguno de los dos puede llegar a creer.

2.Pack Heartstopper edición limitada

Autor: Alice Oseman

Número de páginas: 1384

Heartstopper es la novela gráfica que ya conquistó los corazones de todo el mundo. Se trata de amistad, lealtad y amor. Abarca todas las pequeñas historias de las vidas de Nick y Charlie que juntas forman algo más grande, que nos habla a todos, tomo a tomo Nick y Charlie aprenderán lo que significa realmente amar. Este pack contiene los 4 tomos de la saga, 2 separadores, 1 planilla de stickers y 1 block para notas.

3. La biblioteca de la media noche

Autor: Matt Haig

Número de páginas: 336

La biblioteca de la medianoche Matt Haig PREMIO GOODREADS 2020 A LA MEJOR OBRA DE FICCIÓN “Entre la vida y la muerte hay una biblioteca. Y los estantes de esa biblioteca son infinitos. Cada libro da la oportunidad de probar otra vida que podrías haber vivido y de comprobar cómo habrían cambiado las cosas si hubieras tomado otras decisiones.. ¿Habrías hecho algo de manera diferente si hubieras tenido la oportunidad?”. Nora Seed aparece, sin saber cómo, en la Biblioteca de la Medianoche, donde se le ofrece una nueva oportunidad para hacer las cosas bien. Hasta ese momento, su vida ha estado marcada por la infelicidad y el arrepentimiento. Nora siente que ha defraudado a todos y también a ella misma. Pero esto está a punto de cambiar. Los libros de la Biblioteca de la Medianoche permitirán a Nora vivir como si hubiera hecho las cosas de otra manera. Con la ayuda de una vieja amiga, tendrá la opción de esquivar todo aquello que se arrepiente de haber hecho (o no haber hecho), en pos de la vida perfecta. Pero las cosas no siempre serán como imaginó que serían y pronto sus decisiones enfrentarán a la Biblioteca y a ella misma en un peligro extremo. Nora deberá responder una última pregunta antes de que el tiempo se agote: ¿Cuál es la mejor manera de vivir?

4. Heartstopper tomo 2

Autor: Alice Oseman

Número de páginas: 328

Nick y Charlie son mejores amigos. Nick sabe que Charlie es gay y Charlie está seguro de que Nick no lo es. Pero los caminos del amor pueden ser sorprendentes y Nick está descubriendo muchas cosas sobre sus amigos, su familia.. y sobre sí mismo.

5. Heartstopper 3

Autor: Alice Oseman

Número de páginas: 384

¡El colegio organiza una excursión a París! Nick y Charlie van a aprovechar su visita a la ciudad del amor para contarles a sus compañeros sobre su relación, pero ¿se animarán? Charlie tiene terror de que Nick sufra el mismo bullying que le hicieron a él un año atrás al salir del armario. Y Nick está preocupado porque sospecha que algo le ocurre a Charlie y no sabe qué hacer. ¿Es normal que coma tan poco? ¿Debería hablar con él? Mientras tanto, Tao y Elle tendrán que hacerle frente a sus sentimientos y Tara y Darcy van a contar su historia de amor para que Nick y Charlie se animen a compartir la suya con el mundo. ¡Bienvenue al tercer tomo de Heartstopper!

6. Heartstopper 4

Autor: Alice Oseman

Número de páginas: 384

Pensar que Charlie creía que jamás podría gustarle a Nick y ahora no solo son novios, sino que Charlie cree estar listo para declararle su amor. Y Nick siente lo mismo, pero.. tiene tantas cosas en la cabeza. Salir del clóset con su papá y el hecho de que Charlie quizá tenga un desorden alimenticio. Cuando el verano se vuelva otoño y un nuevo año escolar comience, Nick y Charlie aprenderán lo que significa realmente amar.

7. El mundo de Sofía

Autor: Jostein Gaarder

Páginas: N/A

A través de la historia de la filosofía, Sofía descubre que la verdad es mucho más interesante y más compleja de lo que podría haber imaginado. Poco antes de cumplir los quince años, la joven Sofía recibe una misteriosa carta anónima con las siguientes preguntas: “¿Quién eres?”, “¿de dónde viene el mundo?”. Éste es el punto de partida de una apasionada expedición a través de la historia de la filosofía con un enigmático hombre que dedica su vida a pensar en estos temas. A lo largo de la novela, Sofía irá desarrollando su identidad a medida que va ampliando su pensamiento a través de estas enseñanzas: porque la verdad es mucho más interesante y más compleja de lo que podría haber imaginado en un principio. El mundo de Sofía no es sólo una novela de misterio, también es la primera novela hasta el momento que presenta una completa y entretenida historia de la filosofía, desde sus inicios hasta nuestros días.

8. Muchas vidas, muchos maestros

Autor:Brian Weiss

Páginas: 240

Este libro, profundamente conmovedor, se ha convertido en un extraordinario bestseller con 1.5 millones de lectores desde su primera publicación en 1988. En éste, Brian Weiss nos cuenta la asombrosa experiencia que cambió su vida para siempre, en una obra maestra de la espiritualidad que sigue siendo de lectura obligada. Una de sus pacientes, Catherine, recordó bajo hipnosis sus vidas pasadas y consiguió encontrar en éstas el origen de muchos de los traumas que sufría. Catherine se curó, pero ocurrió algo insólito: logró ponerse en contacto con los Maestros, espíritus superiores que habitan los estados entre dos vidas. Ellos le comunicaron importantes mensajes de sabiduría y de conocimiento. «Las credenciales del Dr. Weiss, y su escepticismo inicial, atraen a personas que de otro modo no se hubieran acercado a este libro.» The New York Times.

9.Gato Tiene Sueño

Autor: Satoshi Kitamura

Número de páginas: 14

Esta es una simpática y familiar historia donde el protagonista, un gato, lo único que quiere hacer es dormir. Recorre toda la casa, hasta que al final encuentra el lugar ideal. y por fin, se echa a dormir.

10. El hombre en busca de sentido

Autor: Viktor E. Frankl

Nueva traducción de “El hombre en busca de sentido”. El doctor Frankl, psiquiatra y escritor, suele preguntar a sus pacientes aquejados de múltiples padecimientos: «¿Por qué no se suicida usted? Y muchas veces, de las respuestas extrae una orientación para la psicoterapia a aplicar: a éste, lo que le ata a la vida son los hijos al otro, un talento, una habilidad sin explotar a un tercero, quizás, sólo unos cuantos recuerdos que merece la pena rescatar del olvido. Tejer estas tenues hebras de vidas rotas en una urdimbre firme, coherente, significativa y responsable es el objeto con que se enfrenta la logoterapia. En esta obra, Viktor E. Frankl explica la experiencia que le llevó al descubrimiento de la logoterapia. Prisionero, durante mucho tiempo, en los desalmados campos de concentración, él mismo sintió en su propio ser lo que significaba una existencia desnuda. ¿Cómo pudo él que todo lo había perdido, que había visto destruir todo lo que valía la pena, que padeció hambre, frío, brutalidades sin fin, que tantas veces estuvo a punto del exterminio, cómo pudo aceptar que la vida fuera digna de vivirla? El psiquiatra que personalmente ha tenido que enfrentarse a tales rigores merece que se le escuche, pues nadie como él para juzgar nuestra condición humana sabia y compasivamente. Las palabras del doctor Frankl alcanzan un temple sorprendentemente esperanzador sobre la capacidad humana de trascender sus dificultades y descubrir la verdad conveniente y orientadora.

*Nota: Algunos libros podrían no tener autor, número de páginas o descripción debido a que la plataforma no la proporciona.

Radiografía de México y la lectura

Los adultos mayores de 18 años de edad que viven en México leen en promedio 3.9 libros al año, lo que implica una alza con respecto a los 3.7 libros registrados en el 2021, de acuerdo con el Módulo sobre Lectura (MOLEC) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) dado a conocer en 2022.

Según el estudio, la lectura de revistas y periódicos en formato digital alcanzó su punto más bajo en los últimos seis años; por el contrario, las páginas de internet, foros y blogs tuvieron un aumento.

En comparación con las cifras del 2016, la lectura de las revistas digitales pasaron de 51.4% a 34.9%; los periódicos digitales pasaron de 57.6% a 33.9%; mientras que las páginas de internet, fotos y blogs tuvieron un aumento al pasar de 45.2% a 57.6 por ciento.

Los libros leídos por la población adulta lectora fueron 3.9 ejemplares, la cifra más alta registrada desde 2016. Además, las mujeres se mantienen al frente de la lectura de libros con 65.9% frente a un 54.4% de hombres lectores; no obstante, los hombres leen más cuando de periódicos se trata, con un 44.1% frente a 23.5%, así como en las historietas al registrar un 9.6 frente a un 7.3 por ciento

De la población de 18 años lectora de libros, el 44.1% declaró que la causa principal para leerlos es por entretenimiento, mientras que el 23.8% lo hizo por trabajo o estudio, el 20.7% por cultura general, el 10.1% por religión y el 1.4% por otro motivo.

El tipo de libros que leyó la población de 18 y más años en los últimos doce meses, fueron sobre los temas de literatura (novela, cuento, ciencia ficción, poesía, teatro, etcétera) con 39.5%, seguido de libros especializados, 29.5%; autoayuda, superación personal o religioso, con 29.5%; cultural general, 26.5%; y manuales, guías o recetarios con 8.4 por ciento.

