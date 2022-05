El plan contra la inflación de AMLO palabra por palabra en la mañanera de este miércoles 4 mayo

Fiel a la tradición desde que inició su gobierno, la administración de Andrés Manuel López Obrador ofreció su conferencia diaria en la que funcionarios explicaron avances en distintos proyectos y atendieron preguntas de los medios de comunicación.

Aquí la transcripción completa de la conferencia que se transmitió en vivo este día y que publica la página web del Gobierno de México.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: ¿Cómo estas, Francisco? ¿Cómo estás, Antonio? Buenos días. Buenos días a todas, a todos.

El día de hoy vamos a dar a conocer un plan para enfrentar la inflación, porque debemos actuar, no quedarnos con los brazos cruzados, porque la inflación, como todos sabemos, afecta mucho la economía y afecta más a la gente de escasos recursos económicos. Es un impuesto y debemos de evitar que haya carestía de la vida, ese es el término más preciso, coloquial.

Hemos podido mantener sin un crecimiento desmedido la inflación porque tomamos a tiempo la decisión de controlar los precios de los combustibles. Esto nos ha permitido que tengamos una inflación más baja que en Estados Unidos, de un punto menos. Y se refleja con mucha claridad en el componente energético, nosotros tenemos en el mes de marzo 0.6 de inflación en energéticos y ellos tienen 2.5. La gasolina en México es más barata que en Estados Unidos.

Sin embargo, en lo que tiene que ver con alimentos y otros bienes, ahí sí nosotros tenemos un incremento mayor. Por eso, se tomó la decisión de actuar en lo que tiene que ver con los alimentos, convenciendo, persuadiendo, llamando a productores, a distribuidores, a comerciantes a que lo hagamos de manera conjunta, sin medidas coercitivas. No se trata de control de precios, es un acuerdo, una alianza para garantizar que la canasta básica de alimentos tenga un precio justo.

Y yo quiero agradecer la colaboración de los productores, de lo empresarios, de los comerciantes, porque han aceptado participar de manera voluntaria y esto nos ayuda a todos.

Y, dicho lo anterior, vamos a pedirle al secretario de Hacienda que nos explique en qué consiste este plan.

Y agradecerles mucho a todas, a todos ustedes, empresarios, por acompañarnos esta mañana.

Entonces, tiene la palabra el doctor Rogelio Ramírez de la O.

ROGELIO RAMÍREZ DE LA O, SECRETARIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO: Buenos días a todos. Señor presidente, buenos días. A mis compañeros de gabinete.

La inflación la está padeciendo todo el mundo, a partir de una oferta limitada por los problemas de abastecimiento del COVID y después una recuperación de la demanda muy demasiado repentina. Se agravó esta inflación que ya había iniciado en 2021, se agravó en 2022 con el conflicto entre Rusia y Ucrania y esto elevó aún más los precios de los granos y de los fertilizantes.

Entonces, en México, nosotros desde el inicio, el gobierno, sentó una base para estabilizar el precio de la gasolina en su nivel de no más del aumento de la inflación y esto logró por sí mismo evitar hasta ahora una caía del consumo de los hogares.

En sí mismo, esta medida está financiada por el aumento de precio del petróleo en la exportación de crudo que tiene México, de donde derivamos un excedente sobre el cálculo del presupuesto autorizado por el Congreso. Este excedente se está utilizando para financiar durante el tiempo que dure el aumento en el precio de la gasolina y así estamos compensando una cosa con otra.

Sin esta medida, estimamos que la inflación, que hoy es de 7.6 por ciento, estaría cerca del 10 por ciento, lo cual en sí mismo nos está quitando la presión sobre tasa de interés y una vez que tenemos presión sobre tasa de interés vamos a tener presión sobre el tipo de cambio.

Por eso, animados con esta base de contribución por parte del gobierno federal a la inflación, a la reducción de la inflación, planteamos ahora un aumento en la producción de granos. Este aumento en la producción de granos la estamos presentando a las empresas privadas como otra contribución por parte de los programas que ya están en el presupuesto del gobierno federal y estamos centrándolo en maíz, frijol y arroz. Esta meta de producción la estamos elevando un poco más porque además estamos agregando fertilizantes.

Voy a describir las partes de este acuerdo con el sector privado y la parte que contiene nuestra contribución como gobierno federal en varios capítulos. Uno es producción, otro vamos a verlo más adelante, distribución, el tercero es comercio exterior, el cuarto son otras medidas.

Comenzamos con producción. Estamos estabilizando el precio de gasolina y diésel, como lo mencionaba y hay un aumento previsto en producción de granos. En Producción para el Bienestar estimamos que lo que ya está sembrado y la contribución que haremos en materia de fertilizantes van a darnos aproximadamente dos millones más de toneladas de granos en este sector de Producción para el Bienestar.

Además, estamos también llevando la acción al programa Sembrando Vida, en donde hay potencial para agregar 800 mil toneladas más.

Y, además, con la extensión de los fertilizantes de cuatro estados a nueve estados, que es donde está planteada la distribución de fertilizantes, estimamos dos millones de toneladas más.

Entonces, es una meta sobre la que nos enfocamos. Esto aminora la presión de precios sobre una mayor oferta.

La entrega de fertilizantes es parte integral de esta estrategia y como parte de eso también estamos eliminando la cuota compensatoria para la importación de sulfato de amonio, que va a ser una herramienta útil para la disponibilidad de fertilizantes.

Dos, distribución. Estamos reafirmando el fortalecimiento de la estrategia de seguridad en las carreteras. Esto sabemos que va eventualmente reflejarse en menor robo de alimentos y de insumos estratégicos en carreteras y esperamos que se refleje en las cuotas de seguro, en las primas de seguro.

Comprometiendo, como medida número seis, el no incremento en los peajes de carreteras que están a cargo de Capufe.

Siete, extensión de cartaporte por parte del Sistema de Administración Tributaria a básicos e insumos en sus transportes y el no incremente de tarifas ferroviarias ni contraprestación por interconexión entre una vía ferroviaria y otra.

Continuando, la reducción de costos y tiempo de despacho aduanal. Estamos enfocando también ahí, son procesos que van a reducir los costos y el despacho ágil de carga en los puertos marítimos.

Todas estas medidas en gran sentido son oferta, reducción de costos. No estamos incidiendo sobre programas de control de precios ni de ninguna otra medida directa porque creemos que la oferta y la reducción de costos estimula la competitividad de la industria y va a permitir el mejor manejo de márgenes por parte de la industria.

Tres. Estrategias de comercio exterior. Aranceles cero a la importación de básicos e insumo. Los alimentos básicos están mencionados aquí y los insumos también están mencionados aquí en esta gráfica.

Todos ustedes van a tener el programa en este mismo detalle que lo estoy aquí presentando.

Otras medidas.

Doce, constitución de una reserva estratégica de maíz. Lo podemos hacer porque tenemos capacidad de almacenamiento y Segalmex tiene capacidad de compra, lo vamos a hacer.

Número 13, precios de garantía en maíz, frijol, arroz y leche y esto está también afianzando la producción, sobre todo a nivel de pequeño productor.

Y también fortalecimiento del programa de abasto de Diconsa y Liconsa, que son entidades que inciden en aquellos sectores y regiones en donde hay vulnerabilidad a precios, ya sea falta de mercado suficiente o factores de acaparamiento de intermediarios.

Otras medidas.

Quince, participación privada en el paquete contra la inflación y la carestía, que así le llamamos. Esta es una comprometida coordinación entre las empresas y el gobierno durante un periodo de seis meses, lo hemos acordado. Sabemos que nos conviene a todos. Si el gobierno mantiene el compromiso sobre las medidas que describí, la empresa tiene más certidumbre sobre cómo administrar sus márgenes.

Se espera que después del anuncio por parte de nosotros y del presidente de la República se sumen más empresas a este espacio de diálogo y concertación.

Y también el ingeniero Carlos Slim expresamente, espontáneamente, nos buscó para indicarnos que Telmex está comprometida y Telcel, están comprometidas a mantener los precios de sus servicios tanto de telefonía como de internet por el resto del año.

Aquí simplemente quiero recalcar que varias de las medidas de oferta que hoy parece que van a contribuir en una medida significativa a la contención de la inflación ya estaban en el presupuesto desde 2018 y los hemos estado reforzando, esto es: los programas de seguridad alimentaria están precisamente orientados a fortalecer oferta, sobre todo en los pequeños productores. También está incluido el subsidio a la electricidad doméstica y, como lo describí, el apoyo al precio de la gasolina.

Este apoyo no está financiado con déficit del gobierno, sino que tenemos el mayor ingreso de exportación de crudo que satisface la necesidad de acolchonar el aumento de precio de gasolina en la estación de gasolina en la medida en la que está planteado con no más de la inflación.

Aquí está en la gráfica que sigue la descripción de la canasta básica de Profeco. Le quiero destacar a todos ustedes, a la izquierda de esta gráfica: la canasta Profeco representa 13 por ciento del Índice Nacional de Precio al Consumidor, los energéticos representan 10 por ciento del índice, las tarifas autorizadas por el gobierno representan cuatro por ciento del índice. La suma de estas tres contribuciones al índice son 27 por ciento, lo cual nos dice que, si actuamos en estos tres sectores, estaríamos incidiendo en casi un tercio del Índice Nacional de Precios al Consumidor. Sabemos que hay otros productos en el índice sobre los que no vamos a poder incidir, pero estamos incidiendo en aproximadamente un tercio.

Al mismo tiempo, la canasta Profeco representa 46 por ciento de la inflación de alimentos. Entonces, estamos entrando, estamos apuntando en un sector parcial de toda la oferta de alimentos, pero que nos va a permitir estabilizar expectativas sobre precios para los próximos seis meses.

A la derecha, del 7.5 de inflación que reportó el Inegi en marzo, que es la tasa anual de inflación, los alimentos contribuyeron en 3.8 puntos porcentuales, no 3.6 como está ahí, ya lo corrijo, 3.8 y la canasta Profeco de ese 3.8 casi representa la mitad con el 1.9 puntos porcentuales de esa contribución a la inflación.

Quiero recalcar que para este programa tuvimos varias reuniones de coordinación con la industria y con las cadenas de distribución que en todos los casos lograron aportar su apoyo a este programa en el cual estaríamos actuando conjuntamente.

Nosotros, en los sectores que ya se mencionaron aquí y la industria ajustando su oferta para esta canasta básica, para tener el acuerdo de que la canasta básica se estabilice para los próximos seis meses, las industrias van a tener la flexibilidad para dentro de la canasta ajustar marcas y presentaciones de tal forma que tengamos suficiente espacio de maniobra dentro de la flexibilidad que todos nos debemos dar a nosotros mismos.

Muchas gracias.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Te iban a… Ustedes. Aquí no hay tanto protocolo ceremonial.

ALBERTO MANUEL SEPÚLVEDA COSÍO, VICEPRESIDENTE DE ASUNTOS CORPORATIVOS DE WALMART DE MÉXICO: Gracias, señor presidente.

Buen día, señor presidente y secretario de Hacienda y Crédito Público. Agradezco su invitación.

Señoras y señores, buen día.

Las cadenas comerciales minoristas del país hemos participado en el diálogo que ha fomentado el gobierno federal para combatir la inflación en los productos de la canasta básica que consumen la gran mayoría de las y los mexicanos.

Los altos índices inflacionarios que estamos enfrentando tanto en México como en el extranjero tienen un impacto directo en el bolsillo de la gente, en particular de quienes menos tienen y requieren de un esfuerzo conjunto para combatirlos. Por ello, nos unimos al llamado de su administración para que el gobierno, las cadenas comerciales, los proveedores y otras empresas trabajemos juntos para enfrentar este reto.

Sabemos de la relevancia que las cadenas comerciales tienen para dar acceso a productos de calidad que las familias de México necesitan. Este esfuerzo es un ejemplo de la importancia de la colaboración entre el sector privado y el gobierno federal para promover el bienestar en nuestra sociedad.

Cuente con el compromiso de las cadenas comerciales minoristas y de Walmart de México y Centroamérica para lograr esos objetivos.

Muchas gracias, señor presidente.

Señores, gracias.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Muchas gracias.

LILIANA MEJÍA CORONA, VICEPRESIDENTA GLOBAL DE ASUNTOS CORPORATIVOS DE GRUPO BIMBO: Muy buenos días.

Señor presidente.

Señora secretaria.

Señores secretarios de Estado y funcionarios.

Dirigentes de organismos empresariales, colegas de empresas y cámaras del sector privado.

Estimados representantes de los medios.

Señoras y señores:

A nombre de Grupo Bimbo me da mucho gusto acompañarlos en esta presentación del Programa de Combate a la Inflación y a la Carestía, PCIC.

Hoy, Grupo Bimbo se suma de manera voluntaria a esta iniciativa en favor de la economía de las familias mexicanas. Grupo Bimbo anuncia que durante los próximos seis meses se mantiene sin aumento el precio del pan blanco grande, esto a pesar de que la situación internacional ha empujado al alza del precio de muchos insumos que nuestra empresa utiliza para producir alimentos.

Mantendremos sin aumento el precio del pan blanco grande para ayudar a proteger los ingresos de la gente en un momento muy complejo para todos. De esta manera, acompañamos el esfuerzo de diferentes empresas y sectores que hoy suman a este programa 24 productos muy importantes para los mexicanos. Lo hacemos porque somos una empresa comprometida con México.

Señor presidente.

Señoras y señores.

Grupo Bimbo reconoce las acciones emprendidas por el gobierno federal para proteger la economía familiar. Reconocemos también a las empresas y cámaras que hoy se suman a este programa de manera decidida. En momentos extraordinarios, acciones extraordinarias.

Grupo Bimbo es parte integral de la historia de nuestro país. A lo largo de 76 años hemos acompañado a las familias mexicanas y hoy reiteramos ante ustedes que Grupo Bimbo seguirá trabajando por México en todo momento.

Muchas gracias por su amable atención.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Muchas gracias.

Bueno, este es el programa. Se va a difundir.

Agradecemos la presencia de todas, de todos ustedes. Participaron muchos. A todos les agradecemos por su apoyo.

A los dirigentes del sector empresarial: a Antonio del Valle, que siempre ha estado atento y dispuesto a ayudar para sacar adelante a nuestro país; y a Francisco Cervantes, del Consejo Coordinador Empresarial, que también nos han ayudado en circunstancias difíciles.

Ya atravesamos por la crisis que produjo la pandemia, lo hicimos de manera conjunta, empresarios, el sector social de la economía, que es muy importante, los trabajadores, los productores del campo. A todos les agradecemos su apoyo.

Y ahora es lo mismo, vamos a que con esta solidaridad de productores y de empresarios podamos mantener precios justos, que no se nos disparen los precios de los básicos, de los alimentos básicos, por eso la canasta.

Vamos aquí todos los lunes, como lo hacemos desde hace años, a estar informando a la gente del costo de la canasta básica en las tiendas de autoservicio, las tiendas departamentales; esto lo hace la Procuraduría del Consumidor. Y en general no hay abusos y se da a conocer sobre quién es quién en los precios de la canasta básica.

Ahora vamos a hacer lo mismo.

Hablaron y nos da gusto que estén los representantes de Walmart, que es una de las cadenas que tiene mucha presencia en el país, pero lo mismo han hecho de Chedraui, de Soriana, de todas. No puedo mencionarlas aquí a todas, pero todos están en disposición de ayudar.

Los que distribuyen, también los que producen, hasta los que producen el atún están ayudando, los que se dedican a la harina de maíz, Maseca, están también ayudando.

Ya escuchamos que el ingeniero Slim personalmente se adhirió al plan. Me envió una nota el viernes pasado anunciando de que ellos querían ayudar y habían tomado la decisión de no aumentar el precio de los servicios telefónicos en todo este año.

Y así muchos lo están haciendo, sin presiones de ninguna índole, en completa libertad, porque a todos nos conviene el que se controle la inflación.

No tenemos problemas de otro tipo. Para empezar, hay gobernabilidad, hay paz, hay tranquilidad en nuestro país.

Tenemos un país que ofrece condiciones para la inversión como pocos en el mundo y se puede indagar y se puede probar, está creciendo la inversión extranjera.

Tenemos récord en creación de empleos, más de 21 millones de trabajadores inscritos en el Seguro Social.

Tenemos aumentos en los salarios como no sucedía en 40 años, el salario mínimo en los últimos tres años se ha incrementado en 70 por ciento en términos reales y los salarios contractuales lo mismo.

No ha perdido fortaleza el banco central.

Tenemos un incremento en las reservas de alrededor del 15 por ciento.

Ayer dieron a conocer el monto de las remesas, lo que envían nuestros paisanos a sus familiares del mes de abril, estamos 18 por ciento arriba. Es muy probable, lo adelanto, es mi pronóstico, que de 50 mil millones de dólares del año pasado lleguemos este año a 60 mil millones de dólares en remesas.

Tenemos estabilidad en nuestra moneda, ya vamos para cuatro años sin devaluación, sin depreciación de nuestra moneda.

No tenemos problema, porque también eso quiero aprovechar para agradecerlo a los empresarios de México y a los empresarios en general, que han estado contribuyendo, ya no le llamamos impuestos, sino contribuciones, a lo que está recibiendo la Hacienda Pública. Hasta ahora con relación al año pasado llevamos un incremento en la recaudación de más del cuatro por ciento en términos reales, aún con la inflación. Estaríamos hablando de un incremento nominal del 12 por ciento de este periodo con relación al año pasado.

Tenemos finanzas públicas sanas. No hemos recurrido a deuda adicional y están las finanzas bien en el país.

Estamos también destinando muchos recursos, como nunca, al bienestar de nuestro pueblo y trabajamos todos los días para garantizar la paz y la tranquilidad en México.

Se nos presentan estos problemas que, como la pandemia, no se originan en México, son fenómenos externos. Esto último, el incremento en la inflación, está muy relacionado con la intervención, con la guerra de Rusia y Ucrania, esto es lo que descontroló el mercado mundial.

Pero sí podemos hacer nosotros lo que nos corresponde en la medida de nuestras posibilidades para que no nos afecte tanto, por la importancia que tiene el mantener precios accesibles; si no, podríamos estar aumentando los salarios, pero se pierde poder adquisitivo porque aumentan los precios.

Yo mido el incremento al salario a partir del consumo de tortilla. Sé que hace 30 años un salario mínimo alcanzaba para comprar 50 kilos de tortilla, hace 30 años; cuando llegamos alcanzaba sólo para cinco kilos el salario mínimo.

Por eso, con la colaboración del sector empresarial, por acuerdo, sólo un año hubo diferencias, pero se ha decidido aumentar el salario y hablaba yo de un incremento del 70 por ciento. Bueno, aun con ese incremento, de cinco llegamos a ocho kilos, es lo que hemos logrado, de tortilla; pero ahora con la inflación bajó a siete y eso es lo que me preocupa.

Entonces, si producimos más, si tenemos más oferta pues vamos a poder controlar el incremento de los precios, porque también eso lo debemos de tener muy presente. Antes, o hay quienes todavía piensan que en un mundo globalizado pues no hay que producir lo que se consume, que se puede comprar afuera lo que se necesita, ese era un poco la concepción que prevalecía. En el caso de los energéticos, que se podía vender petróleo crudo y comprar gasolinas, que es como vender naranja y compra jugo de naranja. Por eso, en 40 años no se hizo una nueva refinería.

Nosotros estamos cambiando eso, estamos rehabilitando las refinerías, estamos bajando la importación de gasolinas, de diésel y esto nos coloca en una situación distinta, por eso podemos controlar precios de combustibles.

Pues lo mismo es con los alimentos. Si somos autosuficientes, estamos protegidos. Y esto no sólo pensando en la economía nacional, no sólo en la producción de mercado, no sólo en producir para el país, también durante mucho tiempo ha jugado un papel fundamental la producción de autoconsumo, que en el campo se siembre para comer.

Ahora, regresando de un viaje que tengo a Centroamérica y el Caribe, voy a recorrer el país porque me voy a reunir con agrónomos, con extensionistas que tenemos en todo el país para que echemos a andar toda una campaña para producir para el autoconsumo. A sembrar maíz, a sembrar frijol, a sembrar lo básico, todo esto ayuda mucho.

Y agradecemos de que, además de esta producción de autoconsumo, quienes producen para el mercado también estén participando.

Van a contar con todos nuestros apoyos, con facilidades. Por ejemplo, en cuanto a la importación de insumos, la Secretaría de Economía va a revisar toda la política arancelaria con el propósito de facilitar el ingreso de alimentos en los que no somos autosuficientes y sobre todo de insumos.

Y agradecer mucho la participación de toda y de todos ustedes por el bien de nuestro pueblo y por el bien de nuestro país.

Y muchísimas gracias de todo corazón.

No puedo dejar de decirles que vamos a continuar nuestra conferencia porque, si no, nos van a hacer un motín emocional nuestros compañeros y compañeras de los medios, porque ya están acostumbrados a esta mañanera, pero esto era muy importante, el dar a conocer al pueblo de México este plan para enfrentar la inflación.

Si ustedes desean quedarse, están invitados; si ustedes consideran que, pues ya se cumplió con esta primera etapa y que no vayan a dejar de desayunar, pues están en libertad, que no se traspasen; ahora, si quieren, aquí les invitamos, es lo que hacemos todos los días.

Este miércoles hay la sección de Quién es quién en las mentiras. Entonces, es interesante. Ustedes deciden.

Yo sí quiero ofrecerles, rendirles de nuevo mi reconocimiento y un aplauso.

Pues vamos.

ANA ELIZABETH GARCÍA VILCHIS: Buenos días a todas y a todos.

Este es el Quién es quién en las mentiras de la semana del 4 de mayo de 2022.

La Conagua no ha ordenado demoler la presa Palo Blanco en Coahuila. La última semana de abril medios de comunicación alertaron sobre la supuesta demolición de la presa de Palo Blanco en el municipio de Ramos Arizpe, en el estado de Coahuila, por parte de la Comisión Nacional del Agua y del Organismo de Cuenca Río Bravo.

Periódicos que vemos en pantalla, como Zócalo, El Heraldo de Saltillo, Capital Coahuila, así como legisladores locales se apresuraron a difundir el rumor y la mentira.

La Conagua, a través de un comunicado de prensa, informó que ha reiterado desde 2015 que es indispensable realizar una rehabilitación. Además, la presa presenta grietas en la corona de la cortina, mismas que surgieron inmediatamente después de su construcción. La presa Palo Blanco fue edificada sin autorización ni permiso de la Conagua y es administrada por el gobierno estatal.

Las obras que se están reiterando realizar por parte de la Comisión Nacional del Agua tienen el único propósito de garantizar condiciones de seguridad a la infraestructura hidráulica con el objetivo de que no haya afectaciones a la población aledaña. Pero claramente es una campaña política de mentiras, así se las gasta de Moreira News. La presa no se va a demoler, se va a rehabilitar.

Siguiente, por favor. Falso que el Gobierno de México criminalice a la oposición y menos a inversionistas, según el artículo de opinión del Wall Street Journal y que Reforma convirtió en una nota al publicarla en primera plana.

En su portada del lunes 2 de mayo, el diario Reforma publicó una nota titulada: ‘Advierte Wall Street Journal: quieren cárcel a opositores a la Ley Bartlett’.

Parece sacado de un meme del Deforma. Daría risa, de no ser porque lo publica un diario financiero importante en Estados Unidos, que al ser publicado por Reforma, volverlo noticia con el único propósito de desprestigiar al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Reforma no lo atribuye a la autora, sino al diario estadounidense. Se trata de un artículo de opinión que acusa falsamente al Gobierno de México de criminalizar a empresarios del sector eléctrico y a opositores a su política, lo cual pues todos sabemos que es mentira.

La opinión publicada por el diario conservador Wall Street Journal es Mary Anastasia O’Grady, quien es conocida como una mujer conservadora, también que escribe a favor de los intereses económicos de Estados Unidos en América Latina, contra los gobiernos de izquierda y miente para confundir.

O’Grady miente, pero Reforma cae más bajo y engaña a sus lectores, como muchos otros que hicieron eco en televisión, radio y medios digitales.

Este gobierno no persigue a opositores; al contrario, se promueve el diálogo y se respeta al derecho a disentir.

Siguiente, por favor. Bueno, pues el siguiente tema es para ahondar en lo que aquí ya se mencionó, de una propiedad de Valle de Bravo de Carlos Loret. Aquí mostramos —si me pueden empezar a pasar el video, por favor— el siguiente reportaje, según en la investigación periodística del equipo de AD Noticias que lo confirma.

Es una mansión de 780 metros cuadrados en dos niveles, dos albercas, cancha de tenis, cancha de futbol, un área boscosa, un huerto, cinco invernaderos, un lago artificial de 60 metros cuadrados en una zona exclusiva de Valle de Bravo, que en total mide más de 34 mil metros cuadrados, ahí humildemente. Y su valor sería de más de 138 millones de pesos, ojo, sólo el terreno.

Esta propiedad es del periodista Carlos Loret de Mola. Preguntamos nuevamente ¿quién ‘pompó’?

Pero esta propiedad y las del alrededor afectan una zona boscosa que sirve para la recarga de agua en el valle, pero hoy se acapara al agua y se reduce el caudal de la presa del sistema Cutzamala.

El vendedor del predio habría sido Miguel Limón Rojas, exsecretario de Educación en el sexenio de Ernesto Ponce de León.

Pero Loret sigue sin aclarar el origen de sus ingresos para comprar tan lujosas propiedades, como el de la torre más cara de la Ciudad de México. Aquí podemos ver, si me pasan la foto, por favor. Porque recordemos que no es la única y además con su propiedad de Valle de Bravo es cómplice de daño ambiental.

Aquí vemos el reciente reportaje de Polemón sobre el origen sombrío del departamento de Carlos Loret de Mola. Mientras Loret guarda silencio sigue saliendo información.

El segundo tema —la siguiente, por favor— el segundo tema es que la empresa Sac-Tun, antes Calica, filial de la empresa Vulcan, respondió al presidente Andrés Manuel López Obrador y afirmó que es legal su operación en su banco de materiales ubicado en Solidaridad, Quintana Roo. A través de un comunicado la empresa dijo:

‘La extracción, producción y exportación que realiza Sac-Tun se llevan a cabo de conformidad con las autorizaciones y permisos propios de la actividad extractiva de materiales pétreos. Estas autorizaciones y permisos se basan en detallados estudios y manifestaciones de impacto ambiental que han sido evaluados y aprobados por diversas autoridades ambientales a lo largo de muchos años’.

La empresa Vulcan miente y ha violado las normas ambientales, utiliza explosivos y extrae más allá de lo que tiene permitido, además de haber causado el mayor desastre ambiental en la política Yucatán.

Y por si alguno lo duda, aquí tenemos un video.

Es cuanto, presidente.

VOZ DE HOMBRE: Desde mediados de los años 80 el Caribe de Quintana Roo ha sufrido un devastador impacto ambiental, causado por megaproyectos y actividades industriales contrarias a la vocación turística de la zona.

Un ejemplo es la empresa Calizas Industriales del Carmen, Calica, subsidiaria del grupo estadounidense Legacy Vulcan, que extrae toneladas de roca caliza por debajo del manto freático para producir piedra triturada, grava y arena que se exporta a los Estados Unidos

MIGUEL RICO DIENER, ASESOR FINANCIERO DE LA MINERA CALICA: Nosotros, por supuesto, también realizamos voladoras, como en cualquier cantera del mundo, pero esas voladuras obviamente se tienen que llevar bajo muy, muy estrictas medidas de seguridad.

VOZ HOMBRE: En 1986 instancias del gobierno federal y de Quintana Roo otorgaron a Calica la primera autorización para la extracción de roca caliza por debajo del manto freático en La Rosita, un predio de mil 200 hectáreas. Esta autorización no especificaba ni la vigencia ni el volumen de explotación del proyecto, fue como un cheque en blanco para extraer piedra caliza y llevarse un pedazo de nuestro país.

INTERVENCIÓN HOMBRE: De 40 a 50 viajes porque la empresa nos exigía hacer 30 mil toneladas a todos los compañeros dentro de la empresa diariamente en cada turno.

VOZ HOMBRE: En 1996 el gobierno de Quintana Roo otorgó a Calica un segundo permiso, esta vez para extraer la piedra caliza por encima del manto freático en otros dos predios, El Corchalito y La Adelita, que comprenden una superficie de mil 251 hectáreas.

El 30 de noviembre del 2000, justo un día antes del fin del gobierno de Ernesto Zedillo, el Instituto Nacional de Ecología, dependiente de la Semarnat de Julia Carabias, autorizó por 20 años la explotación de roca caliza en los mismos predios, ahora también por debajo del manto freático.

MIGUEL RICO DIENER: Por el impacto de una de estas voladuras pudiera haber alguna afectación sea, por ejemplo, a algún vestigio maya que tenemos dentro de la zona o a estructuras geológicas, de estructuras naturales como pudieran ser cavernas.

VOZ HOMBRE: En 2017y 2018, tras una inspección, la Profepa determinó que la empresa Calica había hecho un aprovechamiento de roca caliza en superficie y temporalidad mayor a lo autorizado, por lo que le impuso una clausura y sanciones administrativas.

En respuesta, Legacy Vulcan, apelando las normas del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, presentó una demanda contra el Estado mexicano con una reclama por compensación de más de mil 500 millones de dólares.

Comprometido con la protección de un medio ambiente sano para todos y todas, el Gobierno de México se mantiene firme en su posición de priorizar el interés público por encima del privado. No más devastación ni saqueos.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, pues ahí terminamos.

Ahora sí, adelante. Quedaron pendientes dos: Estephanie Calva Palacios. ¿Sí vino? Ah, perdón.

PREGUNTA: Sí, buenos días, señor presidente. Buenos días a todos.

Preguntarle sobre la llamada que sostuvo con el presidente Joe Biden de Estados Unidos, si se tomó o se habló sobre el conflicto de Rusia-Ucrania, si hablaron sobre este tema en esa conversación.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, no tratamos ese tema, básicamente hablamos de los programas para el desarrollo en Centroamérica, el asunto migratorio; cómo nosotros y también el presidente Biden está cada vez más convencido de que hay que atender las causas, que hay que producir, crear empleos en los países de Centroamérica.

Le planteamos que hace falta que se invierta más en Centroamérica. Desde el tiempo que estuvo el presidente Trump se acordó de que se iban a destinar cuatro mil millones de dólares para este plan, que ayudaría mucho a mantener a la gente en sus pueblos y que no se vieran en la necesidad de emigrar, pero hasta ahora no se ha invertido prácticamente nada, o sea, lleva mucho tiempo…

INTERLOCUTORA: Perdón. Usted había… El año pasado, cuando tuvo una visita en Washington, que estuvo con la vicepresidenta Kamala Harris, había propuesto usted un bloque económico para que fuera más fuerte América Latina.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, pero todavía no hay inversión suficiente.

Nosotros estamos invirtiendo en Centroamérica en la medida de nuestras posibilidades. Se están aplicando programas como el Sembrando Vida en El Salvador, en Honduras, el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro. En El Salvador son 10 mil productores que están recibiendo apoyo del Gobierno de México para mantenerlos trabajando en sus pueblos y que esto no los obligue a migrar.

Vamos a hablar de eso ahora en la visita, porque hemos hecho una evaluación de esta pequeña inversión, el efecto que tiene, de cómo sí hay muy buenos resultados y estamos convenciendo al gobierno de Estados Unidos de que con prontitud invierta.

Ellos tienen un sistema muy especial, ellos piensan que basta con promover la inversión privada; que, si se instalan plantas, fábricas, en los países de Centroamérica pues se van a generar empleos y así se va a conseguir el propósito de que la gente trabaje en sus lugares de origen. Eso es bueno, pero eso lleva tiempo. Aquí estamos frente a empresarios.

INTERLOCUTORA: ¿Eso fue a lo que fue el canciller Marcelo Ebrard?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: A eso fue.

INTERLOCUTORA: ¿Ya lograron algún acuerdo?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ayer se reunió con el jefe del Departamento de Estado, el señor Blinken. Hoy me va a informar. Ese fue un acuerdo.

Lo otro es que se incrementen las visas temporales de trabajo para Centroamérica, porque es una paradoja, no hay fuerza de trabajo, no tienen mano de obra en Estados Unidos y al mismo tiempo tienen una política migratoria que no permite que se obtenga esa mano de obra.

Lo que estamos nosotros planteando es ordenar el flujo migratorio; que, en El Salvador, para decirlo de manera práctica, que en Honduras, en Guatemala, se les dé oportunidad a los productores de inscribirse para sembrar sus parcelas y se les pague un jornal; y que el que acepte, en el acuerdo se establezca el derecho a tener una visa temporal de trabajo.

Lo mismo en el caso de los jóvenes. A ver, vas a trabajar como aprendiz en empresas, en comercios, en el campo y a los seis meses, de acuerdo a tu comportamiento, mientras estés trabajando como aprendiz te vamos a pagar un salario mínimo y a los seis meses te vamos a permitir, si lo deseas, que tengas una visa temporal de trabajo, vas, regresas, durante un tiempo, si hay un comportamiento laboral adecuado, que además son la mayoría jóvenes que desean salir adelante, superarse, muy buenos trabajadores.

Entonces, así podemos resolver el fenómeno migratorio o atemperarlo, pero nada más sellando las fronteras con medidas coercitivas, no, eso no es posible, hay que atender las causas.

Entonces, eso es lo que les estamos planteando y cada vez hay pues más aceptación, los estamos convenciendo de que se atienda así el fenómeno migratorio. Y hay muy buenas relaciones con el gobierno de Estados Unidos.

INTERLOCUTORA: Aprovechando, señor presidente, en el tema de los fertilizantes, porque Rusia es uno de los países que tiene mayor proveedor de fertilizantes, aprovechando que está la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, si hay un registro de estas empresas rusas que están proveyendo aquí en México, si todavía México mantiene una buena relación con estas empresas rusas y si hay un listado que todavía siguen enviando esos fertilizantes.

Y si México se está uniendo a olas de sanciones contra este país, porque debido también a estas empresas que sancionaron a Rusia por el conflicto con Ucrania, pues también se debió a esta carestía ¿no?, por ejemplo, bloqueos económicos.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, eso tiene que ver con política exterior y nuestra política exterior está muy bien definida en la Constitución, en el artículo 89: no intervención, autodeterminación de los pueblos, solución pacífica de las controversias. Eso es lo que hemos hecho en este lamentable conflicto.

Desde luego, nosotros condenamos todas las invasiones, porque nosotros hemos padecido de invasiones. No voy a hacer aquí el recuento de cuantos países o potencias nos han invadido y el daño que nos han causado.

Nosotros no podemos estar a favor de ninguna invasión, pero al mismo tiempo procuramos ayudar a que se dialogue y se busque la paz.

Sentimos que en el conflicto Rusia-Ucrania faltó diálogo, faltó más política. La política, entre otras cosas, se inventó para evitar la guerra. Entonces, se debió insistir más en el diálogo.

INTERLOCUTORA: Ahí, señor presidente, cuando la ONU visita a Rusia, al mismo tiempo estaban, se estaba organizando una reunión para enviar más armas de Estados Unidos a Ucrania. Entonces, entre más elevado está el conflicto, se decía que también podía desatarse una tercera guerra mundial. Entonces, ¿ustedes qué opinan sobre esta situación que puede escalar a más meses de estos conflictos?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Yo pienso que deben buscarse los medios para dialogar y llegar a un acuerdo. Y si no se hizo antes, nunca es tarde. Y esa es la mejor salida, porque sí afecta a todo el mundo.

Y no queremos la guerra, sobre todo porque padecen, sufren inocentes y hay que buscar la forma de que se llegue a un diálogo.

Acerca de sanciones, nosotros no planteamos eso.

INTERLOCUTORA: ¿Continúan todavía las…?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sigue la misma política, no queremos meternos nosotros de manera directa a sancionar a ningún país, queremos tener una postura de neutralidad, lo hemos estado expresando en Naciones Unidas para que de esta forma se busque el diálogo.

Si nosotros nos inclinamos a favor de una postura o de otra, perdemos autoridad y no podríamos, si lo solicitaran, participar en la posibilidad de que se llegue a un acuerdo, de que haya una conciliación.

INTERLOCUTORA: Okey, muchas gracias, presidente. Stephanie Palacios, de la agencia Sputnik.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí.

Carlos Pozos.

PREGUNTA: Buenos días, presidente. Su servidor, Carlos Pozos, reportero de Lord Molécula Oficial y columnista de la revista Petróleo y Energía. Buenos días a quienes nos ven y a quienes nos escuchan, buenos días a todos los empresarios.

Mi pregunta es sobre el tema, señor presidente. La inflación es el peor de los impuestos para la población y nunca regresa a su estado original, la inflación no le conviene a nadie y con ella perdemos todos.

Ya se habla que vivimos en esta inflación, presidente, pero hay que recordar que en 1993 vivimos hiperinflación y aquí está la muestra, presidente. Aquí tengo una nueva moneda, un nuevo peso, con eso se le quita tres ceros a nuestra moneda y recordar que hoy un pastelillo de esos de Bimbo costaría 18 mil pesos, esto en tiempos de Carlos Salinas de Gortari.

Presidente, tengo 40 años en el ejercicio periodístico y he sido testigo de varios pactos y planes antiinflacionarios: el primero nació con Miguel de la Madrid Hurtado, era el Pacto de Solidaridad Económica; después, con Carlos Salinas, el Pacto para la Estabilidad y el Crecimiento Económico; con Zedillo fue el Pacto para la Alianza y la Recuperación Económica; y el más reciente, con Enrique Peña Nieto, el Pacto por México.

Presidente, especialistas del CIDE y de la UNAM estiman que este pacto es un acto simbólico con intención política y electoral. La pregunta es: ¿teme usted ser criticado aún más como populista y autoritario por este nuevo pacto? Y si considera usted que este pacto está acotado y limitado por la confrontación de la iniciativa privada.

Y aquí está presente el nuevo presidente del CCE, el señor Francisco, si usted me permite y tiene la autorización, el que pudiera hacer uso de la palabra y nos diera su opinión.

Y si les pediría a otros empresarios, aprovechando el foro, de sumarse a este nuevo paquete contra la inflación y la carestía.

Esa es mi primera pregunta, señor presidente.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, es un acuerdo —ya por eso no se le llama pacto— acuerdo de buena voluntad y pensamos que va a ayudar.

Además, en la exposición fue, como siempre, muy preciso y honesto Rogelio Ramírez de la O, que es un buen economista, de los mejores de este país.

Y fue muy claro sobre las limitaciones también que se tienen. No es decir: ‘Ya con esto resolvemos el problema’; no, es hacer algo, no quedarnos con los brazos cruzados. Esto va a ayudar, esto va a ayudar y hay que tomar otras medidas.

Y tenemos mucha confianza de que vamos a salir adelante, porque el contexto en general de la economía de México es bueno y sobre todo porque el país es muy atractivo para la inversión. Fue un acierto el haber suscrito de nuevo el tratado comercial con Estados Unidos y con Canadá, eso nos ayuda mucho.

Y también es un acierto el que se haya definido desde el principio como política la autosuficiencia energética y la búsqueda de la autosuficiencia alimentaria.

Entonces, vamos bien, acabo de dar a conocer algunos datos, nuestra economía está bien y yo creo que esto va a ayudar.

También debe de tomarse en cuenta, no es una excusa, de que se trata de un fenómeno mundial. Pero nuestro país está sorteando bien esta crisis, primero, la pandemia y ahora lo que ha precipitado la guerra de Rusia con Ucrania.

Acerca de si Francisco quiere hacer algún comentario, Francisco es una gente que nosotros estimamos. Celebramos que sea el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, la verdad, porque lo conocemos. Es una gente que busca acuerdos, que tiene una visión de desarrollo con dimensión social.

Entonces, si quieres, Francisco.

FRANCISCO CERVANTES DÍAZ, PRESIDENTE DEL CONSEJO COORDINADOR EMPRESARIAL (CCE): Muchas gracias, señor presidente, muchas gracias. Muy buenos días a todas y todos ustedes.

Señor presidente, como podrá ver, aquí están no sólo los productores, están también los que comercializan, las tiendas de autoservicio, está Antad; está la Concanaco, que es la Confederación de Cámaras Industriales; nos acompaña Coparmex, allá atrás está Pepe Medina; está el Consejo Mexicano de Negocios, está el Consejo Nacional Agropecuario y todos; Concamin, también está Gregorio Gómez en representación de José Abugaber, está en una asamblea en Acapulco, señor presidente. Pero todos con el ánimo de colaborar totalmente en este acuerdo para mitigar, para mitigar esta inflación que viene todavía con los efectos que nos ha dejado el COVID, pero también esta guerra que está pasando en Ucrania y Rusia.

Y bien lo dijo, señor presidente, vamos abajo de un país económicamente… una potencia, que es Estados Unidos, vamos un punto abajo.

Entonces, también como lo dice, hay que hacer algo y sobre todo en el ánimo de colaboración para las familias que más lo necesitan. Eso es lo que tenemos que sumarnos a esta iniciativa que tiene su gobierno y aquí estamos presentes con todo el ánimo.

Están muchas de las marcas importantes, está Kimberly, está Lala, están los de los atunes, en fin, hay muchas marcas. Aquí está el ánimo del sector empresarial en colaboración con su gobierno para poder mitigar esta fuerte inflación que estamos viviendo y que seguramente viene más fuerte, pero con estas acciones y con este ánimo estamos seguros, señor presidente, que vamos a poder mitigarla y sobre todo con las familias que más lo necesitan.

Y aprovecho para felicitar este tipo de acciones que son muy importantes.

Hacer algo, hacer algo, señor presidente.

Y también en las reuniones que hemos tenido, también queremos agradecerle esa apertura a la inversión, eso es bien importante para que se sigan generando empleos en México. Es una gran oportunidad la que tiene México ahorita con toda la logística que se ha encarecido enormemente, que viene de Asia.

Y además esto se vuelve una oportunidad importante. Lo ha platicado en Veracruz, en el Consejo de las Américas, en una cena aquí en este mismo lugar, en fin.

Todas estas acciones que está emprendiendo usted y su gobierno creo que son muy importantes para nosotros y nosotros con todo el ánimo de colaboración.

No sé si está allá el que nos aventó al ruedo, señor presidente, está…

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ya, pero muy bien.

FRANCISCO CERVANTES DÍAZ: Muchas gracias, señor presidente, gracias. Con permiso.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Hasta de más, ya.

INTERLOCUTOR: Pero no tiene interés político este…

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, no, no, es nuestra responsabilidad, tenemos que procurar enfrentar los problemas.

Si me preguntan, con toda sinceridad respondo, si me preguntan acerca de cuáles son mis preocupaciones de estos días, diría que entre las principales preocupaciones está la inflación.

Y he aprendido a lo largo de mi vida pública algo que se puede resumir en una frase: problema que soslaya, estalla; o sea, si uno tiene un problema, hay que enfrentarlo. No se puede, como los avestruces, que son muy inteligentes, pero que meten la cabeza debajo de la tierra, debajo de la arena, no se puede. Aquí hay que enfrentar los problemas.

Y esto es lo único que nos preocupa en la parte económica porque, si observan el peso, a pesar de que se ha anunciado que van a aumentar las tasas en Estados Unidos medio punto, ya el puro anuncio podría haber provocado una depreciación mayor de la moneda. Pues no. Sí hubo algo la semana pasada, pero ya de nuevo está apreciándose nuestra moneda y esto ayuda mucho porque también tenemos que procurar que no nos aumenten las tasas.

Desde luego, el Banco de México es autónomo y ellos tienen que decidir y vamos a ser respetuosos de la autonomía del Banco de México, pero entre menos suban las tasas de interés, mejor para que haya inversión y tengamos crecimiento económico. Si hay crecimiento económico, hay empleos; si hay empleo, hay bienestar; si hay bienestar, hay paz, hay tranquilidad.

Entonces, por eso lo de la inflación. No es un asunto político. De eso también hablamos, porque la política es indispensable, imagínense cómo se conduce un país sin política.

Uno de los errores que se han cometido es pensar que se puede hacer a un lado la política, en lo general no se puede elevar a rango supremo la economía y subordinar la política y todo lo demás, eso fue un error que nos costó mucho, es como dejar la guerra sólo a los generales, no.

Y se necesita de la política. Hay quienes dicen, sin saber lo que expresan, que son apolíticos. Pues no, un analfabeta político ni siquiera lo es, lo que pasa es que no se da cuenta que la política tiene que ver con todo lo que acontece en su vida, todo lo que acontece en su vida.

Si va a poder andar en las calles sin que lo asalten, con libertad, eso tiene que ver con la política; si va a tener trabajo, tiene que ver con la política y muchas cosas.

Entonces, sí política, pero no politiquería.

INTERLOCUTOR: Bien, presidente.

Mi segunda pregunta es: presidente, la transparencia y la rendición de cuentas es una de sus banderas de esta administración, pero no todos lo entienden como una regla de oro.

En el sindicato de trabajadores del Issste se da opacidad en materia de transparencia de cuotas sindicales que orilla a sus agremiados acudir al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Trabajadores me lo han expresado y me han entregado documentos, que aquí tengo y, si gusta, se los puedo dejar a Jesús Ramírez.

La pregunta es: ¿sería necesario reformar la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado para que las peticiones de transparencia de cuentas de patrimonio sindical sean más expeditas y de no ser así sean sancionadas judicialmente las dirigencias nacionales?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues nos dejas el escrito con Jesús.

Y acerca de los cambios a las leyes, reglamentos, eso corresponde a la Secretaría del Trabajo y ellos son los que sancionan sobre los estatutos de los sindicatos y ellos son los que pueden llevar a cabo esos cambios, o sugerir que se cambien los estatutos. Está en la nueva Ley Federal del Trabajo, en la ley laboral en específico. Entonces, le vamos a pedir a Luisa María Alcalde que lo vea.

INTERLOCUTOR: Sí, presidente.

Y, bueno, pues mi última pregunta es: mañana 5 de mayo se conmemora el 160 aniversario de la Batalla de Puebla, que es una fecha significativa en estos tiempos difíciles para nuestro país y que hacen recordar la valentía y la entrega y el coraje de nuestro pueblo.

Presidente, de este año del 2022 ¿quién es el invasor a vencer?, ¿cuántos flancos está peleando usted? y considera que si a la mitad del sexenio va a usted ganando la batalla.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues ahorita lo que hemos padecido más, el invasor que más nos ha afectado es el COVID, ese es el que nos produjo mucho daño y mucha tristeza, dolor. Afortunadamente ya estamos saliendo, ayer ya informábamos que tenemos sólo un fallecimiento diario por COVID. Claro, no queremos que nadie pierda la vida. Pero imagínese las que pasamos, porque tuvimos hasta mil 500 fallecidos diarios por COVID, mucho dolor. Entonces, ya estamos saliendo de eso afortunadamente.

Y ahora se nos presenta esta situación de la guerra de Rusia y Ucrania, pero estamos optimistas, vamos a salir adelante con el apoyo de todos los mexicanos. Como siempre, toda la gente ayuda.

Salimos bien, diría, aún con pérdida de vidas, con dolor y con tristeza, por el apoyo de muchos mexicanos que se cuidaron, que cuidaron a sus familiares, sobre todo a los adultos mayores los cuidaron, porque tiene que ver también con una tradición de fraternidad que hay en las familias mexicanas. La familia es la principal institución de seguridad social, la familia mexicana.

Y nos ayudaron mucho los médicos, las enfermeras, los trabajadores del sector salud.

Nos ayudó el tener buenas relaciones con los gobiernos del mundo.

Nos ayudó el conseguir a tiempo las vacunas, somos de los países que más vacunas aplicamos, estamos en los 10 primeros países en el mundo en aplicación de vacunas.

Nos ayudó el que tenemos finanzas públicas sanas, pagamos por adelantado más de 200 millones de dosis de vacunas, por eso no nos faltaron.

Nos ayudó, decía yo, que nos apoyaron gobiernos extranjeros: nos apoyó el gobierno de China, nos apoyó el gobierno de Rusia, nos apoyó el gobierno de la India, el gobierno de Argentina, el gobierno de Cuba; nos apoyó mucho el gobierno de Estados Unidos, en fin.

Todo esto permitió que saliéramos adelante.

Algo que fue fundamental: el apoyo de las Fuerzas Armadas. La Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa, son dos pilares fundamentales del Estado nacional.

Por eso salimos adelante. Son malas las comparaciones, más cuando se trata de estos casos tan dolorosos, pero de 30 países, en fallecimientos, quedamos en el lugar 28 y menos fallecidos en México que en Estados Unidos, que en Brasil, que en Perú, que en Argentina, que en Colombia y que en muchos otros países.

Nada más para que tengan un dato, nosotros desgraciadamente tuvimos 330 mil, 340 mil fallecidos, en Estados Unidos un millón de fallecidos por la pandemia.

Entonces, salimos adelante. Entonces, me preguntas eso, pues imagínense lo que nos afectó este agente externo porque, pues no se originó aquí, vino de fuera y sí fue muy difícil. Claro, todos los días nos metimos a atender el problema y ayudaron todos y ya vamos adelante y estoy optimista.

También podríamos hablar aquí que se nos cayó la economía, lo saben ustedes, 8.5, se nos cayeron más de un millón, casi millón y medio de empleos, bueno, ya conocen ustedes lo que sucedió y ya estamos en recuperación, ya estamos en franca recuperación.

Y también no contratamos deuda adicional, como lo hicieron casi todos los países del mundo, para enfrentar la crisis de la pandemia.

Entonces, ahí vamos adelante, hay armonía y, como dije, hay gobernabilidad en el país.

Vamos con Sara Pablo.

PREGUNTA: Gracias, presidente. Buenos días. Buenos días a todos.

Preguntar si se va a dar a conocer algún precio de referencia de estos productos o de la canasta básica en su conjunto.

También preguntar, no sé si para el secretario o usted, en cuánto tiempo se podrían ver resultados.

Si la aspiración es que haya una contención en la inflación o si se podría incluso disminuir con este plan.

¿Y en cuánto tiempo? El subsecretario Gabriel Yoro decía que bajar la inflación al tres por ciento se podría llevar hasta 18 meses, entre 12 y 18 meses. ¿Cuáles son las expectativas ya con el plan que se presenta el día de hoy?

Y también preguntarle al secretario de Hacienda cuál es la expectativa de crecimiento con estos niveles altos de inflación.

ROGELIO RAMÍREZ DE LA O: Bueno, pensamos que vamos a impactar muy rápidamente la expectativa sobre el precio de la canasta básica, ese es el objetivo. No es resolver todo el problema, pero es resolver una parte muy importante del problema, porque es una canasta redefinida por Profeco, que incluye latas de atún y litros de leche varios, es una canasta extensa. Como se mencionó, también aquí está el papel higiénico, Kimberly Clark nos dio todo su apoyo para este producto.

Entonces, estamos impactando expectativas muy rápidamente.

Y la inflación no solamente es el dato del costo y del mayor precio, sino la expectativa hacia adelante. Lo estamos planteando a seis meses porque no sabemos cuánto va a durar la presión internacional de precios, pero nos estamos dando todo el margen para mantener el contacto de trabajo con las empresas, también para atender casos de desabasto, estamos también comprometidos con eso.

Y le puedo decir que hoy, por ejemplo, el día de hoy, tan sólo con la noticia de la caída del arancel cero ya cayó el precio del arroz en tres por ciento, según me dice una de las empresas que están aquí representadas.

Son empresas que están al tanto de los precios internacionales y por lo tanto son conocedores de lo que está pasando casi minuto a minuto con los precios de la materia prima internacional y en este caso el precio del arroz, que es un marcador internacional de precio.

INTERLOCUTORA: Es decir, no se van a establecer precios de referencia. ¿El compromiso sería mantener los actuales precios?

ROGELIO RAMÍREZ DE LA O: De la canasta.

INTERLOCUTORA: De la canasta básica.

ROGELIO RAMÍREZ DE LA O: Al interior de la canasta los productos y distribuidores van a tener toda la flexibilidad para ajustar marcas, para ajustar precios internos, pero es el precio de la canasta. Ese es realmente el objetivo que queremos centrar en la atención de los hogares para que los hogares sepan que hay una canasta que tiene un precio estable.

INTERLOCUTORA: ¿En qué periodo se podría…?

ROGELIO RAMÍREZ DE LA O: Seis meses, renovables si es necesario, renovables si es necesario y de acuerdo con las empresas.

INTERLOCUTORA: Gracias.

Y preguntar también cómo ve el crecimiento económico con estos niveles de inflación. ¿Cuál es la expectativa de ustedes?

ROGELIO RAMÍREZ DE LA O: El crecimiento económico tiene todo el margen para seguir, siempre y cuando no tengamos otro invasor como el COVID. Entonces, el crecimiento va a continuar.

La tasa que vimos en el primer trimestre, que fue la reportada por el Inegi, sorprendió a los analistas, que estaban esperando una tasa mucho más baja. Esta tasa que se reveló en el primer trimestre todavía tiene un peso al inicio de año del impacto de COVID; ahorita ya estamos viendo, al inicio del segundo trimestre ya es mucho más fuerte la actividad.

Entonces, sí estamos en línea para cuando menos salir adelante arriba de lo que el consenso espera y ahorita en la pura tasa el primer trimestre que está castigada ya nos da para 2.5 por ciento de crecimiento, pero va a mejorar en el segundo trimestre y en el tercero.

La inflación impacta expectativas de formación de precios, no necesariamente la trayectoria del producto, que es otra cosa.

INTERLOCUTORA: Gracias, secretario.

Presidente, preguntarle si ya se tiene alguna fecha para el siguiente plan de infraestructura, que también estaban platicando con los empresarios.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, estamos trabajando con eso, hemos tenido ya varias reuniones, aquí Francisco hizo mención a dos.

Han estado grupos de inversionistas estadounidenses y hemos estado hablando también con empresarios mexicanos. Y pasando esta etapa… O sea, estábamos concentrados en este plan, en este acuerdo, vamos a presentar otras opciones, otras posibilidades de inversión, tanto pública como privada, inversión pública e inversión privada.

INTERLOCUTORA: Gracias, presidente.

Finalmente, preguntarle sobre el tema de Estados Unidos y las conversaciones con el presidente Biden, si se tiene previsto que se pudieran incrementar los controles en la frontera, justo ante la posibilidad de que se elimina el título 42 en Estados Unidos y que podría esto propiciar un mayor flujo de migrantes, si en las conversaciones se está considerando aumentar la contención de los migrantes y también la seguridad.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Nosotros estamos trabajando de manera coordinada con el gobierno de Estados Unidos, ayudando y sí, tenemos que proteger la frontera sur para proteger, aunque parezca contradictorio o paradójico, para proteger a los migrantes porque no conviene la travesía por el país, es muy riesgosa y tenemos que cuidarlos.

Los casos más lamentables de crímenes a migrantes los hemos registrado, los hemos enfrentado en la frontera norte, entonces por eso sí vamos a mantener más protección en la frontera sur, pero insistiendo, no me voy a cansar de insistir, en que hay que atender las causas. La gente no sale de sus pueblos, no abandona a su familia por gusto, lo hace por necesidad.

Y tenemos probado que, si hay oportunidades de trabajo en Centroamérica, se disminuye, se reduce mucho el flujo migratorio; o sea, que no es sólo con medidas coercitivas como se va a resolver el problema.

Entonces, tenemos nosotros el compromiso con el gobierno de Estados Unidos de ayudar, al mismo tiempo que les estamos pidiendo que se apuren porque cómo el Capitolio resuelve en unos cuantos días enviar 30 mil millones de dólares para la defensa en Ucrania y llevamos cuatro años sin que autoricen cuatro mil millones para Centroamérica, con todo respeto.

Entonces, eso es lo que queremos, pues, que se entienda y eso es lo que nos conviene; eso están pidiendo los presidentes de Centroamérica, que haya desarrollo. La paz es fruto de la justicia.

Y que la migración sea opcional, que salga el que quiera hacerlo por gusto, no por necesidad, por falta de trabajo, por violencia.

Y no significa mucha inversión. Nosotros tenemos el programa Sembrando Vida en Chiapas, que significa estar cultivando parcelas en ejidos, en pequeñas propiedades en 200 mil hectáreas y se les da trabajo a 80 mil personas.

¿Y cuál es la diferencia de Chiapas con Guatemala?

Ninguna, es la antigua Mesoamérica, es la misma naturaleza, son los mismos árboles, es la misma cultura. ¿Por qué no hacer lo mismo?

Lo de los jóvenes y lo que hablábamos de las visas temporales de trabajo, no tienen fuerza de trabajo en Estados Unidos, puede probarse.

Y luego lo otro, que es más general, pero también muy importante, el que se fortalezca la integración para producir más en América del Norte. Integrarnos, con respeto a nuestras soberanías.

Porque también el problema de la inflación les pega más en Estados Unidos, porque producen menos de lo que consumen, que pueden estar estimulando su economía con mucho dinero, pero lo que hacen es llenar, saturar los puertos del Pacífico con mercancías de Asia. Hemos llegado al extremo en América del Norte de que, para comprar un refrigerador, una licuadora, hay que apuntarse y hay que esperar tres meses, seis meses.

Entonces, eso es algo que nosotros hemos ido sosteniendo. Rogelio ha estado allá hablando de la necesidad de fortalecernos en América del Norte y en toda América. Así como la Comunidad Económica Europea se convirtió en Unión Económica Europea, así en América, unirnos. Es un continente que tiene muchísimos recursos naturales, fuerza de trabajo, tecnología, capital, mercado.

Ahora con los fletes, ustedes lo saben, cuánto se han incrementado los fletes para traer las mercancías. ¿Por qué no impulsar la producción aquí?

Entonces, estamos también en eso.

Y es muy buena la relación con el presidente Biden, como la tuvimos con el presidente Trump y vamos a seguir trabajando de manera coordinada.

INTERLOCUTORA: Nada más, presidente, ¿cuál sería su mensaje ahora que vaya a Centroamérica sobre este tema de migración con los presidentes de los países que va a visitar? Y si tocó este tema también con el presidente Biden.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, primero, ser muy respetuoso de las soberanías de cada país y ofrecer nuestro apoyo en todos los casos.

Ya tenemos relación con los gobiernos de Centroamérica y con todos los gobiernos de América Latina, del Caribe, con Cuba, Belice, con todos los gobiernos.

Y vamos a hacer este recorrido, vamos a suscribir convenios de colaboración con los cinco países: con Guatemala, con El Salvador, Honduras, Belice y Cuba, vamos a suscribir acuerdos, convenios de colaboración.

Bueno, pues ya nos estamos traspasando ya mucho, ya, ya. Nos vemos mañana en Puebla.

Y muchas gracias.

¿No son ustedes competencia? Sí ¿verdad? A ver, párense. Los dos principales, a ver, atuneros. Me da mucho gusto que estén aquí.

Bueno, muchas gracias. Hasta luego.

Seguir leyendo