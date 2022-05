Las mejores cintas de HBO Colombia para ver en cualquier momento

Para los amantes del cine nunca había sido tan fácil el tener acceso a un amplio catálogo de películas como lo es ahora tras el surgimiento de las plataformas por streaming, como con HBO, aunque ello implica un inconveniente: entre tanta variedad de títulos y géneros que caracterizan al nuevo milenio ya no es nada sencillo encontrar la próxima producción para disfrutar.

Sin embargo, pensando en estos nuevos retos, HBO ofrece a sus suscriptores una lista con sus películas más populares, de modo que sea más fácil elegir qué ver.

Distintos géneros, todos con historias apasionantes para pasar muchas horas frente a la pantalla en lugar de estarse preguntando cómo descargar un video de Facebook, estas son las producciones más populares para poder ver estos días de HBO Colombia:

1. El código Da Vinci

El catedrático y afamado simbologista Robert Langdon se ve obligado a acudir una noche al Museo del Louvre, cuando el asesinato de un restaurador deja tras de sí un misterioso rastro de símbolos y pistas. Con la ayuda de la criptógrafa de la policía Sophie Neveu y poniendo en juego su propia vida, Langdon descubre que la obra de Leonardo Da Vinci esconde una serie de misterios que apuntan a una sociedad secreta encargada de custodiar un antiguo secreto que ha permanecido oculto durante dos mil años..

2. Misfit

De los creadores de Enchufe.TV, esta es la historia de JULIA, una adolescente de América Latina que ha vivido en Estados Unidos la mayor parte de su vida. Ella es popular, una exitosa Youtuber y quiere convertirse en la reina del baile. Todo cambia abruptamente cuando su familia tiene que regresar a Ecuador. ¿A qué tendrá que enfrentarse? Acostumbrarse a una nueva cultura y una escuela secundaria católica no será fácil. La "gringa" se convierte en el blanco de "La Reinas", tres populares matones que gobiernan la escuela. Julia es ahora una inadaptada que tendrá que ganarse el afecto de sus nuevos amigos para poder sobrevivir.

3. Ride the Eagle

Tras la muerte de su madre, Leif tiene una herencia pero con condiciones: antes de poder mudarse a su cabaña en Yosemite, tiene que completar una lista de cosas. (FILMAFFINITY)

4. Ace Ventura: operación África

Intentando superar el trauma que le ha dejado el fracaso de su última misión, donde no pudo evitar que muriera la mofeta que tenía que rescatar, el inefable detective Ace Ventura es requerido en su retiro en un monasterio de monjes budistas por un extraño personaje que le ofrece una fuerte suma de dinero para que trate de encontrar el animal sagrado de una tribu.

5. El Príncipe De Bel-Air: El Reencuentro

El reparto de El príncipe de Bel-Air se reúne para la celebración del 30 aniversario de la icónica serie. Una noche llena de risas, música, baile e invitados sorpresa.

6. Ana Emilia Show

7. Camp X-Ray

Drama político donde Kristen Stewart interpretará a una joven que huye de una pequeña localidad para unirse al ejército. Su intención es ir destinada a Iraq, pero finalmente es enviada a Guantánamo donde entablará amistad con un prisionero que lleva ocho años encarcelado.

8. Devuélveme mi suerte

Ashley (Lindsay Lohan) es la chica más afortunada de Nueva York: todo le sale bien. Siempre. El caso es que desde pequeña siempre ha tenido buena suerte y nunca nada le ha salido mal. Pero un día, en un baile de máscaras, Ashley besa a Jake (Chris Pine), el joven con peor suerte de la ciudad y sus papeles se intercambian. Ella, que parecía tocada por la buena estrella, comienza a sufrir desgracias.

9. Dick y Jane, ladrones de risa

Dick Harper, después de años de duro trabajo, es por fin ascendido a vicepresidente en Globodyne, empresa líder a nivel mundial en la consolidación de propiedades de medios de comunicación. Pero, al día siguiente de su nombramiento, un escándalo tipo Enron arruina la empresa. Entonces Dick y su mujer Jane ven horrorizados cómo su lujosa casa, sus ostentosos coches e incluso sus amistades se desvanecen como por arte de magia.

10. 50 primeras citas

Henry Roth es un biólogo marino de Hawaii que se pasa la vida inventando excusas para no comprometerse con las numerosas chicas con las que sale. Sin embargo, cuando conoce a la chica de sus sueños, la encantadora Lucy Whitmore, surge un extraño problema en la relación: cuando Lucy se levanta por las mañanas no recuerda absolutamente nada de lo ocurrido el día anterior, de modo que Henry no tendrá más remedio que reconquistarla cada día.

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios o temporadas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

HBO en la guerra del streaming

HBO es una cadena de televisión por suscripción surgida en Estados Unidos también conocida como Home Box Office, la cual es propiedad de WarnerMedia, a través de las cuales se pueden encontrar películas y series.

Entre los títulos más destacados de producción propia se encuentran Los Soprano, The Wire, Six Feet Under, Band of Brothers, The Pacific, Sex and the City, True Blood, Curb your enthusiasm y Game of Thrones.

Asimismo, tiene los derechos parciales de películas que han sido producidas por Sony Pictures Entertainment, así como algunas de The Walt Disney Company y Universal Studios.

En Latinoamérica también se puede disfrutar de otros canales como HBO 2, HBO+, HBO Family, HBO Xtreme y Cinemax, entre otros.

HBO fue el primer canal de cable y satélite creado como uno de televisión para realizar una transmisión no terrestre, fue en 1965 cuando el pionero del cable cuando Charles Francis Dolan ganó la franquicia para construir un sistema de cable en Bajo Manhattan.

En lugar de colgar el cable en los postes telefónicos, se optó por poner el cable bajo las calles de Manhattan, dado que la señal podría bloquearse por los grandes edificios y rascacielos que hay en la ciudad.

En diciembre de 2010 el canal contaba con 28.6 millones de suscriptores en Estados Unidos, convirtiéndose en la cadena de televisión por cable más importante de ese país. Luego comenzó su expansión a otros países, entre ellos: Argentina, Bolivia, Colombia, Dinamarca, Finlandia, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Uruguay, Venezuela, entre otros, para un total de 150 naciones.

