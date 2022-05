Confusión sobre la desaparición de hospitales psiquiátricos y el Tren Maya: la mañanera de AMLO de este martes

Fiel a la tradición desde que inició su gobierno, la administración de AMLO ofreció su conferencia diaria en la que funcionarios explicaron avances en distintas áreas y escucharon cuestionamientos de los medios de comunicación.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Buenos días.

Bueno, como todos los martes, vamos a informar sobre el Pulso de la Salud. Estamos en un proceso de transición, pasando de dar todo el tiempo, toda la atención, toda la información a la pandemia, porque así lo ameritaba, a informar y darle todo el tiempo al plan para consolidar los servicios de salud, sobre todo para garantizar el derecho a la salud a todos los mexicanos, que tengamos un sistema de salud de primer orden para quienes no tienen seguridad social.

Esto lo íbamos a hacer desde el principio del gobierno. Si ustedes recuerdan, comencé el gobierno recorriendo los hospitales del IMSS-Bienestar, visité 80 hospitales y el propósito era fortalecer todo el sistema de salud pública; sin embargo, nos cayó la pandemia y tuvimos que actuar de emergencia para salvar vidas, esto detuvo el plan inicial.

Pero ahora estamos retomando el plan original y todos los que trabajamos en la pandemia, todo el equipo, todo el sector Salud que ayudó de manera conjunta, integral, tenemos como objetivo el levantar, consolidar el sistema de salud pública para más de la mitad de la población de nuestro país que no tiene seguridad social.

Entonces, vamos a informar ya sobre lo último que tiene que ver con la vacunación. Dedicamos abril a vacunar, vamos a seguir vacunando, se van a vacunar a los niños. Pero pues ya no es lo mismo, afortunadamente. Ya no es el dolor, el sufrimiento de los momentos más difíciles de la pandemia; ahora tenemos sólo un fallecido diario por la pandemia en promedio, cuando lamentablemente llegamos a tener más de mil diarios. Entonces, sí es otra situación. De todas maneras, no vamos a confiarnos, nos seguimos reuniendo dos veces a la semana, los lunes y los jueves, todo el equipo de salud.

Aprovecho para seguir agradeciendo, porque es un agradecimiento eterno, a los trabajadores de la salud, que nos ayudaron mucho. Reconocer todo el apoyo de todo el pueblo de México y de los servidores públicos del sector Salud, que se aplicaron a fondo.

De modo que vamos a escuchar al doctor Hugo López-Gatell y luego a Zoé Alejandro Robledo.

¿Tú tienes una exposición?

JORGE ALCOCER VARELA, SECRETARIO DE SALUD: Exposición no, pero…

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: ¿Quieres intervenir?

JORGE ALCOCER VARELA: Muy breve.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Empezamos con el doctor.

JORGE ALCOCER VARELA, SECRETARIO DE SALUD: Con su permiso, señor presidente. Si me tomo con la libertad de estas palabras, primero pues saludándolos a todos ustedes como siempre, con afecto, pero en particular también hoy saludo a los trabajadores de la construcción, cuyo papel importante siempre ha sido y lo vamos a ver hoy en lo que ha mencionado el señor presidente, en la transformación del sistema de salud de nuestro país.

En principio, como también se señaló, vamos a informar cómo terminó el Operativo Abril, muy importante, en donde veremos la participación en términos muy, muy claros la participación de las instituciones de salud, todas ellas de los estados, la autoridad federal y desde la participación de la población para lograr esta aplicación y con ello en una pausa nuevamente podríamos decir, hacer un alto o un hasta luego, no podríamos decir un ‘hasta adiós’ a este virus que nos ha cambiado la vida en los últimos años.

Pero a continuación vamos a pasar a un deber que tenemos en Salud, de lograr que este sistema de salud tengamos novedades en él, que sea una transformación a fondo. Y como ustedes ya saben, va a ser coordinado por el maestro Zoé Robledo, quien nos tratará, nos llevará a cabo en pocas palabras a ver dónde estamos, hacia dónde vamos, cómo recibimos y cómo estamos enfrentando esta transformación. Por lo tanto, les dejo en voz a los dos funcionarios.

HUGO LÓPEZ-GATELL RAMÍREZ, SUBSECRETARIO DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD: Con su permiso, presidente; con su permiso, maestro; querido Zoé.

Muy buenos días tengan todas y todos ustedes.

La idea, como ya la señaló el presidente, son dos cosas:

Uno, informar cómo logramos durante el Operativo Abril tener una aplicación muy copiosa de vacunas, muy intensiva.

Y, segundo, agradecer a las instituciones y sus personas líderes por esta participación tan entusiasta para toda la actividad que se realizó.

Entonces, si vemos las imágenes, por favor. Vamos a empezar recapitulando sobre la cantidad de vacunas que hemos administrado. En México son 205.5 millones de dosis, de las cuales más de 152 millones fueron para el esquema primario y el remanente, 52.8 millones, fueron durante las distintas etapas para los refuerzos, incluyendo el Operativo Abril.

Aquí vemos la información que ya habíamos comentado de la cifra, que ya cambió muy poco, sobre la cobertura de los esquemas primarios. Logramos 87 por ciento de cobertura con 91 por ciento para las personas adultas de 18 años en adelante y 55 para las personas jóvenes de 14 a 17 años de edad; este es el esquema primario de vacunación contra COVID.

La siguiente. Y este es el Operativo Abril, es la jornada más intensiva de vacunación que tuviéramos a lo largo de todo el programa de vacunación COVID que inició desde el pasado 23 de diciembre de 2020 y tenemos que 13 millones 390 mil dosis fueron aplicadas durante el operativo.

Importante el operativo también porque logramos recuperar algunos esquemas primarios, es decir, vacunar a personas que no se habían vacunado ni siquiera una dosis y se entusiasmaron, se decidieron por vacunarse y como pueden ver ustedes, fueron 330 mil dosis de primera vez y 397 mil dosis para completar el esquema primario. Y la gran mayoría desde luego, 12.6 millones, fueron para los refuerzos, con lo que alcanzamos una cobertura de 66 por ciento de los refuerzos para todas las personas durante el Operativo Abril.

La siguiente, por favor. Y este es una tabla que resume la participación de las instituciones federales de salud, tanto civiles como militares. El Operativo Abril, como lo explicamos en su momento, tuvo dos ramas principales: una, a cargo directamente de las instituciones federales de salud; y otra, en la que hubo una colaboración muy importante de las entidades federativas, de los gobiernos de las entidades federativas.

Y también quiero agradecer a nombre de todo el equipo federal la participación de gobernadoras, gobernadores, secretarias y secretarios de Salud y todos sus espléndidos equipos de las secretarías y servicios estatales de salud, que colaboraron de manera muy decidida a este empeño en un programa que es coordinado y dirigido por el gobierno federal, pero que sin la colaboración de las entidades federativas no hubiera logrado el éxito que ha logrado.

En las instituciones federales, como pueden ver ustedes, rebasamos la meta; en particular, destacamos a la Secretaría de la Defensa Nacional que triplicó el cumplimiento de su meta.

¿Por qué se puede rebasar la meta?

Básicamente porque, además del Operativo Abril, continuaba el operativo convencional de vacunación y en un momento dado ya habían terminado las instituciones federales y le echaron la mano a las unidades de vacunación del operativo Correcaminos convencional.

Pero todo, todo se hizo de manera muy coordinada, donde se acabó rápido la vacuna, pero todavía había personas que querían vacunarse, desplazamos vacunas de otras entidades federativas y al final se aprovecharon todas las vacunas. Esto lo queremos destacar, no hubo desperdicio, todas las vacunas fueron utilizadas precisamente porque hubo este ánimo de colaboración y esta gran dedicación de todas las personas involucradas.

Finalmente, vemos una memoria gráfica. Si vamos pasando imágenes, que son elocuentes, son representativas de lo que fue ocurriendo y al tiempo voy a ir agradeciendo a las instituciones. La Secretaría de la Defensa Nacional es la que logró la mayor cobertura territorial, en particular en las zonas apartadas, también con las personas que viven en postración, uno de los retos grandes del programa de vacunación y pudimos alcanzar a todas las personas en recorridos casa por casa, comunidad por comunidad, cruzando ríos, subiendo montañas, caminos sinuosos, desfiladeros, etcétera.

La Secretaría de Marina también con un despliegue territorial muy importante, sobre todo con sus aeronaves, llegaron hasta la punta de los cerros más escarpados y lograron vacunar en todas las unidades territoriales de distinta naturaleza.

Aquí no hubo distingo tampoco en términos de distribución de los asentamientos humanos y mucho menos respecto a derechohabiencia. Todas las instituciones se sumaron, fueran civiles o militares a vacunar a toda la población.

El Issste, que normalmente atiende en zonas urbanas a la población que es derechohabiente por ser trabajadoras y trabajadores de las instituciones del Estado o bien sus familias, también hizo un acercamiento, como se puede ver en las imágenes, a comunidades indígenas, a personas desempleadas, a personas viviendo en condiciones de calle, a todas las poblaciones que fue necesario vacunar.

Pemex se concentró fundamentalmente en sus unidades, las plataformas petroleras que son también uno de los retos importantes de la operación, pero se extendió más allá con la ayuda de distintos instrumentos, distintos vehículos; fue cubriendo también a población no asegurada por Pemex y ayudó de manera importante al operativo Correcaminos.

Y, finalmente, el Instituto Mexicano del Seguro Social, la institución federal de salud que tiene la más amplia cobertura en todo el país, tanto con su régimen ordinario para población asegurada como con IMSS-Bienestar para población asegurada, pero que se expandió mucho más allá de sus personas derechohabientes y fue vacunando, como se puede ver, utilizando todos los medios disponibles.

Aquí se ve cómo fueron cruzando en situaciones difíciles. Esta imagen nos parece muy estimulante, revela la colaboración que hubo, ahí podemos ver a la persona servidora de la nación, a la enfermera del Seguro Social, a nuestro compañero marino y todos los equipos fueron integrados de esta manera mixta; todas y todos cooperando de manera muy decidida.

Por lo tanto, gracias a estas instituciones, qué bueno que tenemos estas instituciones nacionales de salud.

Gracias también y de manera muy particular, a todas y todos los coordinadores Correcaminos, personal directivo de instituciones federales, civiles y militares que estuvieron en todos los estados, también a las personas delegadas del Bienestar, de los programas sociales de Bienestar; por supuesto, a las personas servidoras de la nación y a todo el equipo operativo que estuvo, se cuenta por decenas o centenas de miles que participaron en este operativo. Muchas gracias por todo ello.

Presidente.

ZOÉ ROBLEDO ABURTO, DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS): Muchas gracias. Muy buenos días. Con su permiso, señor presidente, secretario Hugo.

A todos los medios de comunicación y a quienes nos ven esta mañana:

Como lo ha dicho el presidente López Obrador, desde antes de que tuviéramos conocimiento de la pandemia se había empezado a preparar por todo el sector Salud un plan, un plan para levantar el sistema de salud en lo que refiere particularmente a esa mitad de los mexicanos y las mexicanas que no tienen seguridad social y en ese sentido que no tienen acceso a las instituciones de seguridad social.

Por eso, a partir de este 3 de mayo, aquí, en el Pulso de la Salud, vamos a informar al pueblo de México sobre los avances de este plan de salud para el bienestar de México. Este plan fue diseñado y está siendo implementado por el mismo equipo, el Gabinete de Salud del presidente López Obrador. El mismo equipo que enfrentó la pandemia por COVID-19 en la reconversión de los hospitales, en estos procesos como la vacunación, es el equipo que está fortaleciendo y ampliando los servicios de salud para las mexicanas y los mexicanos que no tienen seguridad social, a través de la expansión del programa IMSS-Bienestar.

La misión es que hagamos una realidad: el derecho pleno a la salud, a la atención médica, a los medicamentos gratuitos para quienes no tienen seguridad social y que se haga realidad el artículo 4º de la Constitución. Y es este modelo el IMSS-Bienestar el que ha sido elegido para esta implementación porque tiene más de 40 años buscando hacer las cosas bien y estar listo cuando hace falta, cuando la gente más lo necesita, que es cuando enferma o cuando tiene alguna necesidad de salud.

Este proceso inició —si podemos pasar la primera— desde septiembre y después octubre con un primer planteamiento. Es un proceso de libre asociación por parte de los gobiernos estatales. Se trata de las instalaciones, los hospitales, los centros de salud de las secretarías de Salud de los estados y por eso lo primero era acordarlo con los gobiernos estatales.

Con estos 15 estados que aquí se señalan ya hubo ese proceso de acuerdo, pero lo más importante quizá: desde octubre y a la fecha se realizó una radiografía, un diagnóstico del estado de cosas de esos sistemas de salud, de esos hospitales, de esas unidades, en función de sus necesidades. Fue un trabajo en 14 estados. Hay un estado que justamente el día hoy en San Luis Potosí está arrancando el levantamiento, este diagnóstico.

Pero participaron mil 145 personas y fueron hasta 331 hospitales de los servicios estatales de salud, cuatro mil 665 centros de salud para hacer un estudio que superara solamente lo documental, es decir, el diagnóstico clásico que se hace en un escritorio en donde uno puede ver ahí que existe un hospital y que supuestamente tiene quirófanos, pero que en la realidad puede ser diferente y en la realidad ese quirófano no esté operando o esté sirviendo como un almacén o como una bodega. Entonces, se trató de ir directamente al lugar de los hechos.

¿Qué se encontró en esta radiografía de los 15 estados?

Son, digamos que las necesidades mayores, las macro, en tres de los grandes rubros o en tres de los apartados en donde más faltan elementos e inversión:

El primero tiene que ver con equipos, equipos que en el primer nivel de atención, en las unidades, en las clínicas, pero también en los hospitales, van desde tener estuches de diagnóstico, quizá uno de los elementos, de los instrumentos, de las herramientas más básicas que tiene que tener un médico general; o también el estado de los refrigeradores para todo tipo de vacunas y biológicos, los esterilizadores de vapor para poder esterilizar justamente el instrumental, los estetoscopios, fonodetectores de latidos fetales, los esfigmomanómetros portátiles para medir la presión, en fin. Son 55 mil 200 equipos en el primer nivel que hacen falta en estos 15 estados, en estos 15 lugares donde ya se identificaron.

Además de eso se suman otros cinco mil 705 equipos en el segundo nivel y aquí ya son equipos más grandes, que van desde los ultrasonógrafos, unidades oftalmológicas, sillones para el servicio dental, unidades de anestesia, los campímetros computarizados, los carros rojos, estos carritos rojos que tienen los elementos para la atención de las áreas de choque en las urgencias; los esterilizadores también, las cunas de calor radiante para los recién nacidos o las lámparas quirúrgicas o equipos que uno podría imaginar que están presentes en todos los hospitales y no es así, como los rayos X o quizá también las camas clínicas que muchas veces llevan muchos años sin ser sustituidas.

Ahora, en términos de infraestructura… Esto, perdón, nos suma, estos 106 mil equipos en los 15 estados que se tienen que ir adquiriendo… Y aquí vamos a ver, semana con semana, cómo va el avance de la adquisición de esos equipos y más que la adquisición, también su puesta en funcionamiento.

Lo mismo en infraestructura, son más de mil acciones de infraestructura, mil 607 acciones de infraestructura porque tenemos que también salir de la lógica que todo se resuelve construyendo más hospitales. Muchos hospitales tienen buena capacidad, en el mundo y en nuestro país hay hospitales que tienen más de 50 años y funcionan bien porque han tenido un buen mantenimiento. Cualquier instalación que se deja de dar mantenimiento o no se hace las acciones preventivas, pues es muy difícil que pueda operar y en muy poquitos años empiezan a aparecer obsoletas. Aquí hay que fortalecer lo que ya se tiene y pasa desde las adecuaciones y las ampliaciones y fortalecimiento.

La ampliación, un servicio que ya se tiene, supongamos unas camas de hospital, pero que se necesitan más y que tenemos que pasar de 12 camas a 20 camas, para poner un ejemplo.

Pero también el fortalecimiento. En muchos de estos hospitales que se hicieron en los últimos años no se tienen servicios tan básicos como unidades de cuidados intensivos o áreas para la atención de observación hospitalaria para menores de edad en las áreas pediátricas.

En ese sentido, también tenemos algunas otras acciones que tienen que ver con la dignificación de los centros de salud. Los baños, por ejemplo, tanto para los trabajadores como para el público, para los usuarios, como también las impermeabilizaciones, algo que pareciera tan básico, pero que pueda cambiar en absoluto la operación y el clima laboral de un hospital. Esas son las que hemos identificado.

Y desde luego el reto mayor quizá que es el personal. En México tenemos un déficit de personal porque había un déficit en la formación de ese personal; eso se ha ido corrigiendo, pero tenemos que abordarlo desde ahora.

Son 33 mil 20 trabajadores de la salud que hacen falta entre médicas, médicos, generales y también especialistas; enfermeras, de todas las categorías de enfermería, desde las enfermeras especialistas hasta las auxiliares de enfermería; pero también todo el resto del personal que permite la operación de un hospital: camilleros, conductores de ambulancia, la gente de cocina que está preparando las dietas para las personas que están hospitalizadas, o quizá la gente de mantenimiento, de conservación, de limpieza, de higiene y demás.

Ahora, si lo vemos desde esas dimensiones —si pueden pasar la siguiente— esta es la meta y aquí iremos viendo cómo vamos alcanzando estas metas. La meta es alcanzar en estos 15 estados la operación de 347 hospitales para las personas que no tienen seguridad social. Aparte sigue y continúa, obviamente, la operación de los servicios de atención médica para las personas con seguridad social en el IMSS, en el Issste, en Issfam, para las Fuerzas Armadas o en Pemex.

Pero esto es en los 15 estados, la meta que quiere tener, un sistema con 347 hospitales, siete mil 33 unidades de primer nivel, es decir, tanto las unidades médicas rurales como se conocen en IMSS-Bienestar, pero también los centros de salud de uno, dos, tres, varios núcleos que pueden ser ya más grandes, de varios consultorios y este total del personal médico, 46 mil 43 personas.

Como verán, es un número mayor que las 33 mil que habíamos mencionado, porque aquí ya se suma parte del personal que ya está atendiendo en los hospitales IMSS-Bienestar y estos son los que se suman en los 15 estados, donde se pretende que la operación sea ya desde la federación, sea una operación desde las instituciones federales y ya no desde los estados. Eso sí, con la participación de los trabajadores que actualmente atienden en estas unidades en los procesos que hemos llevado a cabo, que ahora vamos a ver en el caso de Nayarit.

Podemos pasar a la siguiente. Esto es ya los primeros resultados de estas acciones. Hoy estamos cumpliendo, bueno, de hecho, el domingo cumplimos un mes ya operando el sistema estatal del estado de Nayarit.

En ese sentido lo que comentábamos antes ya son las acciones que se han llevado a cabo, las primeras y que parecieran muy sencillas, pero que tienen una enorme profundidad, porque es donde se atiende la gente que más lo necesita, las unidades que están en los municipios más pequeños.

Estas unidades de primer nivel, ya se llevaron a cabo 125 acciones, que van desde aquellas que tienen que ver con la imagen institucional: las pinturas exteriores e interiores, pero también impermeabilizaciones.

Los cambios en las instalaciones hidráulicas y a veces de todo el equipo hidráulico, hasta cuestiones que tienen que ver con pozos, cisternas y demás.

El cambio de mobiliario y cambio de puertas. Había unidades con puertas desvencijadas o sin chapas.

El tema de las bardas perimetrales, son muchas de estas unidades en algunos casos incluso ahí viven los médicos pasantes que están haciendo su servicio social y a veces las bardas perimetrales ya se habían caído, vencido y se tenían que levantar, o temas tan sencillos como un pulido de pisos.

Después vienen acciones de rehabilitación en infraestructura en los hospitales. En esos 30 días se han realizado crecimientos importantes. En Nayarit se pasó de 11 a 14 quirófanos funcionales, eso cambia en absoluto la capacidad de respuesta de una unidad.

En cinco hospitales se adecuaron y se ampliaron las farmacias. Las farmacias no tenían el espacio adecuado, tenían unas situaciones muy limitadas que no permitían incluso su operación de manera eficiente. En cuatro hospitales fueron habilitados los espacios para las residencias médicas, estos espacios en donde los médicos especialistas que están haciendo su rotación de campo en el último año, su última etapa antes de terminar la especialidad, viven en estos hospitales; en algunos casos son lugares de descanso, pero en muchos ahí es donde habitan hombres y mujeres, entonces, sin tener esas residencias pues era muy difícil que pudieran tener médicos especialistas.

También hospitales donde se rehabilitaron almacenes en tres casos. La parte de almacenes de un hospital también puede significar la posibilidad de no poder recibir medicamentos que hacen falta porque el hospital está saturado de medicamentos o de insumos; incluso, a veces que no necesariamente hacen falta.

La rehabilitación de tres quirófanos. Dos hospitales donde se rehabilitaron las máquinas de gases medicinales, los cuartos de máquina y la instalación de oxígeno y de gases medicinales, si no tiene la presión suficiente, si no sirve para la hospitalización o las unidades de cuidados intensivos, muchas veces son las razones por las cuales no se estaban utilizando.

Dos hospitales que recibieron rehabilitación en el área de esterilización de materiales allá en Nayarit, también.

Un hospital con rehabilitación del mortuorio.

Y en el hospital civil se habilitó el área del tomógrafo. El tomógrafo del Hospital Civil de Tepic quizá es uno de los grandes emblemas en todo el sistema de salud para las personas sin seguridad social. Se contaba con un solo tomógrafo, que era rentado, no era de la institución, de dos cortes, muy elemental y con eso se intentaba sacar toda la necesidad de todos los municipios que llegaban a Tepic.

¿Cuál era la otra opción?

Decirle a la gente: Vaya usted y hágase su tomografía en algún laboratorio privado, a costa del usuario, que muchas veces puede significar un gasto catastrófico para su economía.

También lo podemos ver en la parte del personal. A la fecha se han contratado 602 personas ya directamente al programa y que están trabajando ahí. Muchas de estas personas ya estaban en el sistema estatal de salud, pero era de la gente que había estado con estos contratos temporales durante años, que les daban un contrato de seis meses, un contrato de tres meses y así los traían durante muchos, muchos años. Son personas que ya hoy tienen una seguridad de tener una base, una plaza, tanto en el primer nivel, donde son 93 médicos, 112 enfermeras y en el segundo nivel donde se contrató a 16 médicos, 216 enfermeras, 30 paramédicos y los 125 médicos especialistas residentes que están trabajando allá, en Nayarit.

Y un tema muy importante: no solamente se reordenó por completo todo el sistema de abasto de medicamentos de Nayarit y esto pasaba por loa almacenes, como lo comentábamos y también las farmacias.

Y uno de los primeros elementos fue que en los hospitales tuviéramos un sistema, que es el sistema de administración de insumos, que permite tener un dato mucho más preciso respecto al abasto y este tiene que ver con las recetas surtidas completamente, es decir, cuántas recetas durante una jornada en un hospital fueron canjeadas y fueron recibidas de manera completa; eso nos habla del indicador de la realidad.

Si lo veíamos esto conforme como estaba antes, este indicador estaba en 40 por ciento, es decir, seis de cada 10 personas que llegaban a una farmacia en el sistema estatal de Nayarit se regresaban con las manos vacías, les decían: ‘Ese medicamento no está’, o le daban una parte de la receta y el resto tenían que ir a comprarlo a alguna farmacia privada. Actualmente tenemos el 90 por ciento de las recetas surtidas de manera completa.

Y también hay que decirlo, ese uno por ciento que todavía nos hace falta muchas veces se resuelve al día siguiente o en otra unidad. Es lo bueno de tener un esquema que funciona como un solo sistema de salud; donde no se tiene en un lado se puede tener en otro y entonces se puede ir resolviendo sobre la marcha.

Entonces, este sistema ya lo tenemos en todos los hospitales, lo estamos instalando en las unidades de primer nivel que se tienen ya trabajando en Nayarit.

Y, finalmente, este dato que intentamos resumir de la siguiente manera. Esta es la productividad del sistema, es decir, cuánto de cada uno de los servicios hacían en Nayarit en un mes. Entonces, con los datos que nos dio la propia Secretaría de Salud y agradecemos la disposición que ha habido por parte del gobierno del estado y del gobernador Navarro, detecciones, para poner un ejemplo, detecciones de diabetes o de hipertensión arterial o de cáncer cervicouterino o de cáncer de mama, se estaban realizando 923 en un mes. Hoy en este nuevo sistema de Salud para el Bienestar en un mes se realizaron 10 mil 197 detecciones.

¿Cómo opera esto?

Pues con más personal, con una reorganización del propio sistema y sobre todo con las personas y los equipos que son necesarios para hacer estas detecciones.

En la atención de partos, se pasó de atender 260 partos y cesáreas, aquí están ambos tipos de intervenciones, a 439, es decir, un incremento del 69 por ciento. El resto, en los meses anteriores seguramente tenían que acudir a una clínica privada y resolver con sus propios recursos.

O en el tema de cirugías, que pasaron de 476 que se realizaban antes a mil 34 que se realizaron solamente en el mes abril ya para Nayarit.

Consultas de primer nivel no es comparable porque esas simplemente en ese sistema no se hacían en los hospitales, hoy ya se realizaron cuatro mil 478, porque están trabajando también en todos los turnos, en la parte de consulta en el turno de la mañana, en el turno de la tarde y también en el turno del fin de semana donde pueden hacer estas consultas de medicina familiar; y las consultas de especialidad, las consultas que tienen que ver con ginecología, pediatría, medicina interna, trauma y demás, que pasaron de tres mil 732 ahora con los 125 médicos que ya están trabajando ya a nueve mil 513 consultas de especialidad.

Entonces, la intención es que vayamos viendo cómo en estos indicadores, en estos rubros se van avanzando. También ya después cada vez los siguientes estados. La intención es que sigamos con el estado de Tlaxcala, después el estado de Colima y aquí iremos informando no solamente cuáles estados van entrando, sino cómo van esos avances ya directamente en la operación.

Simplemente y para concluir, algo que ha sido muy importante es el conocimiento, la información y la certeza para los trabajadores de salud, que este es un esfuerzo que se va a construir en conjunto de todas las instituciones, pero también con los trabajadores que actualmente prestaban sus servicios, muchas veces de manera muy limitada, porque no tenían los suficientes insumos o porque las unidades estaban en mal estado, por diferentes razones. Y, la verdad, que en el caso de Nayarit hemos encontrado mucha vocación de servicio, mucha vocación de quienes decidieron dedicarse a atender a las personas que lo necesitan y que hoy están viendo esto de una manera positiva.

Por eso quisiéramos concluir con un breve video de testimonios, tanto de usuarios como de personal que ya está integrado a este nuevo modelo de salud.

Sería cuanto por mi parte, señor presidente.

Muchas gracias.

(INICIA VIDEO)

MARISOL PEREIRA, PACIENTE: El cambio que yo he visto es de que IMSS-Bienestar entró, fue un cambio de transformación completamente, me di cuenta cómo mejoró mucho la atención médica, la calidad y la calidez fue mucho mejor a cómo la estábamos viviendo.

Acudimos a recibir una atención médica y encontramos el medicamento suficiente, ¿verdad?, el indicado, ya no tenemos que salir a comprarlo fuera.

EMILIO ARÁMBULA, DIRECTOR DEL HOSPITAL IMSS-BIENESTAR ROSAMORADA: Estamos viendo de manera distinta el hospital, independientemente de los colores. La infraestructura ha venido a dar en rehabilitación, se rehabilitaron los dos quirófanos, en pisos, se repararon máquinas de anestesia, luminarias, todo en el sentido de rehabilitación se ha venido dando en este hospital a partir del día 1º del mes de abril de 2022.

ELBA JUDITH SÁNCHEZ, RESIDENTE DE MEDICINA FAMILIAR DEL HOSPITAL IMSS-BIENESTAR ROSAMORADA: Para mí ha sido una transformación muy buena, excelente, diría yo. Se han incorporado nuevos elementos, tanto enfermería como personal de conservación, personal de farmacia.

ARÁN DÍAZ PONCE, RESPONSABLE DE ALMACÉN DEL HOSPITAL IMSS-BIENESTAR TECUALA: Se ha notado bastante el cambio con la transición que se ha hecho con el IMSS-Bienestar en el sentido de que se ve, se nota a simple vista.

DORA FRANCISCA PARTIDA, ENFERMERA DEL HOSPITAL IMSS-BIENESTAR TECUALA: La verdad, pues no contábamos con ultrasonido y nos acaba de llegar; aparte, nos llegó el aparato de rayos X, también de IMSS-Bienestar; nos llegaron en personal cuatro radiólogos y estamos muy contentos. Yo, como enfermera de aquí, trabajadora de esta institución, para mí es histórico.

(FINALIZA VIDEO)

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Muy bien. Vamos. Lo que sí ya se resolvió es que va a ser una compañera y un compañero. A ver, empezamos con ella y luego contigo, la compañera y contigo, luego contigo y luego contigo.

PREGUNTA: Gracias, señor presidente. Buenos días.

Liliana Noble, de Pulso Saludable.

Quisiera preguntarle, en este sistema de universalización de la salud tengo entendido que estos estados son las que ya accedieron a la universalización, los restantes, ¿qué ha pasado con ellos?, ¿están en pláticas?

Y esto me lleva a pensar que si alguno, por alguna circunstancia en particular, un estado decidiera no integrarse a este sistema estaría su población igual que antes, sin un sistema digno de salud y sin poder tener atención primaria ante cualquier eventualidad de salud. ¿Y ahí cómo va a funcionar señor presidente? Esa sería mi primera pregunta.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, todavía no sabemos, porque se hizo la exposición en lo general e iniciamos una primera etapa, son 15 estados, ya en 14 tenemos los diagnósticos, los censos, se trabajó en el territorio, se fue, como aquí lo mencionó Zoé, centro de salud por centro de salud, hospital por hospital, se levantó el inventario, participó un equipo y a partir de ahí ya se está trabajando donde se tiene ese diagnóstico, que ya sabemos cuántos médicos faltan, cuántos especialistas, cuántos equipos, qué tipos de equipos, cómo están las instalaciones de los centros de salud, de los hospitales, cómo está el abasto de medicamentos, en fin, todo.

Vamos a ir aquí informando todos los martes del avance y se van a ir incorporando otros estados. Nos hemos propuesto tener el sistema de salud funcionando de manera óptima para el primer trimestre del año próximo, estos 15 desde este año; en cuatro o cinco meses ya vamos a poder decir están todos los médicos, se atiende a los pacientes en todos los turnos, en fines de semana, no faltan las medicinas, ya al 100.

Ese es el reto, ese es el desafío, por eso lo vamos a transparentar aquí con ustedes para que, si lo que estamos informando no corresponde a la realidad, se denuncie o nos ayuden todos a dar seguimiento al proceso hasta que entre todos podamos lograr levantar el sistema de salud público, gratuito, no sólo el cuadro básico de medicamentos, todas las medicinas, todos los análisis clínicos, todas las intervenciones.

Es garantizar el derecho a la salud, que no es, como lo hemos dicho en otras ocasiones, un privilegio, es un derecho, es un derecho humano, fundamental. Entonces, ese es el propósito y lo vamos a lograr. Tenemos los recursos.

Como no hay corrupción… Yo estoy, lo dije desde hace mucho tiempo, que tenía la hipótesis de que, si acabamos con la corrupción, en este caso en el sector Salud, con el mismo presupuesto nos alcanzaba para garantizar atención médica y medicamentos gratuitos a toda la población. Porque era muchísimo lo que se robaban, era un saqueo desmedido, sin límites.

Y por eso no estamos pensando que de dónde vamos a sacar los recursos o cómo vamos a financiar el que la salud se ofrezca a la población como un derecho y que sea universal y gratuita, lo podemos hacer. Es demostrar, también en todo lo que tiene que ver con la salud, el daño tan grande que causaba la corrupción, porque se robaban hasta el dinero de los medicamentos políticos corruptos que tenían ese negocio; incluso, apoyados por medios de información, por periodistas famosos. Pero ya no voy a hablar más porque, si no, ¿qué van a investigar ustedes?

INTERLOCUTORA: Gracias, señor presidente.

En una segunda pregunta, la Cámara de Diputados reformó en semanas pasadas la Ley General de Salud; en particular, en el tema de la salud mental. Yo quisiera saber si dentro de esta universalización se tomó la decisión de desaparecer los hospitales siquiátricos. ¿O cómo va a ser la atención?, porque hay esta duda de los que tienen enfermedades mentales.

Gracias.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: A ver, cualquiera de los tres. No desaparece nada.

JORGE ALCOCER VARELA: Sí, con permiso señor presidente.

Efectivamente, no se desaparece, se transforma, se cambia lo que estaba mal.

Y, primero que todo, la salud mental se elevó notablemente con la pandemia, porque afectó a toda la población; afortunadamente va saliendo de ello.

Y lo que es la reestructuración del sistema de salud, en particular de la salud mental, va ligada a muchos aspectos, está engranada, por ejemplo, con la juventud notoriamente y desde luego por el camino equivocado de las drogas y en consecuencia de la paz de nuestro país cuando a la población se le abandonó, a la población joven, a los jóvenes, en todo sentido, en la formación y desde luego en la atención.

Entonces, el punto que han sacado y en concreto a su pregunta sobre los hospitales siquiátricos, es un camino que en todos lados, en todo el mundo, se está tomando. Nosotros no lo hacemos por imitación, sino por convicción, de que aquí en nuestro país también no tenemos todavía los lugares donde se atiende en forma, con derechos y desde luego con una atención humanista a la gente que tiene problemas en su conducta. Desde luego que esto es trasversal, lo hemos señalado. Se han hecho varias sesiones, vamos a tener una amplia difusión próximamente sobre este tema.

Y los hospitales van a seguir, todos estos hospitales de segundo nivel que se tienen en lo que se ha mencionado, van a tener consulta de sicología y de siquiatría con especialistas también específicos para ese manejo diferente.

Habrá lugares donde se tiene que tener al ser humano —porque no todos son pacientes, sino son seres humanos todos— donde se tiene que dar un seguimiento diario y, desde luego, inclusive en algunos momentos de hospitalización. Pero no es lo mismo en un hospital general que en un hospital donde nada más se atiende el aspecto siquiátrico. La experiencia nos señala que si un paciente con las enfermedades que tenemos, desafortunadamente las enfermedades crónicas, diabetes, hipertensión, daño renal, etcétera, tiene una afección de su comportamiento, una afección por ansiedad, por una situación siquiátrica, se requiere tratar esos problemas que inclusive ayudan en forma negativa a que la enfermedad de estos pacientes que han sido abandonados, estos seres humanos, no salgan adelante.

Y en esta forma, en forma integral, como debe ser la salud, vamos a tener en cada uno de los hospitales camas que tengan esa atención y así se va quitando el estigma y la situación de los jóvenes en particular.

Muchas gracias.

INTERLOCUTORA: Gracias, doctor Alcocer.

Y, finalmente, señor presidente, ahora en su gira a estos países centroamericanos, ¿existe la posibilidad o ha habido algún interés de parte de Guatemala, Belice, El Salvador, no sé, de extender esta vía del Tren Maya y así comunicar a estos países de la región?

Gracias.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, yo creo que en el caso de Guatemala, de todo Centroamérica, se van a beneficiar con el tren.

En el caso de Guatemala se va a modernizar la vía férrea y van a haber trenes nuevos del istmo hasta Ciudad Hidalgo, que está en la frontera con Guatemala; de Ixtepec a Ciudad Hidalgo se va a modernizar toda la vía. Esto ayuda mucho para Guatemala.

Pero, además, con el Tren Maya va a quedar muy cerca de Guatemala por el lado de la frontera con Tabasco. Hay un paso que se llama El Ceibo, es un paso fronterizo que está a una hora o menos de Tenosique, Tabasco, que va a haber una estación del Tren Maya.

Y luego en el caso de Belice pues va a haber estación en Chetumal, que les queda muy cerca.

Y se está también rehabilitando, ya prácticamente está terminado el aeropuerto de Chetumal.

Entonces, hay una comunicación muy buena.

Originalmente queríamos que la vía del tramo 1, que sale de Palenque a Escárcega; y del tramo 7, de Escárcega a Calakmul, buscara la línea fronteriza. A ver si pones un mapa. Que es interesante porque de esa manera se buscaba unir más a Tikal, que está en Guatemala, a Flores, que está en Guatemala, con Calakmul.

Además, muy cerca de la frontera, del lado de Guatemala hay un sitio arqueológico que se llama El Mirador, que es también mucho muy importante.

Esta es la ruta del tren, es Palenque. Aquí está lo que les comentaba, Tenosique. Y aquí está una estación, El Triunfo, porque muy cerca de aquí, aquí así está una zona arqueológica que se llama El Tigre, que es muy importante, en el río Candelaria.

Acuérdense que el tren es para comunicar las antiguas ciudades mayas y las nuevas ciudades del sureste, entonces lo que buscábamos, lo que pensamos es: A ver, de aquí en vez de ir a Escárcega —esta es la raya que divide Guatemala con México, esta— entonces, irnos, en vez de hacer esto, irnos por aquí, por la frontera, porque Calakmul está aquí y aquí en línea recta está Tikal y Flores; y aquí, del lado de Guatemala, pero casi a la línea, está El Mirador. Acuérdense que antes no había fronteras, era Mesoamérica.

Esto ayudaba porque es una línea recta y se tenía el derecho de vía por la frontera, pero resulta que aún y cuando esto ya está resuelto en todas las instancias internacionales… Porque en el tiempo de Porfirio Díaz hubo una confrontación por los límites, estuvo a punto de declararse una guerra entre México y Guatemala, intervinieron países extranjeros y se creó un tribunal para la definición de la línea divisoria entre los dos países.

Todo esto se originó fundamentalmente porque las empresas madereras no sólo explotaban la caoba de la Lacandona, sino se metían a Guatemala para sacar la madera acá a la costa y llevarse la madera preciosa a Europa, la caoba, que es la reina de las maderas. Entonces, eso originó el conflicto porque había monterías, así se les llamaba, que se metían a lo que era el territorio de Guatemala y esto originó el conflicto.

Y entonces se llegó a la definición y al acuerdo; sin embargo, todavía hay alguna reclamación sobre frontera, cuando esto ya está definido, hay mojoneras, se limpia por el ejército guatemalteco, por el ejército mexicano.

Entonces, decidimos que no porque era hacer una infraestructura aquí, que a lo mejor iba a hacia adelante a causar algún problema. Pero les hubiese ayudado mucho el estar muy cerca de Tikal, de El Mirador y al mismo tiempo de Calakmul y nosotros salíamos de nuevo aquí para arriba.

Entonces, sí va a ayudar el tren, de todas maneras, el Tren Maya y estamos trabajando con los países de Centroamérica en varios proyectos y eso es lo que vamos a tratar allá, en el viaje.

PREGUNTA: Buenos días, señor presidente.

Alberto Marroquín Espinoza, de JF Informa, desde Cancún; Frecuencia CAD.com y desde el portal en Querétaro EsAhoraAm.com.

Señor presidente, ¿qué relación tiene usted con el líder del Partido Verde Ecologista, Jorge Emilio González? ¿Y qué opina del ataque misógino que se dio a conocer hace un par de semanas que hizo el llamado ‘Niño Verde’ en contra de la candidata de oposición en Quintana Roo, de Laura Fernández?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No tengo información sobre el hecho.

Y sí conozco al dirigente del Partido Verde. No lo he visto desde hace algunos años, pero sí lo conozco.

INTERLOCUTOR: Señor presidente, comentarle también que la Secretaría de Relaciones Exteriores destacó que la capital queretana que preside Luis Nava fuera elegida entre 40 mil ciudades de los 193 países miembros de la ONU para hacer uso de la voz en un foro mundial la semana antepasada.

Se eligió al municipio de Querétaro por las políticas públicas que desarrolla, además de los análisis de instancias como la Sedatu, el estudio de Ciudades Prósperas elaborado en conjunto por el Infonavit y ONU-Hábitat, así como índices a nivel internacional.

Luis Nava habló de los esquemas para abatir el rezago del pasado, responder a las necesidades y desafíos del presente, como lo ha sido la pandemia y trazar un Querétaro del futuro y atender la nueva agenda urbana de la reunión especial del consejo económico y social de la ONU.

Señor presidente, ¿qué opinión le merece la participación de México en representación del presidente municipal de Querétaro, Luis Nava, en la ONU?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Me parece bien, todos los que van a otros países invitados para dar a conocer lo que sucede en nuestro país son embajadores de México, los ciudadanos, las autoridades.

Y en Querétaro hay progreso, hay un buen gobierno, el gobernador Kuri está haciendo bien las cosas. De modo que lo veo muy bien.

Lo que está mal y a veces se cuestiona, es cuando van a acusarnos al extranjero. Pero eso no lo han hecho autoridades, lo hizo, que yo recuerde, pues un dirigente de una organización empresarial con el rey de España y nada más, no van a dirimir los asuntos de nosotros en el extranjero.

Aquí sí hay polémica y debe haber y es necesaria, es parte de la democracia, pero si va a hablar de la importancia que tiene Querétaro y del buen gobierno en Querétaro pues lo veo muy bien y además es cierto. Querétaro es un estado bien gobernado, casi estuvo como Tlaxcala, que no dejó deuda el anterior gobernador y el actual, repito, el gobernador Kuri lo hace bien.

¿Este es presidente municipal?

INTERLOCUTOR: Presidente municipal del municipio de Querétaro, de la capital de Querétaro.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, muy bien, muy bien, felicidades.

INTERLOCUTOR: Señor presidente, en seguimiento a una denuncia que le realicé el 30 de marzo sobre outsourcing aún no se ha resuelto nada, el despido masivo que se dio en todo el país por parte de las casetas de cobro de Capufe.

Se hizo un despido masivo de toda la gente que trabajaba y obviamente usted hizo un decreto para que se recontratara toda esa gente y no se hizo justicia, sino que más bien lo que hicieron los administradores de las plazas de cobro fue contratar a familiares, amigos y hasta vender plazas. De nuevo se evidencia incluso la venta de plazas.

Ojalá y pueda atender ya esto la directora de Capufe porque sigue sin atenderse este caso.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, ya se está viendo. La vez pasada lo trató también…

INTERLOCUTOR: Hans.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Hans y ya hablamos con la directora de Capufe y ya tiene también la autorización de la Secretaría de Hacienda para llevar a cabo las contrataciones.

INTERLOCUTOR: ¿De este personal que fue despedido injustificadamente? ¿También a ellos se les va a tomar en cuenta?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No sé exactamente, pero ella hizo la solicitud, me hizo el planteamiento en una supervisión que hicimos a la carretera de Tepoztlán, lo recuerdo y ahí di la instrucción al subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda.

Y pregunté después de que se hizo la denuncia y de que ya se está atendiendo, vamos a pedir un informe sobre el caso.

INTERLOCUTOR: Efectivamente, porque realmente los administradores incumplieron un decreto presidencial contratando gente que no era parte de ese esquema de outsourcing que durante años… Incluso hay personal de más de 15 años de trabajo que fueron despedidos de una forma injusta.

Yo creo que también haría falta que la Función Pública participe en esta parte, para que haya suspensiones de jefes de plaza.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Lo vamos a ver, lo vamos a ver.

La garantía, como en todo, es de que Elsa Veites es una mujer honrada. Es que eso es importantísimo, la honestidad es la mayor riqueza de México, eso lo debemos de tener muy claro.

Un buen servidor público lo es si actúa con honestidad. El 95 por ciento, 99 por ciento de un buen servidor público es la honestidad; el resto, el profesionalismo, la experiencia, el trabajo, es accesorio. Lo fundamental en un país en donde imperaba la corrupción es que haya servidores públicos honestos, de eso depende todo, que el gobierno no se dedique a robar o a facilitar el robo, que se maneje el presupuesto público, que es dinero del pueblo, con honestidad, eso es lo más importante. No es el servicio público para enriquecerse, es para servir.

Y hemos hablado aquí mucho sobre eso, de cómo gente que viene de abajo con esta idea de colarse, entre comillas, e ir ascendiendo porque son muy serviles, lambiscones y a todo dicen que sí. Y ahí van escalando y vienen de abajo y viven en casas modestas, pero con mucha dignidad… A ver si encuentran una cita de ‘’el Nigromante’ sobre eso, sobre la honestidad, de cómo lo veían, Ignacio Ramírez.

Entonces, de repente vienen de una colonia de vivir modestamente con su familia, sus padres hacen un gran esfuerzo para que estudien, van subiendo y ya que llegan a ocupar un cargo a vivir en mansiones y a robar para tener casas de lujo, departamentos en el extranjero y ya a apostar por lo material y por el lujo barato. Esto, muy fomentado por los potentados que no tienen dimensión social.

El otro día un joven me decía que uno de estos ricos, ricos, ricos, multimillonarios famosos, decía: ‘No le hagas caso —dice— si tú quieres tener un Ferrari —o algo así— no lo hagas caso al que trae un Toyota.’ Le digo: Eso está mal, no está exacto ese hombre. No sé quién lo dijo, pues, pero cuyo nombre hay que olvidar.

Entonces, Elsa es honesta y por eso me da tranquilidad.

A ver si lo encuentran. ¿Está complicado? Pero lo he visto ya en dos ocasiones en redes, seguramente el que lo puso… Sí, dice que él es… pues, que anda de manera modesta y que los que van en los carruajes lo ven, pero que él se siente muy satisfecho de ser como es o como era. Ojalá y la encuentren.

Muy bien. Compañera.

PREGUNTA: Gracias, presidente.

Shaila Rosagel, corresponsal de Grupo Healy: El Imparcial, de Sonora; La Crónica, de Mexicali; y Frontera, de Tijuana.

Presidente, preguntarle, en primer lugar, en Altar, Sonora, el sábado pasado se reportó un convoy, secuestraron tres patrullas, pero las autoridades las recuperaron y aseguraron a tres personas y armas.

Preguntarle qué sabe de este suceso ocurrido el sábado en Altar. ¿Y qué les diría a los ciudadanos de esta región que piden más seguridad?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, tenemos la información, se vio aquí en una reunión de seguridad, detuvieron a unas personas y fueron a quererlos liberar, a rescatar un comando, pero no lograron su propósito. Y estamos reforzando la seguridad en Sonora y lo vamos a seguir haciendo, eso es lo que puedo comentar.

Más información sobre este suceso pues podría Rosa Icela Rodríguez informarles. Yo sí registré el hecho en el informe.

INTERLOCUTORA: ¿Podría darnos algún comunicado la secretaria hoy?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, hoy.

INTERLOCUTORA: Gracias, presidente.

En una segunda pregunta, con la nacionalización del litio, preguntarle cuál ha sido la reacción de las empresas que tenían, que tienen concesiones que buscar explotar y explorar el litio. Y sobre todo esta empresa que está en Sonora, la empresa china, si ya tuvo comunicación con el gobierno. ¿Qué ha pasado con estas concesiones, presidente?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Todavía no hay ninguna reacción.

Ha habido una comunicación con el presidente de Bolivia, él a su vez tiene relación, como nosotros, con el presidente de Argentina, que también tienen litio y con el presidente de Chile, con el propósito de que se vaya creando una asociación para ayudarnos mutuamente.

En el caso de Chile y Argentina son empresas particulares, pero el gobierno está interesado en ayudar para la explotación del litio con ese sistema de explotación particular del mineral.

En el caso de Bolivia y de México se nacionalizó el litio, pero hay coincidencias y vamos a trabajar, ya lo estamos haciendo de manera conjunta, para todo el desarrollo, lo que tiene que ver con la exploración, con el procesamiento, con las nuevas tecnologías.

Y ver también qué va a suceder con estas empresas de Sonora. Todavía no hemos visto este asunto, está en espera de algunas cosas.

Tenemos un tiempo para presentar el proyecto de la nueva empresa, por ley ya se está elaborando ese proyecto, pero no puedo adelantar más.

INTERLOCUTORA: ¿Presidente, habría una invitación al diálogo con estas empresas, como ha ocurrido en materia eléctrica?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, con todos, con todos se dialoga y se tiene que llegar a acuerdos.

INTERLOCUTORA: Muchas gracias, presidente.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: El compañero y luego una compañera. Ya habíamos quedado contigo.

PREGUNTA: Muy buenos días, presidente.

Miguel Arzate, del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, Canal 14.

Preguntarle, presidente, el día de hoy se cumple un año de la tragedia en la Línea 12 del Metro. Desde este espacio, presidente, usted se comprometió a que se investigaría lo que sucedió, a que no habría impunidad en el caso.

A un año de estos lamentables hechos preguntarle, presidente, cómo valora los trabajos que se han realizado.

Usted se ha reunido con líderes de las empresas constructoras, representantes de las empresas constructoras, el gobierno capitalino se ha acercado con las víctimas para reparar de alguna forma el daño.

¿Cómo evalúa este trabajo que se ha hecho, tanto de acercamiento con las víctimas, de reparación y mantenimiento de la Línea 12? ¿Qué es lo que falta en este caso?

El día de hoy hay varias manifestaciones por esta situación, también hay actos para reconocer y dignificar a las víctimas.

¿Cómo evalúa a un año todo lo que ha pasado respecto a la Línea 12 del Metro?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, primero, que enviamos un abrazo cariñoso, afectuoso, a los familiares de las víctimas. Es algo muy lamentable, muy triste.

Desde el principio la jefa de gobierno de la Ciudad de México está en comunicación con los familiares de las víctimas, creo que con casi todos ha habido acercamiento, han estado en comunicación.

Tengo entendido, aunque esto no es desde luego lo importante, esto es secundario, pero que ya se cubrieron gastos, hubo reparación del daño en lo material, que no es, repito, lo más importante; y que se hizo la investigación, ha estado avanzando la procuraduría de la Ciudad de México para deslindar responsabilidades.

Y se hizo el compromiso también de rehabilitar lo más pronto posible la vía que se fracturó, porque es un sistema de transporte muy importante para miles de personas de la Ciudad de México. En este caso las empresas decidieron ayudar sin cobrar el tramo que se afectó, el tramo de la tragedia.

Correspondía a una empresa de Carlos Slim, él asumió la responsabilidad. Se hizo un dictamen para la reparación de todo el tramo de la obra, participaron expertos independientes y él está asumiendo toda la responsabilidad sin gastos para el gobierno de la ciudad, cosa nosotros reconocemos porque, sin necesidad de ningún juicio, cuando se le planteó de que independientemente de las investigaciones para deslindar responsabilidades se tenía que iniciar la reparación de la obra lo más pronto posible para terminarla en un año, él aceptó y ha estado, tengo información, de que ha estado personalmente pendiente de que se cumpla con la construcción de obra.

INTERLOCUTOR: ¿Carso e ICA son los que más están absorbiendo los gastos de reparación?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: ICA también participó y está cumpliendo.

O sea, aquí lo que se tiene que concluir es lo de la responsabilidad, la reparación del daño, escuchar, mejor dicho, seguir escuchando, atendiendo, como lo merecen, los familiares de las víctimas, eso es básicamente.

Y tengo confianza porque la jefa de gobierno es una mujer sensible, Claudia Sheinbaum y está haciendo su trabajo.

Desde luego, nunca faltan los politiqueros que quieren sacar raja con el dolor humano. Ya no estoy para dar consejos, pero si me lo pidieran les diría que no hagan eso, que no les ayuda, porque además de ser inhumano, de mal gusto, es muy ramplón, muy politiquero, que es también querer sacar ventaja del dolor humano. Eso no se debe de hacer, es un asunto moral.

Pero tampoco les ayuda, porque la gente está muy consciente, incluso estoy seguro que eso no le gusta ni siquiera a los familiares de las víctimas. Pero, bueno, los conservadores no son sensibles ni son inteligentes para cuestiones de atención con el pueblo. Como no conviven con el pueblo, están divorciados del pueblo, no saben de estas cosas.

INTERLOCUTOR: Presidente, en un segundo tema, conocer su opinión sobre… Hablando de los grupos opositores a su administración, los partidos de oposición en el Congreso han hablado de que van a presentar sus propias iniciativas de reforma en materia electoral, ellos anuncian que serán propuestas para fortalecer la iniciativa.

¿Qué opinión le merece? ¿Esta propuesta que presentó su gobierno está abierta al diálogo, al debate? ¿Cómo ve? ¿Cómo podrían fortalecer estas propuestas, la iniciativa que ya se encuentra en la Cámara de Diputados?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues yo pienso para eso es la iniciativa, para que haya debate, participen todos y se garantice la democracia en el país, que ya no haya fraudes electorales, que se tenga autoridades imparciales, mujeres, hombres de inobjetable honestidad en el instituto electoral, en los tribunales, gente incorruptible, honesta.

Que también no cueste tanto todo el proceso electoral. Nos podemos ahorrar como 20 mil millones de pesos.

Que se facilite el voto, que puedan votar nuestros paisanos del extranjero.

Y sobre todo que las elecciones sean libres y limpias, que haya democracia.

Entonces, que ayuden para lograr entre todos lo que deseaba el Apóstol de la Democracia, el sufragio efectivo, que efectivamente el pueblo elija a sus autoridades, que no sean impuestos por el dinero, por el fraude, por las campañas de publicidad, las campañas mediáticas, todo lo que padecimos.

Entonces, creo yo que sí van a participar todos. Y si dicen que no, pues deberían de explicar por qué se oponen.

INTERLOCUTOR: Una de las consignas de los grupos de oposición es que van a defender al INE; sin embargo, desde esta tribuna, desde esta conferencia se ha manifestado que lo que se buscan son autoridades honestas y justas. ¿Qué opinión le merece que los de oposición dicen que van a defender al INE?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues que hay mucha desinformación, porque son muy chuecos, muy mentirosos.

He estado yo viendo eso. Dicen: ‘Yo no estoy a favor de la reforma porque quieren desaparecer al INE’. Pues no es cierto, es el INE con un consejo igual, nada más que, en vez de 11, siete, para que no haya tanto aparato; y que en vez de ser impuestos por los partidos en arreglos cupulares, que los elija el pueblo, que es el soberano, que es el que manda.

Eso es, no desaparece, tampoco el tribunal.

Nada más que, también, a los abogados del tribunal que los elija el pueblo porque, si no, son los partidos: dos para ti, dos para ti, dos para ti, uno para mí, así era. Ahí está actuando a favor de quien los impuso. Entonces, ¿por qué no es la gente la que los elige de manera democrática? ¿a qué le tienen miedo?

Y otras ventajas. ¿Por qué 500 diputados? ¿Por qué no 300? ¿Por qué tantos diputados locales? ¿Por qué tantos regidores?

El presupuesto de un gobierno municipal, que de por sí es escaso, se queda en el mismo gobierno municipal, no le llega nada a la gente, pueden estar las calles llenas de baches porque el presupuesto se destina en un 95 por ciento al llamado gasto corriente, porque hay ayuntamientos en donde tienen 11, 15 regidores y bien pagados, que ganan hasta más, algunos, que el presidente de la República.

Y, luego, cada vez que hay que firmar la cuenta, para que firmen, en algunos casos, porque hay mucha gente honesta, pero en algunos casos ‘sí te firmo, pero…’ hacen así. Y ahí va adicional, como la cuenta no está limpia y quieren dejar todo planchado… Pero ¿cuánto cuesta eso?

Entonces, ¿para qué 11, 15? Pues cinco, siete, esa es la reforma y se va a ir conociendo cada vez más y la gente se va a ir dando cuenta.

Es como la reforma eléctrica, imagínense que votaron a favor de las empresas extranjeras, a favor de Repsol, en contra de la López Mateos, del general Cárdenas.

Votaron en contra de la nacionalización del litio, votaron a favor de las empresas extranjeras y de los gobiernos extranjeros, que les brillan sus ojitos por el litio.

Y nada más… O no nada más, porque también los aprietan, pero en algunos casos, por decir, ‘vamos en contra, todo en contra’, como estrategia y está Claudio X. González, los representantes de los grupos de poder económico que eran los dueños o se sentían los dueños de México.

Ayer vi una foto, no sé si es actual, porque la vez pasada la señora me reclamó de que no lo había dicho ahora, sino lo dijo de antes, pero vi una foto de Claudio X. González haciendo campaña en Hidalgo, ya abierto ¿no? poder económico con poder político, juntos en contra de la transformación.

Pero, bueno, eso es lo que puedo comentar.

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS, COORDINADOR GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y VOCERO DE PRESIDENCIA: Tenemos la frase, tenemos la frase, pero no es de ‘el Nigromante’, tenemos la frase de Ignacio Manuel Altamirano.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ah, de Altamirano, sí. Bueno, es su alumno, sí.

Tixtla, Morelos, un orgullo. De aquí también era Vicente Guerrero, de Tixtla.

‘Estoy pobre -y era un intelectual de primer orden- estoy pobre porque no he querido robar. Otros me ven desde lo alto de sus carruajes tirados por frisones, pero me ven con vergüenza. Yo los veo desde lo alto de mi honradez y de mi legítimo orgullo, siempre va más alto el que camina sin remordimiento y sin manchas. Esta consideración es la única que puede endulzar el cáliz porque es muy amargo’.

Esto es. Qué distinto ¿no? al empresario a que hacía yo mención, que no sé si lo dijo, pero ahí también queda de tarea. Y no sé cómo se llama. Pero me lo estaba comentando un joven y le dije: Pues ese hombre no está exacto.

Vamos con la compañera y luego tú.

PREGUNTA: Gracias, presidente.

Dalila Escobar, de A Tiempo.tv.

Ayer usted hacía mención de una solicitud que hizo el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en torno a incluir a todas las naciones de América y por supuesto al Caribe. Ayer mismo un funcionario de Estados Unidos, que está encargado de asuntos para la región, Brian Nichols, dijo que no iba a haber invitaciones, al menos para Venezuela, Cuba y Nicaragua, porque, bueno, el argumento que él mencionaba en una entrevista en televisión es que estos países no garantizaban la democracia.

Preguntarle a usted, en primer lugar, bueno, pues qué opina de tan pronta. Tal vez todavía no es la decisión final, pero si insiste Estados Unidos en esta situación ¿usted estaría pensando ir o no a esta Cumbre de las Américas en Estados Unidos?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, primero, no hay que adelantarnos porque, con todo respeto, el planteamiento se lo hicimos al presidente Biden.

Entonces, él me mencionó que iba a pensarlo.

Y ayer salió para Washington Marcelo Ebrard y le encargué que, además de los temas de la agenda bilateral, se tratara esto.

Entonces, hay que esperarnos, no nos adelantemos.

INTERLOCUTORA: ¿Confía en que pueda haber una respuesta, con los días, en que pueda considerar incluir a estas tres naciones?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, no lo descartamos. Alguien me comentaba, creo que Marcelo, que en la pasada cumbre se invitó a todos. Entonces, vamos a esperarnos.

INTERLOCUTORA: En una segunda pregunta, tiene que ver con el asunto del Tren Maya, ya usted hace unos días mencionaba que van a dejar los tramos que representen complicaciones hacia el final para poder avanzar en el resto, pero incluso ya algunas organizaciones han adelantado que vienen al menos tres amparos más, ayer se hablaba de una suspensión, una segunda suspensión para este tema del tramo.

Preguntarle hasta dónde o en qué punto considera que pueda llegar una conciliación para poder avanzar en el tema del Tramo 5; si en algún momento ha pensado tal vez que se pueda regresar, por ejemplo, a la carretera 307, algún cambio, o cómo van a resolver el asunto de la lluvia de amparos y también el tema de cómo respondería su gobierno ante la situación.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues la lluvia de amparos la vamos a resolver como se resolvió la lluvia de amparos en el aeropuerto ‘Felipe Ángeles’.

Creo que todavía no llega a rebasar el número de amparos que presentaron en el ‘Felipe Ángeles’. A ver si hacemos la investigación, cuando se pueda, ¿no?

Porque ahí fueron muchísimas y se resolvieron, porque no son los propietarios, en este caso no son los campesinos, no son ejidatarios, no son pequeños propietarios, son seudoambientalistas, cada vez estoy más convencido de que son unos farsantes.

Y mañana o pasado vamos a hablar de eso a fondo, porque es increíble la destrucción del medio ambiente ahí en donde ellos se están oponiendo al Tren Maya, increíble, nada más que esa destrucción la están llevando a cabo empresas muy poderosas, acostumbradas a cooptar a todo el que se deja.

Entonces, vamos a continuar. Es el Tren Maya una obra importantísima para el desarrollo del sureste.

Ayer… A ver si pones mi Face. Les voy a dar un dato que es interesante. Quizá porque me tocó viajar en tren, como muchos ya veteranos y era la historia de México y con saña y desde luego por corrupción acabaron con los ferrocarriles los neoliberales, quizá por eso deseo con toda mi alma que volvamos a tener trenes de pasajeros en todo el país, como en Europa, con otras partes.

Entonces, vamos a enfrentar a estos grupos de intereses creados a sus voceros y achichincles, pero el tren va.

Miren, estaba yo recordando, esto es hace 20 años, era yo jefe de gobierno. Pero les voy a contar un poco más la historia:

No se habían podido comprar vagones del Metro porque era tanta la corrupción que se peleaban: unos, en aquel entonces estaba el asesor de Salinas, así como Claudio X. González, José Córdoba, de origen francés y apoyaban a las empresas europeas; y, por otro lado, otros apoyaban a las empresas de América, en este caso a Bombardier de Canadá. Y no se podían hacer licitaciones porque había acusaciones mutuas de corrupción. El caso es que ya no se tenían trenes y tardaban en llegar los trenes a las estaciones, no había frecuencia adecuada y se tenían que comprar los trenes.

En la última licitación se pelearon y se canceló y llegó a declarar en ese entonces el embajador de Canadá que él había estado en varios países, pero que nunca había visto tanta corrupción como en México. No duró ese embajador, le pidieron amablemente que se fuera, esto en el gobierno de Salinas.

Entonces, llegamos nosotros y decidimos comprar los trenes. Y se creó un comité con periodistas y especialistas para llevar a cabo todo el proceso y no hubo problema, se compraron 45 trenes, 400 vagones, más de 500 millones de dólares en ese entonces. Ahí andan todavía los trenes.

Y nos entregaron el primero en el 2004, pero se hizo el contrato como en el 2002, hace 20 años. Y el compromiso, porque estaba Ciudad Sahagún en una situación muy mala, fue de que se hicieran los trenes en Ciudad Sahagún para dar trabajo en Ciudad Sahagún a los obreros. Y se logró todo eso y se cumplió y no hubo de las empresas que participaron ninguna inconformidad.

Pasa el tiempo y resulta que Alstom ya se asoció con Bombardier, ya es la misma empresa y siguen en Sahagún.

Y ayer fuimos a firmar el compromiso de cumplimiento. En tiempo y forma tienen que entregar el primer tren para el Tren Maya en julio del año próximo, el primero y así mes con mes van a ir entregando, porque vamos a inaugurar en diciembre del año próximo. Esto fue ayer.

También en Sahagún pues son empleos, es bienestar para la gente, pero ¿ustedes creen que esto le importa al Claudio X González y a estos seudoambientalistas? No.

¿Y les importan los campesinos?

Tampoco.

¿Y les importa el medio ambiente?

No.

Veo que sacan ahí una foto de un pajarito. Me acuerdo que cuando Claudio encabezaba la campaña a favor de la mal llamada reforma educativa decía que le preocupaban mucho los niños. Nada. Son unos hipócritas, corruptos.

Además, debería de explicar Claudio X. González quiénes lo están financiando aparte del gobierno de Estados Unidos. Hay empresas, que eran las que medraban antes, que están molestas y que están financiando toda la campaña en contra nuestra.

¿Por qué no transparenta de dónde recibe dinero su asociación? ¿Y por qué no han ellos decidido dejar de recibir dinero del gobierno de Estados Unidos en un acto de honestidad? ¿Qué, no son una asociación para combatir la corrupción? Demuestran lo contrario, que son una asociación para fomentar y defender a la corrupción.

Entonces, eso es.

INTERLOCUTORA: Parte de lo que mencionan estas personas activistas que han dicho que se han promovido estos amparos es que los anteriores fueron impugnados por Fonatur y, bueno, no conocieron las razones por las cuales se impugnó, pero que se logró que avanzaran las obras, pero ellos consideran que mucho tuvo que ver con el acuerdo que se publicó en el Diario Oficial el año pasado, a finales del año pasado, si en efecto el objetivo del acuerdo será precisamente hacerle frente a este tipo de amparos para que siga la obra.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, es que el acuerdo lo suscribí porque teníamos que avanzar y ellos lo que quieren es que no hagamos nada. No me estoy chupando el dedo.

Entonces, si no emito el acuerdo, nos paran por completo. Eso es lo que ellos quieren, a ellos no les importa de que se quede inversión tirada, que es dinero del pueblo y yo tengo que cuidar eso, para eso me eligieron, para defender los intereses del pueblo.

Además, dicen: ‘Es que no hay permiso’, la famosa MIA, lo que es el impacto ambiental. Parte del permiso, digo, del acuerdo, fue para que se tuviese el tiempo y se hicieran bien las cosas, porque nadie quiere, nadie, destruir el medio ambiente, a lo mejor ellos sí; pero nosotros llevamos años luchando por la naturaleza, luchando por las causas justas, luchando por la justicia. Y ese acuerdo estaba validado por la autoridad judicial, por la Suprema Corte, es legal.

Y es muy evidente. Repito, ¿dónde está el conflicto?, ¿dónde están los amparos?, donde está el dinero.

A ver, pon otra vez el plano. Si son mil 550 kilómetros de vías férreas, es como de aquí precisamente a Cancún o por allá, mil 500, está aquí, nada más.

De todo… A ver, reto a los expertos, economistas, ambientalistas, ¿dónde hay más dinero de toda la ruta?, ¿dónde está el dinero?, aquí.

Ah, pero ahí está Calica y ya vamos a hablar de Calica; y ahí está Xcaret y ya vamos a hablar de Xcaret.

INTERLOCUTORA: Presidente, si bien usted mencionó que este tramo que ha causado más problema lo va a dejar al final, ¿cuál sería el plazo límite para que ya se tengan que avanzar las obras en caso de que se quiera terminar hacia diciembre de 2023?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No tenemos tiempo, tenemos tiempo, porque afortunadamente también se decidió que se dividiera el tramo.

Este tramo, o todos, son más de 200 kilómetros. Este otro, 200, también más, hasta aquí, hasta Calkiní, 200. De Calkiní hasta Izamal son como 160 es otro tramo. Este es el más grande, este es como de casi 300 hasta Cancún.

Pero de Cancún a Tulum son 100, 120 y lo dividimos, aquí está el Grupo México y aquí están los ingenieros militares, porque ya sabíamos que aquí que había mucho tiburón por acá.

Este hasta acá, hasta Chetumal, 200; y este, a Escárcega de nuevo, 200.

O sea, sabemos y no vamos a dar un paso atrás.

Y ellos tienen todo su derecho de acudir a las autoridades y cuentan con el apoyo de miles de abogados. Siempre he dicho, pues, que el conservadurismo en México es muy fuerte como en el mundo, deben de tener como, entre sus vanguardias ¿no?, los más recalcitrantes y simpatizantes, como 25 millones, es una fuerza considerable; y en el Poder Judicial mayoría, pero la verdad y la justicia son fuerzas muy poderosas.

INTERLOCUTORA: Presidente, finalmente, en torno al tema del fiscal general Alejandro Gertz Manero, últimamente han salido todavía más cuestiones en torno… pues cuestiones del actuar que ha tenido en su cargo como fiscal.

Si no ha considerado de nuevo, saber si es necesario que rinda cuentas, si es necesario que pueda dejar el cargo, porque ya ha sido muy cuestionado su actuar.

Ahora, bueno, de hecho, ya la fiscalía está buscando procesar a un columnista y a una activista por el caso de las filtraciones de los audios, cuando estos se difundieron y sobre esos se hicieron este tipo de análisis en prácticamente todos los medios.

Preguntarle si no ha reconsiderado justo que por este actuar deba rendir cuentas el fiscal.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No estoy yo pensando yo en intervenir, en inmiscuirme en un asunto que tiene que ver con una institución independiente, sólo que hubiese una cuestión grave, eso es lo que establece la ley.

INTERVENCIÓN: (Inaudible)

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No lo considero, no lo considero.

Y hay que ver a todos, porque la política no es maniquea, no es de buenos y malos, no es así.

Entonces, siempre hay diferencias, intereses y mi obligación es garantizar la paz, la tranquilidad, la gobernabilidad que existe en México.

El otro día también vi un mensaje. Está difícil que lo encuentren. Bueno, para ustedes no hay nada difícil, lo difícil lo logran y lo imposible lo intentan. Pero vi un video… No un video, una imagen donde decían que las colas que había en México ¿no? para conseguir alimentos, la gente en espera de ser atendida por falta de trabajo y ponían una foto en donde la cola estaba ahí donde venden productos no tan sanos.

Pero no, la gente está contenta, hay felicidad en nuestro pueblo. Son unos, no pocos ¿eh?, los que están molestos, pero yo les recomendaría que se serenen, que se tranquilicen, no hay que enojarnos, hay que estar alegres y al mal tiempo, buena cara.

Y que tengan confianza de que nosotros no somos malvados, que no le hacemos mal a nadie, no tenemos malas entrañas, no odiamos y que estamos en esto porque somos humanistas, porque seguimos el ejemplo de los mejores luchadores sociales que ha habido en la tierra, en el mundo.

Que si hablamos fuerte, duro, no tan rápido porque no hablamos de corrido, pero si hacemos señalamientos es porque nuestra tarea es seguir creando conciencia, cambiando la mentalidad del pueblo.

Porque nos manipularon durante mucho tiempo, nos, como se dice coloquialmente, nos lavaron el cerebro, haciéndonos creer que lo más importante era lo material y triunfar a toda costa sin escrúpulos morales de ninguna índole, o esto que supuestamente le atribuyen a uno de los hombres más ricos del mundo, de que ‘no le hagas caso al que tiene un Toyota su tú aspiras a tener un Ferrari’. Ese no está exacto, ese puede tener mucho dinero, pero no es feliz, no necesariamente es feliz. La felicidad es estar bien con uno mismo, estar bien con el prójimo, con nuestra conciencia, con nuestro tribunal principal, que es nuestra conciencia, esa es la felicidad.

¿Lo encontraron?

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS: Una foto de El País.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: ¿Es de El País la foto? No, si ya estamos avanzando.

No, no es esa, no, no, no, esta es de otro tipo.

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS: (inaudible)

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ah, sí, pero no, no, no, es otra, es como una caricatura. Pero, bueno, ahí vamos bien.

Nos vamos ya. Quedas pendiente para mañana, tú también, ellos dos quedan pendientes, la compañera y otra compañera. Tú quedas para mañana. Sara, completa mañana, dos y dos. No, tenemos tiempo. Vamos a seguir hablando.

