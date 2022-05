Las series que están de moda en HBO Chile este día

Breaking Bad, Game of Thrones, Squid Game y Euphoria son algunos de los títulos que forman parte de la época dorada de las series de televisión del nuevo milenio, las cuales se han caracterizado por ser impulsadas a través de diversas plataformas en la guerra por el streaming.

Ya sea por la calidad de los guiones, la producción, los actores y hasta su formato, HBO se ha convertido en una de las plataformas favoritas de los espectadores para ver este tipo de producciones, quienes ya no se preguntan cómo descargar un video de Facebook y mejor pagan por el servicio.

Desde drama, ficción y hasta comedia, estos son algunos de los 10 títulos de HBO Chile que actualmente se encuentran en el gusto del público y de los que nadie ha dejado de hablar:

1. Buscando a Frida

Frida, de 16 años, hija mayor del multimillonario Abelardo Pons (Eduardo Santamarina), desaparece la noche del cumpleaños de su padre, bajo muy extrañas circunstancias. La vida de la familia cambia para siempre: de una, aparentemente feliz y perfecta, pasan a una donde se revelan secretos, surgen conflictos y mentiras. Todos se convierten en sospechosos, pero nadie espera el impactante giro que tomará la historia, cuando tratan de ocultar la verdad.

2. La ciudad es nuestra

Relata el auge y la caída de la Fuerza Especial de Rastreo de Armas del Departamento de Policía de Baltimore y la corrupción y el colapso moral que sufrieron en una ciudad estadounidense en la que las políticas de prohibición de las drogas y los arrestos masivos se defendieron a expensas del trabajo policial real.

3. El príncipe de Bel-Air

El príncipe de Bel-Air es una comedia de situación estadounidense, emitida originalmente en la NBC desde el 10 de septiembre de 1990 hasta el 20 de mayo de 1996. Will Smith protagoniza la serie interpretando a una versión ficticia de sí mismo, un adolescente de las calles de Filadelfia al que mandan con sus tíos ricos a una mansión de Bel-Air, en la cual su estilo de vida chocará con el de sus parientes. Los 148 episodios de la serie se emitieron en seis temporadas.

4. Dragon Quest: La aventura de Dai

El mundo estuvo una vez a merced de Hadler, el Señor Oscuro, pero recuperó la paz gracias a un espadachín conocido como "el héroe" y su grupo de compañeros. Han pasado los años y en la isla Derlín, una isla perdida en el oceáno del sur, acabaron viviendo todos los monstruos que en su día sirvieron al Señor Oscuro.

5. Gentleman Jack

Anne Lister regresa a Halifax, West Yorkshire en 1832, decidida a transformar el destino de su descolorida casa ancestral Shibden Hall.

6. Chernobyl

En Abril de 1986, la Central Nuclear de Chernóbil en Ucrania (en aquel entonces, la Unión Soviética), sufrió una explosión masiva que liberó material radioactivo en Bielorrusia, Rusia, Ucrania, así como en zonas de Escandinavia y Europa Central. La serie relata lo que aconteció en 1986, en uno de los mayores desastres provocados por el hombre en la historia reciente, así como los sacrificios realizados para salvar al continente de un desastre sin precedentes.

7. Barry

Un asesino a sueldo y aspirante a actor se muda del medio oeste a Los Ángeles y queda maravillado con las clases de teatro a las que acude durante una misión.

8. Los Octonautas y el Gran Rescate de Navidad (TV)

Los Octonautas viajan por Navidad a la casa de la infancia del Profesor Inkling, una montaña submarina. Pronto descubren que un alud ha puesto en peligro a las criaturas locales - incluidas unas raras especies de coral dorado y al nieto del Profesor Inkling, ¡el pulpo Squirt!

9. David Guetta feat. Zara Larsson: This Ones for You (Vídeo musical)

Vídeo musical del tema de David Guetta y Zara Larsson "This One's for You".

10. Sobrenatural

Cuando eran niños, Sam y Dean Winchester, perdieron a su madre debido a una misteriosa y demoníaca fuerza supernatural. Posteriormente, su padre los crió para que fueran soldados. Él les enseño sobre el mal que vive en los rincones obscuros y en las carreteras secundarias de América.. y también les enseñó como matarlo. Ahora los hermanos Winchester recorren el país en su Chevy Impala del '67, luchando contra todo tipo de amenaza sobrenatural que encuentran en el camino.

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios o temporadas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

HBO y el mercado del streaming

HBO es una cadena de televisión por suscripción surgida en Estados Unidos también conocida como Home Box Office, la cual es propiedad de WarnerMedia, a través de las cuales se pueden encontrar películas y series.

Entre los títulos más destacados de producción propia se encuentran Los Soprano, The Wire, Six Feet Under, Band of Brothers, The Pacific, Sex and the City, True Blood, Curb your enthusiasm y Game of Thrones.

Asimismo, tiene los derechos parciales de películas que han sido producidas por Sony Pictures Entertainment, así como algunas de The Walt Disney Company y Universal Studios.

En Latinoamérica también se puede disfrutar de otros canales como HBO 2, HBO+, HBO Family, HBO Xtreme y Cinemax, entre otros.

HBO fue el primer canal de cable y satélite creado como uno de televisión para realizar una transmisión no terrestre, fue en 1965 cuando el pionero del cable cuando Charles Francis Dolan ganó la franquicia para construir un sistema de cable en Bajo Manhattan.

En lugar de colgar el cable en los postes telefónicos, se optó por poner el cable bajo las calles de Manhattan, dado que la señal podría bloquearse por los grandes edificios y rascacielos que hay en la ciudad.

En diciembre de 2010 el canal contaba con 28.6 millones de suscriptores en Estados Unidos, convirtiéndose en la cadena de televisión por cable más importante de ese país. Luego comenzó su expansión a otros países, entre ellos: Argentina, Bolivia, Colombia, Dinamarca, Finlandia, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Uruguay, Venezuela, entre otros, para un total de 150 naciones.

