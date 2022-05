Estos son los 10 podcast favoritos de Spotify México este día

Considerado como uno de los formatos digitales más “íntimos”, los podcast han ganado fama y se han posicionado entre el gusto del público mexicano a raíz de la llegada de plataformas por streaming en el nuevo milenio como es el caso de Spotify.

Su boom fue significativo desde que surgió la pandemia de coronavirus en 2020, que obligó a la mayoría de las personas a permanecer en el confinamiento, quienes a su vez empezaron a experimentar formatos y canales diversos para informarse y entretenerse.

Los podcast son productos de audio que están disponiblesa través de archivos o plataformas por streaming y una de sus grandes ventajas es que el usuario puede escucharlo cuando lo desee y cuantas veces quiera.

Sin embargo, el podcast no es algo nuevo, sino que se trata de un producto que gozó de amplia popularidad a principios del siglo XXI, pero que luego quedó relegado por la llegada de los discos compactos, ipods, entre otros.

No obstante, su fácil acceso, los amplios géneros y sus diversas narrativas han facilitado su nuevo apogeo y muchas empresas han comenzado a apostar nuevamente por ellas para llegar a más usuarios.

Actualmente este tipo de producciones han sido bien recibidas en México y prueba de ello son estos 10 podcast que están en boca de todos.

1. Relatos de la Noche

En la tradición de los clásicos de la radio, aquí se cuentan las historias, relatos y leyendas que habitan las calles de México e Iberoamérica. See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.

2. Entiende Tu Mente

Seguro que a lo largo del día tienes 20 minutos. Piénsalo. Puede que sea en ese trayecto que haces en transporte público, en tu coche o paseando. Tal vez mientras cocinas o antes de ir a dormir. Elige el momento y nosotros te prometemos ayudarte a entenderTE y entenderLES mejor. Entiende Tu Mente es un podcast de psicología que, de una manera amena, te cuenta cómo funciona nuestra mente. Con las voces de Molo Cebrián -podcaster y estudiante de psicología-, Luis Muiño -Psicólogo y uno de los divulgadores de esta temática más conocidos en España- y Mónica González -Coach y profesora universitaria-. Si quieres dejarnos un mensaje para proponernos un tema, puedes hacerlo desde nuestra web: entiendetumente.info.

3. La Cotorrisa

Ricardo Pérez y Slobotzky se ponen a cotorrear como siempre, pero ahora lo están grabando. Escuchalos todos los miercoles hablando de noticias extrañas, datos curiosos, anecdotas hilarantes y aliviana el ombligo de la semana.

4. Quemar tu Casa

Lina y Daniel, una joven pareja, comienzan una nueva vida juntos y llegan a vivir a una vieja casa donde todo parece perfecto para ellos. El vecindario es tranquilo y seguro y los vecinos, acogedores e interesantes. Pero cuando Lina descubre que la anterior moradora de esa casa ha dejado pistas para advertirle que se encuentra rodeada de oscuridad, Lina comenzará a comprender que no puede confiar en nadie y que ha llegado al lugar equivocado.

5. Psicologia Al Desnudo | @psi.mammoliti

En este podcast hablamos de emociones. De tus mecanismos internos: ¿Por qué hacés lo que hacés? ¿Por qué no podés expresar ciertas emociones y otras sí? ¿Por qué te sentís mal a veces? ¿Por qué hay cosas que te angustian, que te generan miedo, nostalgia, o que te dan placer? ¿Cómo regular tus emociones para sentirte equilibrado/a? La gestión emocional es la CLAVE para vivir una vida con sentido. ¡Y está en tus manos aprenderlo! ¿La puerta de entrada a este proceso? Psicología al Desnudo. De la mano de la Psicóloga Clínica Marina Mammoliti. www.psimammoliti.com

6. La Hora Perturbadora

Un impactante podcast con Luisito Comunica sobre temas paranormales y divertidos. En cada episodio, Luis narrará experiencias paranormales y de ultratumba de la mano de expertos y testigos que nos darán toda la información para hablar de todos los sucesos. Asesinos en serie, experiencias con fantasmas, posesiones, teorías conspirativas, avistamientos extraterrestres y todos los temas que sin duda, serán una experiencia auditiva que mantendrá a los oyentes al filo de sus audífonos y los hará cuestionarse sobre las cosas perturbadoras que los rodean.

7. Leyendas Legendarias

Un podcast de comedia donde cada semana exploraremos historias de asesinos en serie, fantasmas y eventos históricos peculiares, notorios o fantásticos. (Spanish)

8. Estas Rica

Además de gritarte que estas rica 24/7, Danielita se toma enserio eso de hacer que lo veas. Consejos, amor propio, relaciones y una buena dosis de BLOQUÉALO en modo rockstar. Te lo digo en modo "bbita date cuenta" mientras termino la carrera de psicología. Estas rica mi vida y llegó el momento de verlo. Sígueme en Instagram mi amorcito, para contenido de la vida de Danielita @danisayanSigue al Podcast en Instagram para reflexiones de los episodios, sneak peaks y mucho más! @estasricapodcast See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.

9. 123 Segundos MX

¿Te imaginas poder enterarte de las noticias más relevantes del día en solo 123 segundos?Durante tres boletines diarios (7 a.m., 2 p.m. y 7 p.m.) Begoña Irazabal y Javier Basurto explicarán los acontecimientos más importantes de México y el mundo de manera rápida y sencilla.123 Segundos MX es un podcast original de Spotify producido por Periodic.

10. Se Regalan Dudas

Se Regalan Dudas nace de la infinita necesidad de cuestionarnos todo, todo lo que está a nuestro alrededor. ¿Por qué creemos lo que creemos? ¿Qué alternativas hay? ¿De dónde venimos y hacia dónde vamos? ¿Cómo tomar decisiones informadas? Coexistir para vivir más intensamente sin dejar de crecer. Tenemos tantas dudas que te las queremos regalar. Lety Sahagún y Ashley Frangie crearon este podcast para abrir un espacio donde invitan a expertos, amigos y gente que admiran, que sabe y no sabe de todo eso de lo que tendríamos que estar hablando.Síguenos en @seregalandudas y puedes vernos en Youtube.Un podcast de Dudas Media. See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.

¿Qué es un podcast?

Un podcast es un producto de audio que tiene una periodicidad definida y puede estar integrado por varios episodios, si bien tiene sus orígenes en la radio, actualmente quienes gustan de este formato pueden encontrarlo en páginas de internet o plataformas de streaming como Spotify.

Aunque los podcast iniciaron como una discusión entre varios participantes sobre un tema en particular, con el paso del tiempo las formas de hacerlos se han ido diversificando y ahora puede estar una persona hablando o un grupo, asimismo, no sólo se usan como espacio para intercambiar puntos de vista, sino también abarcan géneros de entrevista como el podcast #EnCasaDeMara en donde hace preguntas a diversos personajes como Edy Smol, o ficción, como sucede con la historia de suspenso del podcast chileno Caso 63, o tratan temas de ciencia, política, periodismo, bienestar, entre otros.

La palabra “podcast” fue usada por primera vez el 12 de febrero de 2004 por el periodista Ben Hammersley de The Guardian en un artículo en el que hablaba de lo viable que era económicamente el hacer un programa de radio en línea y acceder a ellos cuando los usuarios quieran.

Aunque hay diversos debates sobre cuándo surgió el primer podcast en la historia, son varios los expertos que han señalado que la idea estaba clara desde la creación del fonógrafo de Thomas Alva Edison en 1870, cuando los intelectuales de la época como Philip Hubert, Octave Uzanne o Edward Bellamy pronosticaron que la gente acabría “leyendo con los ojos cerrados” los libros, periódicos y revistas y hasta las mamás dejarían de quedarse roncan contando cuentos a los niños antes de ir a dormir.

¿Cuáles son los planes de Spotify?

Para disfrutar del serviciocompleto que teofrece Spotify, la plataforma de música ofrece cuatro modalidades a través de las cuales los usuarios podrán adaptarse dependiendo de sus necesidades y recursos disponibles. De no unirse a ninguno de ellos, el usuario podrá usarlo, pero de forma limitada y con publicidad.

En el paquete Individual, se puede tener activa una sola cuenta y por ella se pagan $115.00 pesos al mes, teniendo un mes gratis si te suscribes. Entrelos beneficiospara estos suscriptores está el escuchar música sin anuncios, escuchar tus canciones en cualquier lugar incluso sin conexión, reproducción on-demand.

Para el paquete Duo se pueden tener activas dos cuentas por un pago de $149.00 pesos al mes, con un mes gratis si te suscribes. Entre los beneficios con los que cuenta se encuentran 2 cuentas premium para parejas que conviven, duo mix, es decir, una lista para dos, actualizadaconstantementecon la música que más les guste; reproducción de música sin anuncios, sin conexión y on-demand.

En el paquete familiar se permiten hasta seis cuentas premium para personas que conviven en una mismacasapor la cantidad de $179.00 pesos al mes. Entre los beneficios está el tener un mix familiar actualizada periódicamente con la música que más les gusta; bloqueo de música explícita; reproducción de música sin anuncios, sin conexión y on-demand; spotify kids, una aplicación independiente creada sólo paralos más pequeños del hogar.

Finalmente, se encuentra el plan para Estudiantes, válido para una sola cuenta por $57.00 pesos al mes. Entre los beneficios está un descuento especial para estudiantes universitarios que cumplan los requisitos, escuchar música sin anuncios, reproducción de canciones en cualquier lugar incluso sin conexión y reproducción on demand.

