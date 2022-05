Qué puedo leer: top de los libros más vendidos en Amazon México

(Ilustración: Jovani Pérez)

Tiendas online como Amazon se han convertido en un recurso de los lectores, facilitando y agilizando la compra de libros, especialmente para aquellos que no disponen de mucho tiempo para visitar las librerías o las bibliotecas.

Desde aliviar la tristeza, ayudar a lidiar con la ansiedad, causar grandes emociones como la felicidad, cultivarnos y hacer volar la imaginación, los libros producen experiencias y placeres a quienes gozan de la lectura y han hecho de ésta una actividad esencial en su vida.

Títulos de autoayuda, ciencia ficción, fantasía, cómics, comedia, misterio, suspenso, romance, viajes y más, la literatura se ha mantenido en el gusto del público, adaptándose a los avances de la tecnología, pues ahora es posible leer no sólo en formato físico, sino a través de los teléfonos celulares, tabletas, computadoras, entre otras herramientas.

Sin embargo, hay un problema: ante la variedad de títulos y autores que surgen cada día alrededor del mundo, podría resultar difícil elegir el siguiente libro a leer, pero en respuesta a ello, ya existen rankings que facilitan a los amantes de la lectura esta decisión.

A continuación un listado de los libros más vendidos de Amazon México este lunes 02 de mayo y unas breves reseñas:

1. Heartstopper

Autor: Alice Oseman

Número de páginas: 188

Charly y Nick van al mismo colegio, aunque nunca se habían cruzado hasta el día que los hacen sentarse juntos en su grupo de estudio. Muy pronto se vuelven amigos y más pronto aún Charlie comienza a sentir cosas por Nick… aunque sabe que es un imposible. Pero el amor obra de formas inesperadas, y Nick está más interesado en Charlie de lo que ninguno de los dos puede llegar a creer.

2. Pack Heartstopper edición limitada

Autor: Alice Oseman

Número de páginas: 1384

Heartstopper es la novela gráfica que ya conquistó los corazones de todo el mundo. Se trata de amistad, lealtad y amor. Abarca todas las pequeñas historias de las vidas de Nick y Charlie que juntas forman algo más grande, que nos habla a todos, tomo a tomo Nick y Charlie aprenderán lo que significa realmente amar. Este pack contiene los 4 tomos de la saga, 2 separadores, 1 planilla de stickers y 1 block para notas.

3. Heartstopper tomo 2

Autor: Alice Oseman

Número de páginas: 328

Nick y Charlie son mejores amigos. Nick sabe que Charlie es gay, y Charlie está seguro de que Nick no lo es. Pero los caminos del amor pueden ser sorprendentes, y Nick está descubriendo muchas cosas sobre sus amigos, su familia... y sobre sí mismo.

4. La biblioteca de la media noche

Autor: Matt Haig

Número de páginas: 336

PREMIO GOODREADS 2020 A LA MEJOR OBRA DE FICCIÓN

“Entre la vida y la muerte hay una biblioteca. Y los estantes de esa biblioteca son infinitos. Cada libro da la oportunidad de probar otra vida que podrías haber vivido y de comprobar cómo habrían cambiado las cosas si hubieras tomado otras decisiones... ¿Habrías hecho algo de manera diferente si hubieras tenido la oportunidad?”.

Nora Seed aparece, sin saber cómo, en la Biblioteca de la Medianoche, donde se le ofrece una nueva oportunidad para hacer las cosas bien. Hasta ese momento, su vida ha estado marcada por la infelicidad y el arrepentimiento.

Nora siente que ha defraudado a todos, y también a ella misma. Pero esto está a punto de cambiar.

Los libros de la Biblioteca de la Medianoche permitirán a Nora vivir como si hubiera hecho las cosas de otra manera. Con la ayuda de una vieja amiga, tendrá la opción de esquivar todo aquello que se arrepiente de haber hecho (o no haber hecho), en pos de la vida perfecta. Pero las cosas no siempre serán como imaginó que serían, y pronto sus decisiones enfrentarán a la Biblioteca y a ella misma en un peligro extremo. Nora deberá responder una última pregunta antes de que el tiempo se agote: ¿cuál es la mejor manera de vivir?

5. Heartstopper 3

Autor: Alice Oseman

Número de páginas: 384

¡El colegio organiza una excursión a París! Nick y Charlie van a aprovechar su visita a la ciudad del amor para contarles a sus compañeros sobre su relación, pero ¿se animarán? Charlie tiene terror de que Nick sufra el mismo bullying que le hicieron a él un año atrás al salir del armario. Y Nick está preocupado porque sospecha que algo le ocurre a Charlie y no sabe qué hacer. ¿Es normal que coma tan poco? ¿Debería hablar con él? Mientras tanto, Tao y Elle tendrán que hacerle frente a sus sentimientos, y Tara y Darcy van a contar su historia de amor para que Nick y Charlie se animen a compartir la suya con el mundo. ¡Bienvenue al tercer tomo de Heartstopper!

6. Heartstopper 4

Autor: Alice Oseman

Número de páginas: 284

Pensar que Charlie creía que jamás podría gustarle a Nick y ahora no solo son novios, sino que Charlie cree estar listo para declararle su amor. Y Nick siente lo mismo, pero... tiene tantas cosas en la cabeza. Salir del clóset con su papá y el hecho de que Charlie quizá tenga un desorden alimenticio. Cuando el verano se vuelva otoño y un nuevo año escolar comience, Nick y Charlie aprenderán lo que significa realmente amar.

7. Las 5 heridas que impiden ser uno mismo

Autor: Lise Bourbeau

Número de páginas: 240

¿Has tenido la impresión de que estás marchando sin rumbo en tu trayectoria personal? ¿Te ha sucedido que vuelve a surgir un problema que ya considerabas resuelto? Es posible que no estés caminando por el sendero correcto.

Esta nueva edición de Las 5 heridas que impiden ser uno mismo, tan precisa, clara y concreta como siempre, demuestra que todos los problemas de orden físico, emocional o mental con los que cargamos provienen de cinco heridas vitales: el rechazo, el abandono, la humillación, la traición y la injusticia. Gracias a las descripciones detalladas de estas heridas, así como de las máscaras que las acompañan, podrás identificar la verdadera causa de los problemas que te angustian o amargan tu vida.

Al final de la obra, Lise Bourbeau te propone una serie de soluciones prácticas para transformar tus problemas cotidianos, desarrollarte y volver a ser consciente del DIOS creador que en verdad eres, porque habita en ti.

8. Spy X Family N.8

Autor: Tatsuya Endo

Número de páginas: 21′

¡Es hora de zarpar: la familia Forger se va de crucero! En esta ocasión, el trabajo de Yor la lleva a convertirse en guardaespaldas de una importante mujer de la mafia que busca dejar ese mundo al lado de su pequeño hijo. Ahora está extrañamente nerviosa, ¿cuál es el gran problema? La verdadera razón de su incomodidad es la presencia de su familia en ese barco. ¿Estará pensando seriamente abandonar su exitosa carrera de asesina?

9. Coloriages Mystères Disney Retratos (héroes) (edición francesa)

Autor: N/A

Número de páginas: N/A

Découvrez les retraits des plus grands héros des películas de animación Disney et Pixar à travers 100 rejillas inédites . Suivez les codes couleur, coloriez les cases numérotées et mettez en lumière des personnages cultes. Raiponce, Stitch, Blanche-Neige, Mowgli, Nick Wilde, Simba... humains ou animaux, ils sont tous là !

10. Chain Saw Man N.1

Autor: Tatsuki Fujimoto

Número de páginas: N/A

Denji es un chico huérfano y pobre que trabaja como devil hunter junto con Pochita, el demonio perruno de la motosierra, para unos yakuza. Estos también desean el poder de los demonios y atacan a Denji y a Pochita, pero, al borde de la muerte, los dos se unen para formar a Chainsaw Man y logran salvarse. Makima, una devil hunter de Seguridad Pública, llega a la escena y recluta a Denji para que trabaje para ella. Y la promesa de una vida mejor trabajando al lado de la bella joven lo motiva.

*Nota: Algunos libros podrían no tener autor, número de páginas o descripción debido a que la plataforma no la proporciona.

Los lectores en México

27FEBRERO2016.- En el último fin de semana de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería cientos de personas acuden para buscar una nueva oferta literaria. FOTO: MARÍA JOSÉ MARTÍNEZ /CUARTOSCURO.COM

Las personas mayores de 18 años de edad que viven en México leen en promedio 3.9 libros al año, lo que implica una alza con respecto a los 3.7 libros registrados en el 2021, de acuerdo con el Módulo sobre Lectura (MOLEC) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) dado a conocer en 2022.

Según el estudio, la lectura de revistas y periódicos en formato digital alcanzó su punto más bajo en los últimos seis años; por el contrario, las páginas de internet, foros y blogs tuvieron un aumento.

En comparación con las cifras del 2016, la lectura de las revistas digitales pasaron de 51.4% a 34.9%; los periódicos digitales pasaron de 57.6% a 33.9%; mientras que las páginas de internet, fotos y blogs tuvieron un aumento al pasar de 45.2% a 57.6 por ciento.

Los libros leídos por la población adulta lectora fueron 3.9 ejemplares, la cifra más alta registrada desde 2016. Además, las mujeres se mantienen al frente de la lectura de libros con 65.9% frente a un 54.4% de hombres lectores; no obstante, los hombres leen más cuando de periódicos se trata, con un 44.1% frente a 23.5%, así como en las historietas al registrar un 9.6 frente a un 7.3 por ciento

De la población de 18 años alfabeta lectora de libros, el 44.1% declaró que la causa principal para leerlos es por entretenimiento, mientras que el 23.8% lo hizo por trabajo o estudio, el 20.7% por cultura general, el 10.1% por religión y el 1.4% por otro motivo.

El tipo de libros que leyó la población alfabeta de 18 y más años en los últimos doce meses, fue los temas de literatura (novela, cuento, ciencia ficción, poesía, teatro, etcétera) con 39.5%, seguido de libros especializados, 29.5%; autoayuda, superación personal o religioso, con 29.5%; cultural general, 26.5%; y manuales, guías o recetarios con 8.4 por ciento.

