Estas son las series de HBO que atraen al público de México

Breaking Bad, Game of Thrones, Squid Game y Euphoria son algunos de los títulos que forman parte de la época dorada de las series de televisión del nuevo milenio, las cuales se han caracterizado por ser impulsadas a través de diversas plataformas en la guerra por el streaming.

Ya sea por la calidad de los guiones, la producción, los actores y hasta su formato, HBO se ha convertido en una de las plataformas favoritas de los espectadores para ver este tipo de producciones, quienes ya no se preguntan cómo descargar un video de Facebook y mejor pagan por el servicio.

Desde drama, ficción y hasta comedia, estos son algunos de los 10 títulos de HBO México que actualmente se encuentran en el gusto del público y de los que nadie ha dejado de hablar:

1. Love Is in the Air

Eda Yıldız es una joven vendedora de flores que se enfrenta al joven y rico heredero Serkan Bolat cuando pierde, por su culpa, la beca que le iba a permitir estudiar en Italia. Para enmendar su error, Bolat le propone un trato: si acepta pasar dos meses con él como si fuese su prometida, le ayudará a pagar sus estudios. Pero este acuerdo cambiará el rumbo de sus vidas para siempre.

2. Tiempo de victoria: La dinastía de los Lakers

La vida profesional y personal de Los Angeles Lakers de la década de 1980, una de las dinastías más veneradas y dominantes del deporte, un equipo que definió una era, tanto dentro como fuera de la cancha.

3. #PobreNovio

Santiago se convierte en una sensación en internet cuando un video del momento en que su novia lo deja plantado en el altar se viraliza. Ahora, gracias a su repentina fama, será el codiciado premio de un concurso en el que se rifa un novio.

4. Dos hombres y medio

Charlie Harper es un soltero con dinero que tiene una casa en la playa y gran éxito con las mujeres. Pero su informal estilo de vida en Malibú se ve bruscamente interrumpido cuando su hermano Alan, muy deprimido por su divorcio y su hijo Jake, llegan para quedarse a vivir con él. La situación se complica aún más gracias a Evelyn, la egocéntrica y controladora madre de Charlie y Alan. A pesar de la complejidad de sus vidas y de sus tensas relaciones, Charlie y Alan tienen una cosa en común: adoran a Jake y quieren lo mejor para él.

5. Ben 10

Serie de TV (2005-2008). Ben 10 cuenta las aventuras de Ben Tennyson, un niño normal de diez años que descubre en sus vacaciones de verano un extraño reloj extraterrestre dentro de un meteorito que chocó contra la Tierra. Ben pronto se da cuenta de que este reloj no es un aparato cualquiera, sino el artefacto alienígena mas poderoso del Universo, el Omnitrix. Este reloj le permite transformarse en diez seres extraterrestres distintos sin perder su personalidad, aunque eventualmente sería capaz de desbloquear nuevos alienígenas. Ahora, con la ayuda del Omnitrix, Ben, junto a su prima Gwen y a su abuelo Max combatirán un sinfín de villanos, asegurando que este verano sea sin duda "el mejor verano de la historia". En 2008 se estrenó una segunda serie que continúa la historia de esta primera, "Ben 10: Alien Force".

6. Years and Years

Narra la historia de la familia Lyon a lo largo de quince años clave de la sociedad británica, repletos de convulsos cambios políticos, económicos y tecnológicos.

7. La amiga estupenda

Cuando una de sus amigas más importantes desaparece sin dejar rastro, Elena Greco, una anciana que vive en una vivienda llena de libros, decide escribir la historia de su amistad desde 1950. Esto pretende desvelar el misterio de Lila, su mejor amiga y mayor enemiga.

8. Juego de tronos

En una tierra donde los veranos duran décadas y los inviernos pueden durar toda una vida, los problemas acechan. Desde las maquinaciones del sur a las salvajes tierras del este, pasando por el helado norte y el milenario muro que protege el reino de las fuerzas tenebrosas, dos poderosas familias mantienen un enfrentamiento letal por gobernar los Siete Reinos de Poniente. Mientras la traición, la lujuria y las fuerzas sobrenaturales sacuden los pilares de los reinos, la sangrienta batalla por el trono de Hierro tendrá consecuencias imprevistas y trascendentales. El invierno se acerca. Que empiece 'Juego de tronos'.

9. Tom and Jerry in New York

Sigue al icónico dúo mientras se instalan en sus nuevas excavaciones en el Royal Gate Hotel de Nueva York y desatan el caos en la gran ciudad.

10. Contraataque

Narra la historia de un soldado, John Porter, destinado en Iraq en 2003 que tras un conflicto en el que mueren varios compañeros se ve apartado del servicio. Tras 7 años alejado del ejército, John Porter se ofrece para ayudar, como agente al servicio del gobierno, en una misión en la que está implicado un antiguo compañero.Debido a su éxito (la BBC se hizo con los derechos de su emisión internacional) generó otra serie con nuevos protagonistas llamada "Strike Back: Project Dawn", siendo coproducida por el canal inglés Sky y el estadounidense Cinemax.

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios o temporadas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

HBO y el mercado del streaming

HBO es una cadena de televisión por suscripción surgida en Estados Unidos también conocida como Home Box Office, la cual es propiedad de WarnerMedia, a través de las cuales se pueden encontrar películas y series.

Entre los títulos más destacados de producción propia se encuentran Los Soprano, The Wire, Six Feet Under, Band of Brothers, The Pacific, Sex and the City, True Blood, Curb your enthusiasm y Game of Thrones.

Asimismo, tiene los derechos parciales de películas que han sido producidas por Sony Pictures Entertainment, así como algunas de The Walt Disney Company y Universal Studios.

En Latinoamérica también se puede disfrutar de otros canales como HBO 2, HBO+, HBO Family, HBO Xtreme y Cinemax, entre otros.

HBO fue el primer canal de cable y satélite creado como uno de televisión para realizar una transmisión no terrestre, fue en 1965 cuando el pionero del cable cuando Charles Francis Dolan ganó la franquicia para construir un sistema de cable en Bajo Manhattan.

En lugar de colgar el cable en los postes telefónicos, se optó por poner el cable bajo las calles de Manhattan, dado que la señal podría bloquearse por los grandes edificios y rascacielos que hay en la ciudad.

En diciembre de 2010 el canal contaba con 28.6 millones de suscriptores en Estados Unidos, convirtiéndose en la cadena de televisión por cable más importante de ese país. Luego comenzó su expansión a otros países, entre ellos: Argentina, Bolivia, Colombia, Dinamarca, Finlandia, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Uruguay, Venezuela, entre otros, para un total de 150 naciones.

