Películas para ver esta noche en Netflix Perú

El avance de la tecnología del nuevo milenio, sumado a la pandemia de coronavirus que azotó a nivel internacional, orilló a los ciudadanos a buscar nuevas formas de disfrutar del cine desde la comodidad del hogar.

A raíz de ello, han nacido diversas plataformas de streaming, como es el caso de Netflix, que ha logrado sacar provecho con su amplio catálogo de producciones y se ha posicionado en el gusto de los usuarios.

De ese catálogo destacan estas 10 películas, que han ganado fama y se han convertido en el tema de conversación en los últimos días.

Aquí el listado de las más vistas de Netflix Perú:

1. The In Between

Después de sobrevivir a un accidente automovilístico que le quitó la vida a su novio, una adolescente cree que él está intentando reconectarse con ella desde el más allá. (FILMAFFINITY)

2. Elige o muere

Una universitaria arruinada decide jugar a un oscuro juego de ordenador de supervivencia de los años 80, en busca de un premio no reclamado de 125.000 dólares. Pero el juego la maldice y se enfrenta a peligrosas decisiones y a retos que alteran su realidad. Tras una serie de momentos inesperadamente aterradores, se da cuenta de que ya no juega por el dinero, sino por su vida.

3. Ajuste de cuentas

Un antiguo sicario de la mafia (Nicholas Cage) busca vengarse de los capos que provocaron su injusto encarcelamiento 22 años atrás. Lo único que le hace replantearse ejecutar sus violentos planes es la nueva relación que mantiene con su querido hijo.

4. Resucitado

En Jerusalén, un joven centurión romano recibe, por parte de Poncio Pilato, prefecto de Judea, la misión de investigar la misteriosa desaparición del cuerpo de un predicador nazareno crucificado hace tres días y los crecientes rumores sobre su resurrección.

5. La fierecilla indomable

Cuando una científica desconsolada vuelve a su pueblo para empezar de nuevo, su hermano contrata a un guapo desconocido para convencerla de que venda sus tierras.

6. The Daily Show with Trevor Noah

Presentado por el humorista Jon Stewart, es el formato de sátira política más popular de la televisión norteamericana. Ha estado en antena en Comedy Central desde 1996 y ha ganado 18 Primetime Emmys. Se autodefine como un programa de noticias falso y enfoca su particular punto de vista en la actualidad, las noticias, los personajes políticos y de los medios de comunicación fundamentalmente con el objetivo de hacer reír. Generalmente el show comienza con un monólogo de Jon Stewart relacionado con los principales titulares de la actualidad. Después de este monólogo da paso a sus numerosos corresponsales y finalmente suele acabar con una entrevista a un personaje conocido.

7. Uno más de la familia

Bella es una perra que ha crecido junto a su dueño Lucas (Jonah Hauer-King). Juntos, perra y dueño, viven felices. Pero un día, Bella se pierde y empieza así una nueva y apasionante aventura, ya que se embarca en un viaje de más de 600 kilómetros para volver a su casa y poder reencontrarse con su dueño. En el camino, Bella se encontrará con una serie de nuevos amigos y se las arreglará para traer un poco de consuelo y alegría a sus vidas.

8. El ocupante

Un joven matrimonio compra una preciosa casa con varios acres de terreno en Napa Valley y descubren que el hombre al que se la compraron se niega a abandonar la propiedad.

9. Furia

Una mujer policía le hace a su exnovio una oferta que no puede rechazar: O se infiltra e informa sobre una banda de gamberros, o su hermano va a la cárcel.

10. One Piece: Z

Se dice que su poder es comparable al de las Armas Ancestrales, la "carta de triunfo" de la Marina, "La Piedra Dyna", fue robada. El responsable es el temido y terriblemente poderoso, ex-Almirante de la Marina, un hombre llamado "Z", quien se cruza en el camino de los Piratas del Sombrero de Paja. El Cuartel General de la Marina se mueve hacia adelante para hacer frente a esta conspiración, que es capaz de hacer temblar los pilares del Nuevo Mundo. Por otra parte el ex-almirante Aokiji, persigue a los Sombreros de Paja por el Nuevo Mundo, mientras estos deciden enfrentar a Z y a su tripulación con su increíble poder.

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios o temporadas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

Netflix en la guerra por el streaming

Netflix se ha convertido en la plataforma de streaming más importante en los últimos años y su éxito ha llevado a la mayoría de las empresas de entretenimiento a impulsar sus propias plataformas como es el caso de Disney+ y HBO, entre otros.

Aunque inició como una compañía que ofrecía el servicio de alquiler de DVD a través de correo postal, fue en el año 2011 cuando la empresa arrancó operaciones fuera de Estados Unidos y Canadá, al ofrecer su etflix-series/">catálogo por streaming en América Latina y el Caribe. Un año después también llegaría a algunos países de Europa y posteriormente a Asia.

En 2011 la empresa se aventuró a iniciar con la producción de contenido propio que arrancó con la exitosa serie House of cards, lo que la llevó a crear su estudio en el 2016. Para el 2018 ya se definiría como una cadena global de televisión por internet.

Previamente, el 16 de enero de 2014, llegó para Netflix uno de los momentos más importantes: ser nominados por primera vez en su historia a un Premio Oscar con el documental The Square.

Entre su catálogo destacan películas que han sido ganadoras a un Premio de la Academia, series multipremiadas y virales como Squid Game, o importantes productos en español como La casa de papel y Élite.

De acuerdo con la última información dada a conocer por la propia firma, la famosa plataforma de streaming cerró el 2021 liderando el mercado al contar con 221,84 millones de suscriptores, lo que representó un aumento del 9% en comparación con los 203,66 millones con los que contaba al cierre de 2020.

¿Cómo hacer una Netflix party o Teleparty?

Netflix Party, también conocido como Teleparty, se ha convertido en una de las aplicaciones más populares que le ha dado un plus a la plataforma de streaming, pues ha permitido a los usuarios ver un mismo contenido al mismo tiempo con amigos, pareja o familiares aunque no estén en un mismo espacio.

Creada como una extensión de Google, esta herramienta mezcla la capacidad de hacer stream simultáneo con una bandeja de mensajes de textoen donde los participantes pueden intercambiar sus pensamientos en tiempo real.

Aunque esta herramienta no ha sido desarrollada como tal por Netflix, basta entrar a la página de Teleparty e instalar la extensión de Google Chrome. Una vez instalada se debe abrir la cuenta, reproducir lo que se desee ver y pulsar en el ícono de Netflix Party (NP) que se pondrá en rojo y luego dará la opción “start party” que proporcionará un enlace que puede ser compartido con más personas para que se unan.

