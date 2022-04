Ranking Netflix: las películas favoritas de hoy del público chileno

La primera proyección fílmica de la historia tuvo lugar el 28 de diciembre de 1895 en París, un evento histórico que fue presenciado por 35 personas y que estuvo a cargo de los hermanos Lumière. En el nuevo milenio, muy lejano a esa época, la forma de hacer y mirar el cine se ha transformado totalmente, prueba de ello es Netflix.

En comparación, ahora no es necesario acudir a una plaza o al cine para disfrutar de los filmes, pues con el avance de la tecnología y la llegada de las plataformas por streaming han sido muchas las ventajas que han obtenido los amantes del cine, como el hecho de disfrutar de tramas y géneros diversos al alcance de un clic y sin necesidad de estarse preguntando cómo descargar un video de Facebook.

Actualmente no sólo hay disponibles 500 películas y de un minuto de duración, como en aquellas épocas, sino que Netflix y sus competidoras cuentan con un amplio catálogo de producciones, por lo que el dilema ahora es qué títulos ver.

No obstante, en esta ola de novedades hay películas que han logrado destacar y posicionarse en el gusto del público. A continuación te dejamos el listado de las más populares de Netflix Chile.

1. The In Between

Después de sobrevivir a un accidente automovilístico que le quitó la vida a su novio, una adolescente cree que él está intentando reconectarse con ella desde el más allá. (FILMAFFINITY)

2. Furia

Una mujer policía le hace a su exnovio una oferta que no puede rechazar: O se infiltra e informa sobre una banda de gamberros, o su hermano va a la cárcel.

3. Yaksha: Ruthless Operations

Apodado en honor a un espíritu devorador de humanos, el despiadado líder de un equipo de operaciones encubiertas en el extranjero emprende una peligrosa misión en una ciudad plagada de espías.

4. Viva el rey Julien

El rey Julien ha vuelto y está sacudiendo su botín más duro que nunca! Descubre el mundo salvaje de Madagascar mientras el rey se enfrenta a las aventuras más locas de la selva en esta serie de comedia. Con sus leales amigos Maurice y Mort, se encuentran con un elenco completamente nuevo de coloridos animales, incluido el ambicioso jefe de seguridad Clover y el villano Foosa. Nadie puede evitar que este rey gobierne con un puño de hierro.. en el aire.. diciendo que simplemente no le importa.

5. Jinetes de la justicia

El militar Markus debe regresar a casa con su hija adolescente, Mathilde, cuando su esposa muere en un trágico accidente de tren. Todo parece ser a causa de la mala suerte, hasta que Otto, experto en matemáticas y también pasajero de tren siniestrado, aparece con sus dos excéntricos colegas, Lennart y Emmenthaler. Otto está convencido de que alguien está detrás de todo esto.

6. Close Enough

En esta serie animada para adultos, una pareja casada intenta no perder la onda mientras hace la transición de fiesteros en sus veinte a padres en sus treinta.

7. Peter Rabbit 2: A la fuga

A pesar de sus esfuerzos, Peter parece que no puede sacudir su reputación de travieso entre los otros conejos. Una vez que sale del jardín, Peter se encuentra en un mundo donde aprecian las travesuras están bien vistas y toleradas, pero su familia viene a buscarlo para traerlo de vuelta a casa.

8. Shorta. El peso de la ley

No se conocen los detalles de lo que sucedió exactamente mientras Talib Ben Hassi estaba bajo custodia policial. Los agentes de policía Jens y Mike patrullaban por el ghetto de Svalegården cuando escucharon por primera vez por radio la noticia de la muerte del joven muchacho, dando así comienzo a una serie de altercados por parte de su vecindario. Ambos agentes acabarían viéndose implicados en lo sucedido posteriormente.

9. Las niñas de cristal

Irene es una bailarina que trabaja en el Ballet Clásico Nacional como sustituta de la estrella protagonista. Sin embargo, un día esta fallece y es cuando la joven tendrá que estar bajo las órdenes del coreógrafo Antonio Ruz.

10. La telaraña de Carlota

Wilbur, un cerdito que vive en una granja, se entera de que su posible destino final es acabar en el plato de una mesa. Decidido a no tener tan fatal desenlace, trazará un plan con su amiga la araña Charlotte. Adaptación de un best-seller infantil, escrito por E.B. White e ilustrado por Garth Williams, de enorme éxito en todo el mundo. Hasta la fecha, se han vendido más de 45 millones de copias en todo el mundo y ha sido traducido a 23 idiomas.

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios o temporadas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

El esplendor de Netflix

Netflix se ha convertido en la plataforma de streaming más importante en los últimos años y su éxito ha llevado a la mayoría de las empresas de entretenimiento a impulsar sus propias plataformas como es el caso de Disney+ y HBO, entre otros.

Aunque inició como una compañía que ofrecía el servicio de alquiler de DVD a través de correo postal, fue en el año 2011 cuando la empresa arrancó operaciones fuera de Estados Unidos y Canadá, al ofrecer su catálogo por streaming en América Latina y el Caribe. Un año después también llegaría a algunos países de Europa y posteriormente a Asia.

En 2011 la empresa se aventuró a iniciar con la producción de contenido propio que arrancó con la exitosa serie House of cards, lo que la llevó a crear su estudio en el 2016. Para el 2018 ya se definiría como una cadena global de televisión por internet.

Previamente, el 16 de enero de 2014, llegó para Netflix uno de los momentos más importantes: ser nominados por primera vez en su historia a un Premio Oscar con el documental The Square.

Entre su catálogo destacan películas que han sido ganadoras a un Premio de la Academia, series multipremiadas y virales como Squid Game, o importantes productos en español como La casa de papel y Élite.

De acuerdo con la última información dada a conocer por la propia firma, la famosa plataforma de streaming cerró el 2021 liderando el mercado al contar con 221,84 millones de suscriptores, lo que representó un aumento del 9% en comparación con los 203,66 millones con los que contaba al cierre de 2020.

¿Cómo hacer una Netflix party o Teleparty?

Netflix Party, también conocido como Teleparty, se ha convertido en una de las aplicaciones más populares que le ha dado un plus a la plataforma de streaming, pues ha permitido a los usuarios ver un mismo contenido al mismo tiempo con amigos, pareja o familiares aunque no estén en un mismo espacio.

Creada como una extensión de Google, esta herramienta mezcla la capacidad de hacer stream simultáneo con una bandeja de mensajes de textoen donde los participantes pueden intercambiar sus pensamientos en tiempo real.

Aunque esta herramienta no ha sido desarrollada como tal por Netflix, basta entrar a la página de Teleparty e instalar la extensión de Google Chrome. Una vez instalada se debe abrir la cuenta, reproducir lo que se desee ver y pulsar en el ícono de Netflix Party (NP) que se pondrá en rojo y luego dará la opción “start party” que proporcionará un enlace que puede ser compartido con más personas para que se unan.

