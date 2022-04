Ranking HBO: las películas favoritas de hoy del público estadounidense

El avance de la tecnología del nuevo milenio, sumado a la pandemia de coronavirus que azotó a nivel internacional, orilló a los ciudadanos a buscar nuevas formas de disfrutar del cine desde la comodidad del hogar.

A raíz de ello, han nacido diversas plataformas de streaming, como es el caso de HBO, que ha logrado sacar provecho con su amplio catálogo de producciones y se ha posicionado en el gusto de los usuarios.

De ese catálogo destacan estas 10 películas, que han ganado fama y se han convertido en el tema de conversación en los últimos días.

Aquí el listado de las más vistas de HBO Estados Unidos:

1. Muerte en el Nilo

Vuelven las pesquisas del célebre detective Hércules Poirot. Esta vez, durante un viaje en crucero por el Nilo, Poirot deberá investigar el misterioso asesinato de una joven heredera sin explicación aparente. Esta secuela de Asesinato en el Orient Express (2017) es la adaptación de la novela Muerte en el Nilo (1937) de Agatha Christie.

2. De boda en boda

John y Jeremy son dos solteros que comparten una afición: colarse en las bodas de desconocidos para degustar el menú y seducir a las invitadas que sueñan con encontrar marido. sincroguia.tv

3. Jerrod Carmichael: Rothaniel

Especial de comedia del humorista Jerrod Carmichael en el legendario Blue Note Jazz Club de la ciudad de Nueva York

4. Bitelchús

¿Qué debería hacer una pareja de fantasmas yupis si su estrafalario hogar de Nueva Inglaterra se llenara de elegantes visitantes neoyorquinos? Pedir ayuda a un exorcista para aterrar a los intrusos con el fin de que abandonen la casa. ¿El resultado? Una de las más grandes, sorprendentes y sobrenaturales películas jamás filmada. Bitelchus (Michael Keaton) es una criatura de ultratumba repugnante y terrorífica, un fenómeno asustando y bromeando que se gira y se transforma en grotescas formas, traga insectos y no puede dejar a las mujeres (vivas o muertas) en paz.

5. Tonv Hawk: Hasta que las ruedas aguanten

La vida personal del famoso skater Tony Hawk, su carrera y su relación con el skateboarding, incluyendo imágenes nunca vistas y un acceso sin precedentes a Hawk, junto con entrevistas con figuras del mundo del skate.

6. Red

Mei Lee, una niña de 13 años un poco rara pero segura de sí misma, se debate entre ser la hija obediente que su madre quiere que sea y el caos propio de la adolescencia. Ming, su protectora y ligeramente exigente madre, no se separa nunca de ella lo que es una situación poco deseable para una adolescente. Y por si los cambios en su vida y en su cuerpo no fueran suficientes, cada vez que se emociona demasiado (lo que le ocurre prácticamente todo el tiempo), se convierte en un panda rojo gigante.

7. Fantastic Beasts: A Natural History

Stephen Fry, quien narró los audiolibros británicos de Harry Potter, se embarca en un fascinante viaje mundial para descubrir las historias detrás de algunas de las bestias más fantásticas del mundo. Viajando desde Utah, a Florida y al lago Ness, Stephen está en una búsqueda para desentrañar por qué el mundo de las bestias míticas es más popular que nunca. Con una entrevista exclusiva con J. K. Rowling, este documental da vida a nuestros mitos y leyendas más conocidos y examina las conexiones entre los extraordinarios animales del planeta Tierra y las fantásticas bestias de la mitología y el Mundo Mágico. Fantastic Beasts: A Natural History es una colaboración única con la Unidad de Historia Natural de BBC Studios, el Museo de Historia Natural (anfitrión de la exposición, Fantastic Beasts: The Wonder of Nature) y Warner Bros.

8. Cuando éramos acosadores

Una ‘coincidencia’ alucinante que se remonta veinticinco años atrás finalmente lleva al director de la película a localizar a su clase de quinto curso (y al profesor del grupo), para ver qué recuerdan de un incidente de acoso escolar que tuvo lugar hace cincuenta años. De una manera lúdica pero emotiva al mismo tiempo, el cineasta comienza a comprender su complicidad en aquellos hechos y al acosador que todos llevamos dentro.

9. Ira de titanes

Diez años después de los sucesos de “Furia de titanes”, Perseo (Sam Worthington) está decidido a llevar una vida tranquila con su hijo Helio. Sin embargo, los dioses, debilitados por la falta de fe de la humanidad, pierden el control sobre los Titanes, cuyo líder no es otro que Kronos, el padre de Zeus (Liam Neeson), Hades (Ralph Fiennes) y Poseidón (Danny Huston). Cuando Hades y Ares (Edgar Ramírez) llegan a un acuerdo con Kronos para capturar a Zeus, entonces Perseo tendrá que abandonar su apacible vida para rescatarlo, misión en la que mcuenta con la ayuda de Andrómeda (Rosamund Pike), Agénor (Toby Kebbell) y Hefesto (Bill Nighy).

10. Separados

Relato sobre las consecuencias de una ruptura sentimental. Gary (Vince Vaughn) y Brooke (Jennifer Aniston), tras dos años de noviazgo, descubren que el amor que se habían profesado ha desaparecido. El detonante es una pequeña discusión doméstica que acaba convirtiéndose en una pelea desaforada. El problema es que ninguno de los dos quiere dejar el apartamento; empieza así una batalla en la que no faltan amigos y parientes que les aconsejan recurrir a la guerra "psicológica" para conseguir que el otro abandone el hogar..

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios o temporadas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

HBO en la guerra del streaming

HBO es una cadena de televisión por suscripción surgida en Estados Unidos también conocida como Home Box Office, la cual es propiedad de WarnerMedia, a través de las cuales se pueden encontrar películas y series.

Entre los títulos más destacados de producción propia se encuentran Los Soprano, The Wire, Six Feet Under, Band of Brothers, The Pacific, Sex and the City, True Blood, Curb your enthusiasm y Game of Thrones.

Asimismo, tiene los derechos parciales de películas que han sido producidas por Sony Pictures Entertainment, así como algunas de The Walt Disney Company y Universal Studios.

En Latinoamérica también se puede disfrutar de otros canales como HBO 2, HBO+, HBO Family, HBO Xtreme y Cinemax, entre otros.

HBO fue el primer canal de cable y satélite creado como uno de televisión para realizar una transmisión no terrestre, fue en 1965 cuando el pionero del cable cuando Charles Francis Dolan ganó la franquicia para construir un sistema de cable en Bajo Manhattan.

En lugar de colgar el cable en los postes telefónicos, se optó por poner el cable bajo las calles de Manhattan, dado que la señal podría bloquearse por los grandes edificios y rascacielos que hay en la ciudad.

En diciembre de 2010 el canal contaba con 28.6 millones de suscriptores en Estados Unidos, convirtiéndose en la cadena de televisión por cable más importante de ese país. Luego comenzó su expansión a otros países, entre ellos: Argentina, Bolivia, Colombia, Dinamarca, Finlandia, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Uruguay, Venezuela, entre otros, para un total de 150 naciones.

SEGUIR LEYENDO:

Más noticias

Más sobre HBO

Más sobre streaming