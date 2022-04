Las mejores cintas de HBO Estados Unidos para ver en cualquier momento

El avance de la tecnología del nuevo milenio, sumado a la pandemia de coronavirus que azotó a nivel internacional, orilló a los ciudadanos a buscar nuevas formas de disfrutar del cine desde la comodidad del hogar.

A raíz de ello, han nacido diversas plataformas de streaming, como es el caso de HBO, que ha logrado sacar provecho con su amplio catálogo de producciones y se ha posicionado en el gusto de los usuarios.

De ese catálogo destacan estas 10 películas, que han ganado fama y se han convertido en el tema de conversación en los últimos días.

Aquí el listado de las más vistas de HBO Estados Unidos:

1. De boda en boda

John y Jeremy son dos solteros que comparten una afición: colarse en las bodas de desconocidos para degustar el menú y seducir a las invitadas que sueñan con encontrar marido. sincroguia.tv

2. El método Williams

Biopic sobre Richard Williams, un padre inasequible al desaliento que ayudó a criar a dos de las deportistas más extraordinarias de todos los tiempos, dos atletas que acabarían cambiando para siempre el deporte del tenis. Richard tenía una visión muy clara del futuro de sus hijas y sirviéndose de métodos poco convencionales, elaboró un plan que llevaría a Venus y Serena Williams de las calles de Compton, California, al olimpo de deporte convirtiéndolas en iconos legendarios.

3. Muerte en el Nilo

Vuelven las pesquisas del célebre detective Hércules Poirot. Esta vez, durante un viaje en crucero por el Nilo, Poirot deberá investigar el misterioso asesinato de una joven heredera sin explicación aparente. Esta secuela de Asesinato en el Orient Express (2017) es la adaptación de la novela Muerte en el Nilo (1937) de Agatha Christie.

4. The Eyes of Tammy Faye

Biopic sobre el fulgurante ascenso y posterior descenso a los infiernos de la pareja de telepredicadores, Tammy Faye y Jim Bakker, en la década de los 70 y 80. Desde sus humildes comienzos hasta la creación de todo un imperio en torno a "The PTL Club", el exitoso programa de televisión que estuvo en antena 15 años y les hizo famosos en todo el país.

5. Blade Runner 2049

Han pasado 30 años desde los acontecimientos ocurridos en Blade Runner (1982). El oficial K, un blade runner caza-replicantes del Departamento de Policía de Los Ángeles, descubre un secreto que ha estado enterrado durante mucho tiempo y que tiene el potencial de llevar a la sociedad al caos. Su investigación le conducirá a la búsqueda del legendario Rick Deckard, un antiguo blade runner en paradero desconocido, que lleva desaparecido 30 años.

6. Cuando éramos acosadores

Una ‘coincidencia’ alucinante que se remonta veinticinco años atrás finalmente lleva al director de la película a localizar a su clase de quinto curso (y al profesor del grupo), para ver qué recuerdan de un incidente de acoso escolar que tuvo lugar hace cincuenta años. De una manera lúdica pero emotiva al mismo tiempo, el cineasta comienza a comprender su complicidad en aquellos hechos y al acosador que todos llevamos dentro.

7. El callejón de las almas perdidas

Un buscavidas se compincha con una pitonisa para engañar a la gente y conseguir dinero.. Remake del film "El callejón de las almas perdidas" (Nightmare Alley) de 1947.

8. Drive My Car

Yusuke es actor y director de obras de teatro. Está casado con Fukaku, una mujer relacionada con el mundo del arte y que escribe los libretos de piezas de teatro. Ambos mantienen un feliz matrimonio, sin embargo, un día Fukaku desaparece sin motivo aparente y dejando atrás un secreto.

9. How to Survive a Pandemic

Una mirada interna a la histórica carrera multinacional para investigar, desarrollar, regular y lanzar vacunas contra el COVID-19 en la guerra contra la pandemia del coronavirus.

10. San Andrés

La falla de San Andrés acaba cediendo ante las temibles fuerzas telúricas y desencadena un terremoto de magnitud 9 en California. Ante tal catástrofe, el piloto de helicóptero de búsqueda y rescate Ray y su ex esposa Emma viajan juntos desde Los Ángeles hasta San Francisco para salvar a su única hija, Blake. Pero su tortuoso viaje hacia el norte solamente es el comienzo del desomoronamiento de todo lo que creían firme en su vida.

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios o temporadas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

HBO en la guerra del streaming

HBO es una cadena de televisión por suscripción surgida en Estados Unidos también conocida como Home Box Office, la cual es propiedad de WarnerMedia, a través de las cuales se pueden encontrar películas y series.

Entre los títulos más destacados de producción propia se encuentran Los Soprano, The Wire, Six Feet Under, Band of Brothers, The Pacific, Sex and the City, True Blood, Curb your enthusiasm y Game of Thrones.

Asimismo, tiene los derechos parciales de películas que han sido producidas por Sony Pictures Entertainment, así como algunas de The Walt Disney Company y Universal Studios.

En Latinoamérica también se puede disfrutar de otros canales como HBO 2, HBO+, HBO Family, HBO Xtreme y Cinemax, entre otros.

HBO fue el primer canal de cable y satélite creado como uno de televisión para realizar una transmisión no terrestre, fue en 1965 cuando el pionero del cable cuando Charles Francis Dolan ganó la franquicia para construir un sistema de cable en Bajo Manhattan.

En lugar de colgar el cable en los postes telefónicos, se optó por poner el cable bajo las calles de Manhattan, dado que la señal podría bloquearse por los grandes edificios y rascacielos que hay en la ciudad.

En diciembre de 2010 el canal contaba con 28.6 millones de suscriptores en Estados Unidos, convirtiéndose en la cadena de televisión por cable más importante de ese país. Luego comenzó su expansión a otros países, entre ellos: Argentina, Bolivia, Colombia, Dinamarca, Finlandia, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Uruguay, Venezuela, entre otros, para un total de 150 naciones.

