La mañanera de AMLO de este martes 29 marzo de 2022

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Buenos días.

Pues vamos a informar sobre la situación de la salud, en especial el comportamiento de la pandemia. Afortunadamente está bajando su intensidad. Desde luego, todavía hay pandemia, pero pues ya no tiene el mismo efecto nocivo que se registró en los últimos dos años. Vamos a informar sobre eso. Ya vamos reduciendo, sobre todo el número de fallecidos —que eso es lo que más duele—, por causa del COVID y se va a informar, como lo hacemos todos los martes.

También aprovecho para hacer un nuevo llamado. Hoy es el último día, pero como es hasta la tarde-noche, todavía se pueden comprar los cachitos.

PREGUNTA: ¿Cuánto cuesta, presidente?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Doscientos, sí y son 200 lotes en la playa de Sinaloa, que es un paraíso, Playa Espíritu. Sí, 200 pesos, son 200 lotes.

Pero también unos carros de lujo, de esos confiscados, Mercedes, para gente muy importante, que hay gente que tiene carros buenos y les gusta y lo merecen y los han comprado con su trabajo honrado.

Esto es básicamente y vamos a pasar al informe del doctor Jorge Alcocer.

JORGE ALCOCER VARELA, SECRETARIO DE SALUD: Con su permiso, señor presidente. Buenos días a todas y a todos ustedes.

En cuanto al informe de los medicamentos adquiridos por el sector salud para nuestro país, les informo que hasta hoy se han distribuido 728 millones de medicamentos y material de curación, lo que significa el 50 por ciento, quedando el restante 50 por ciento para distribuir en los meses siguientes.

La siguiente lámina les muestra que en la semana del 21 al 25 de marzo se continuó con la entrega de 114 millones 553 mil piezas de medicamentos y de material de curación en las 32 entidades federativas, derivadas de la compra consolidada Insabi 2022.

En la siguiente, en los últimos siete días se entregaron 25 millones 390 mil 159 piezas de medicamentos y material de curación y están en tránsito 13 millones 574 mil 526 piezas.

Pueden ver en la siguiente que, con la participación y acompañamiento de las Fuerzas Armadas, durante la semana durante la semana reciente del 21 al 25 de marzo se distribuyeron 90 mil piezas de equipo de protección personal en el estado de Chiapas.

En la siguiente, como ustedes saben, el Insabi, con la suma de 31 entidades federativas en el plan de distribución de la última milla y con la ayuda desde luego de Sedena y Birmex, han distribuido en 16 estados en lo que va del año 15 millones cuatro mil 375 piezas, abasteciendo así mil 348 unidades estatales de salud y del Instituto Mexicano del Seguro Social.

También les informamos que del 21 al 25 de marzo se prepararon dos mil 490 mezclas de medicamentos para el cáncer para pacientes de los hospitales ahí señalados: el Hospital General de México, el Instituto de Enfermedades Respiratorias, del Instituto Nacional de Cancerología, del Hospital Infantil de México, del Hospital Regional de Ixtapaluca, del Hospital Juárez de México y el Hospital Gea González.

Así, continuamos con la optimización de los procesos de registro y comunicación interinstitucional AAMATES, para hacer más eficiente el trabajo de la central de mezclas en las cuales además antibióticos y productos alimentarios se mezclan.

Muchas gracias.

HUGO LÓPEZ-GATELL RAMÍREZ, SUBSECRETARIO DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD: Con su permiso, presidente, secretaria, maestro. Buenos días. Buenos días tengan todas y todos ustedes.

Como ya señala el presidente, tenemos un remanso en el curso de la epidemia, en este momento ya tenemos nueve semanas consecutivas, en donde ha estado descendiendo, disminuyendo cada vez más la cantidad de personas que enferman de COVID-19; y lo mismo las personas que estaban enfermas en los hospitales o que ingresan, cada vez son menos y están ya prácticamente vacías las unidades COVID de los hospitales.

Vamos a verlo con las imágenes. Esta es nuestra curva de agregación semanal, nuestra curva epidémica, donde vemos estas nueve semanas consecutivas de reducción, vivimos en la semana 13 del año en este momento y hasta el corte de la semana 11 que se muestra han transcurrido estos descensos, solamente 0.1 por ciento de los casos registrados son los casos activos, son las personas que en este momento están enfermas y pudieran contagiar.

Respecto a la hospitalización, de la misma manera, como lo hemos ido comentando en todas las semanas recientes, en los últimos dos meses se ve este descenso y tomamos como referencia el punto máximo de la epidemia, la cresta o pico de la segunda ola, desde ese punto tenemos una reducción de 97 por ciento en la hospitalización, solamente el cinco por ciento de las camas designadas para COVID, tanto con, como sin ventilador están ocupadas y ya hay muchas personas que egresaron, muy pocas personas que ingresaron al hospital por esta razón.

La mortalidad, que es indicación más grave, más delicada y desde luego más dolorosa de la epidemia, también una reducción absoluta de 98 por ciento cuando comparamos lo que vivimos en este momento con lo que tuvimos en la cresta de la segunda ola. Desde luego, el factor más importante ha sido la vacunación.

Y el detalle específico de la mortalidad, tenemos en este momento en las últimas dos semanas un promedio de 35 defunciones por COVID en promedio al día en los últimos 14 días. Desde luego es muy importante no perder de vista que cada una de las personas que pierde la vida por COVID, desde luego por cualquier otra causa, pues es una tragedia, es una situación muy dolorosa para la familia, para sus seres queridos y aunque fuera una sola es de lamentar, pero cuando lo vemos en términos de lo que ha significado la epidemia es una noticia positiva el hecho de que haya ya tan pocas personas que en este momento pudieran perder la vida por COVID.

Vamos a ver en vacunación, seguimos avanzando, seguimos poniendo vacunas, casi 192 millones de dosis se han utilizado y se ha vacunado en el esquema primario a 85.6 millones de personas. Como ya hemos comentado, llegamos al 90 por ciento de cobertura general y de esquemas primarios ya nueve cada 10 mexicanas y mexicanos adultos están protegidos con las vacunas.

Y en los refuerzos, hoy subrayaremos la importancia de los refuerzos, también hemos continuado avanzando a un ritmo más rápido dado que es la vacunación que está pendiente en la población, tenemos ya tres cuartas partes, 75 por ciento de las personas adultas mayores de 60 años están vacunadas también con su refuerzo; las personas de 40 a 59 años, 51 por ciento, un poco más de la mitad; las personas de 18 a 39 años, 44 por ciento.

Seguimos haciendo un llamado y hoy seremos nuevamente enfáticos en eso: el refuerzo es muy importante. Después de que se llegó a los esquemas primarios con dos dosis o en algunos casos como la vacuna CanSino con una sola dosis, la ciencia fue demostrando que era necesario tener un refuerzo de vacunación. Y con el refuerzo se logra nuevamente la capacidad del sistema inmune y no sustituye el hecho de tener COVID o haber padecido COVID después de las dos vacunas, eso no sustituye la necesidad del refuerzo, es mucho mejor tener el refuerzo aun cuando se haya padecido COVID, particularmente en esta última oleada, la oleada de ómicron que ocurrió al inicio de este año.

Entonces, si no se ha vacunado, si no te has vacunado, persona que tienes 18 años de edad o más y ya pasaron cuatro meses desde que te pusiste tu segunda dosis, vacúnate, ponte el refuerzo, el refuerzo va a ayudar a que tengas la protección más alta que se tiene en este momento.

Y vemos en la última imagen justamente este señalamiento de la importancia de los refuerzos. Si te dio COVID después de que tuviste dos vacunas, de todos modos, vacúnate con el refuerzo. Y si no te has vacunado y es la primera vez que piensas en ello, vacúnate, aún es tiempo; entre más pronto lo hagas, mejor. Y todavía tenemos vacunas suficientes para cubrir a toda la población adulta que así lo requiera y todos los grupos de niños, niñas y adolescentes que han sido ya indicados de vacunación, tanto con comorbilidades, como niñas y niños de 14 años en adelante, aun cuando no tengan enfermedades crónicas.

Gracias.

DELFINA GÓMEZ ÁLVAREZ, SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA: Buenos días, señor presidente. Con su permiso. Buenos días integrantes del gabinete, medios de comunicación y todos aquellos que nos ven a través de diversos medios.

En lo que se refiere al informe de regreso a clases, tenemos las siguientes cifras:

En escuelas, contamos ya con 258 mil 230 instituciones abiertas.

En lo referente al número de alumnos, contamos ya con 28 millones 923 mil 260.

Y en lo que se refiere a personal docente, ya tenemos una presencia de dos millones 183 mil 595 docentes.

Con estos datos podemos observar que afortunadamente y gracias al esfuerzo y participación que se ha tenido por parte de padres de familia, de maestros, de personal administrativo, personal manual, se ha podido ir avanzando.

Y yo estoy muy agradecida y muy contenta de ver la participación, en primera, de los compañeros maestros, a quienes, de verdad, les envío una gran felicitación, un reconocimiento por el esfuerzo que han hecho. Sabemos que han sido momentos muy complicados, pero que han sabido, de verdad, ser muy profesionales y además de estar con lo que son sus clases.

Bueno, también han estado haciendo visitas domiciliarias en las reuniones que hemos tenido, visitas que hemos ido a estados. Hemos visto con mucha satisfacción el compromiso y la responsabilidad que tienen nuestros compañeros maestros, así como también la participación que totalmente es indispensable de los padres de familia, a los cuales también les agradezco mucho, junto con las autoridades de los tres órdenes de gobierno y junto con el personal que integra las instituciones.

Un reconocimiento a todos los estados, Nayarit, Tlaxcala, Chihuahua, Chiapas, Colima, que han estado también apoyándonos en las reuniones que hemos tenido de análisis de prioridades y programas. Muchísimas gracias y muy buena participación de los maestros.

Así es de que estoy muy contenta. Qué bueno que esto ya está pasando. Y ahorita vienen grandes retos, pero que sabemos que con el compromiso y el trabajo en equipo que siempre ha caracterizado a nuestros maestros y a la administración lo vamos a lograr.

Muchísimas gracias.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Muy bien, vamos a abrir para preguntas y respuestas. Hay una lista de ayer. Tzindia Cerda. ¿Sí está?

PREGUNTA: Gracias, presidente. Canal 11.

Presidente, después de la resolución de la Corte ayer, en el que se libera a Alejandra Cuevas, absuelve a su madre Laura Morán, ¿cuál es el mensaje de esta absolución después de ser un caso tan complicado, tan complejo mediáticamente? ¿Cree que el audio difundido del fiscal haya contribuido para esta resolución de la Corte en el cual se da la libertad a esta familia política del fiscal?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues yo celebro que se haya tomado esa decisión por la Corte y creo que es la mejor manera de enfrentar las controversias, los conflictos, los problemas: el que nos ajustemos al marco legal y que prevalezca un auténtico, un verdadero Estado de derecho.

Antes esto no sucedía, antes era Estado de chueco, no Estado de derecho. No hace falta buscar muchos ejemplos, baste con lo que declaró el actual presidente de la Suprema Corte, de cómo fue presionado cuando el gobierno de Calderón desde el Ejecutivo para que cambiara su resolución.

Eso ya no sucede, ahora hay independencia, hay autonomía, no se simula. El Ejecutivo no es el poder de los poderes y esto es el cambio.

Entonces, es lo que puedo comentar. Y qué bueno que se resuelven todos estos casos por la vía legal y que se demuestra que, al margen de la ley, nada; y por encima de la ley, nadie.

INTERLOCUTORA: Gracias, presidente.

En otro tema, después de lo ocurrido ayer, de la supuesta balacera que habían reportado algunos medios locales allá en Cancún, esta conmoción generalizada de los actos de violencia, pues definitivamente llevaron a que muchos medios de comunicación hicieran esta difusión profusa de actos de violencia cuando en realidad se trataba de que se habían tronado unas bandas. ¿Cuál es su impresión?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Es que andan sólo en busca de, coloquialmente hablando, de las podridas, en eso andan. Entonces, inventan.

¿Qué fue lo que sucedió en el aeropuerto de Cancún al mediodía?

Se cayeron unos espectaculares y entonces se dio a conocer que era una balacera y que había habido después una explosión; y como hay comunicación ahora sí que, al momento, por los teléfonos, por las redes, la gente que estaba pues ahí se asustó.

Pero así estamos, entonces hay que actuar con responsabilidad, con ética; en el caso de los medios, todos, las redes sociales y los medios convencionales.

INTERLOCUTORA: ¿Cuál sería el mensaje para los turistas que salieron asustados ayer y el mensaje que les reconfortaría para retornar y que tengan la confianza?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ah, que México es un país con tranquilidad, con paz, que la violencia está limitada a muy pocas regiones del país y que tiene que ver más con el enfrentamiento de bandas.

Ya no es el tiempo de antes, cuando se le declaró la guerra a la delincuencia organizada, que perdieron la vida muchos inocentes, llegaron a llamarles daños colaterales. Sí se acuerdan, ¿verdad? Ya eso no afortunadamente sucede y hay una disminución en la incidencia delictiva en el país en general.

Entonces, México es un país seguro y de gente buena y de gente trabajadora.

INTERLOCUTORA: En otro tema, presidente, sobre el agua en el estado de Nuevo León, el gobernador de la entidad, Samuel García, anunció que ha habido un convenio, un acuerdo con la Comisión Nacional del Agua, en el cual se prestaría agua proveniente de Veracruz, del Río Pánuco, para el abastecimiento de la región. Ya les quedaban solamente 40 días, al parecer, de agua. Entonces, por un año habrá abastecimiento.

Sin embargo, el gobernador de San Luis Potosí ha mostrado su inquietud en qué tanto podría afectar este redireccionamiento del flujo de agua hacia Nuevo León. ¿Qué se ha resuelto? ¿Qué conocimiento usted del tema? ¿Y cómo se va finalmente a dar solución a esta problemática de agua en esa entidad? Y si viene hoy el gobernador aquí a verlo, Samuel García, si nos puede confirmar.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, hoy tengo reunión, vamos a encontrarnos con el gobernador de Nuevo León y el gobernador de Jalisco y en los dos casos el tema principal es el agua, más en lo que corresponde a Nuevo León, aunque también se está atendiendo el problema de falta de agua en Jalisco.

En el caso de Nuevo León hay un plan conjunto que se ha venido aplicando, nosotros ya hemos invertido como dos mil millones de pesos para el abasto de agua en Monterrey, en la zona metropolitana y lo vamos a seguir haciendo.

Pero no está contemplado lo del Pánuco; eso la vez pasada aquí se preguntó y aclaramos que era un proyecto que se impulsó desde hace algunos años y se canceló porque pues hay oposición en Veracruz, en Tamaulipas, en San Luis, en Hidalgo, entonces se están buscando otras opciones. Ahí la inversión que se está destinando tiene que ver con la presa Libertad y con otros proyectos.

Ha habido reuniones del director de Conagua con el gobernador y hoy voy yo a recibirlo para apoyar a Nuevo León. Hicimos ese compromiso desde que estaba el anterior gobernador y hemos estado cumpliendo y vamos a atender, si se necesita, con más recursos para resolver el problema del abasto del agua.

Y también que se priorice sobre la necesidad, sobre el uso, sobre el abasto del agua, que antes que nada la gente tenga agua, lo primero es el derecho al agua, es un derecho humano. No dejar en segundo, en tercer lugar a la gente, poner por delante el abasto del agua a los domicilios, el agua de consumo doméstico y eso es lo que vamos a tratar hoy con los gobernadores y otros temas.

INTERLOCUTORA: ¿A qué hora, presidente? ¿A qué hora vienen?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues yo creo que va a hacer a las 10:00 y a las 11:00.

INTERLOCUTORA: ¿Primero quién?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No tengo exacto el dato.

Muy bien, vamos con Carlos Guzmán.

PREGUNTA: Qué tal, presidente, buen día.

Carlos Guzmán, de AvaNoticias, de Veracruz.

Justamente, bueno tomando temas de salud, pero sí me gustaría antes comentarle una situación. El jueves pasado fui a cargar gasolina a su gasolinera que está ubicada ahí cerca de la Secretaría de Marina. Es una gasolinera que muchos del sur de la ciudad ocupamos para el tema de tener combustible litro de a litro, pero me topé con el tema de que únicamente se vende magna a la población en general, no se vende la Premium al público en general porque dicen que es orden del secretario, que únicamente se vende a automóviles que tienen que ver con la dependencia, con Secretaría de Marina. Ojalá y lo pudiera y revisar, es un comentario.

Y mi primer pregunta sería con respecto al tema de lo que ayer pasó. Le comentaba mi compañero Diego Cedillo del decreto, el día de ayer se hace oficial de que finalmente se echa para atrás este decreto que permite a los funcionarios públicos hacer promoción en el tema de la revocación de mandato. Pedirle su opinión al respecto, señor presidente.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, sobre la gasolinería de Marina es de lo mejor que hay desde hace algún tiempo, tiene fama y por eso hay filas de carros, porque no sólo es buen precio, sino se entregan completo los litros. Entonces, voy a ver por qué sólo se vende magna, vamos a verlo, pero eso se va a resolver.

Esa es una gasolinera que es ejemplo de cómo deberían de funcionar todas las gasolineras. Esa gasolinera está en Coyoacán.

INTERLOCUTOR: Sí, en Eje 2 Oriente, bueno, que es donde está la Secretaría de Marina.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, por la Secretaría de Marina.

Entonces, lo vamos a tratar.

El otro tema que tiene que ver con…

INTERLOCUTOR: La decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con respecto al decreto que permitía a los funcionarios promocionar la revocación de mandato, señor presidente

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No sé qué resolvieron. ¿Anulan el decreto?

INTERLOCUTOR: Sí, sí. Como se lo comentaba mi compañero el día de ayer, Diego Cedillo, justamente es eso.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, puede ser, no sé si tengan facultad.

INTERVENCIÓN: Es proyecto todavía.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ah, es proyecto. Ojalá y no prospere, porque cómo va a haber un decreto o cómo se va a anular un acuerdo del Poder Legislativo que tiene que ver con la promoción a la democracia y cómo un tribunal electoral va a estar en contra de que se difunda una consulta, un plebiscito, un referéndum. Es una paradoja, es contradictorio, es un absurdo, además de ser antidemocrático. Pero hay que esperar, a lo mejor todavía no está resuelto.

INTERVENCIÓN: Ya lo aprobaron.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ah, ¿ya lo aprobaron?

INTERLOCUTOR: Ya está aprobado, sí, sí, incluso hoy es nota en uno de los periódicos que regularmente a usted lo crítica.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: ¿Ya lo aprobó el tribunal y ya no queda ninguna otra instancia, ya es definitivo?

INTERLOCUTOR: Sí.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ah, pues ya.

Por eso hace falta una reforma, ya vamos a hacer la propuesta.

INTERLOCUTOR: Había comentado que después de la revocación de mandato la iba a mandar.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, pasando el 10 de abril vamos a enviar una iniciativa de reforma a la Constitución para garantizar la democracia en México, que ya no haya jueces con actitudes tendenciosas en lo electoral; esto es, que no haya consejeros, que no haya magistrados que no tengan vocación democrática. Y también que se garantice el voto libre, secreto, que no haya fraudes electorales.

Nosotros llegamos a la Presidencia luego de luchar muchos años y de padecer fraudes electorales, entonces tenemos que dejar consolidada la democracia.

Y vamos a presentar esa iniciativa y lo vamos a hacer con la participación de todo el pueblo.

INTERLOCUTOR: ¿Al Senado o la cámara, presidente?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: A la Cámara de Diputados va primero.

Y les adelanto, voy a proponer que sea el pueblo el que elija a los consejeros electorales y a los magistrados de manera directa.

INTERLOCUTOR: ¿Por voto?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Con voto abierto.

INTERVENCIÓN: Presidente, hay…

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, no, espérame. El pueblo va a elegir.

INTERVENCIÓN: ¿De forma directa?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: De forma directa. Se acabó —o espero que se acabe— lo de los acuerdos cupulares contrarios al interés del pueblo.

INTERVENCIÓN: ¿Incluye a los jueces?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Los consejeros y magistrados.

INTERVENCIÓN: Pero tienen hasta 10 y ocho años ahí, presidente y no se quieren ir.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pero ya vamos a plantear la reforma para que haya una renovación y que lo haga el pueblo.

INTERVENCIÓN: ¿Quién los postulará, presidente?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Los tres poderes van a presentar a ciudadanos, verdaderamente independientes, de inobjetable honestidad; cada poder va a presentar a 20 ciudadanos, 60 para el caso de consejeros y algo parecido en el caso de magistrados y esos 60 van a ser votados en elecciones abiertas y el que saque más votos ese va a ser el presidente, buscando que sean mitad mujeres, mitad hombres.

INTERVENCIÓN: (Inaudible)

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ya les di un adelanto, ya no me pidan más.

INTERLOCUTOR: Hablando en temas de justicia, presidente, el día de ayer, como decía la compañera de Canal 11, fue liberada Alejandra Cuevas, pero ella pide una audiencia con usted porque tiene miedo, le pide una audiencia para que le brinde usted seguridad. ¿Le dará la audiencia, señor presidente?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ya di instrucciones hoy al secretario de Gobernación que establezca comunicación con ella y que se le ofrezca, que se le brinde toda la protección y todo el apoyo, la van a buscar ya de inmediato de mi parte.

INTERLOCUTOR: Finalmente, aprovechando que está la secretaria de Educación Pública:

La jefa de Gobierno había comentado hace algunas semanas, en el tema de la educación, de que ella era de la idea de que ya se regresara a clases todos los días.

Es preguntarle, señor secretaria, usted es maestra de formación, de aula, como pocas ha habido en la Secretaría de Educación Pública, pero el tema es justamente por conocer esta cuestión, esta idiosincrasia que se trata con los chicos, es preguntarle si ya se contempla, justamente, con el subsecretario Hugo López-Gatell el tema del regreso a clases diario o la normalidad completa, es preguntarle a ambos si ya se contempla esa posibilidad y para cuándo sería, señora secretaria o señor subsecretario.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Adelante, ustedes.

INTERLOCUTOR: Muchísimas gracias por su respuesta.

DELFINA GÓMEZ ÁLVAREZ: Buena pregunta. Efectivamente, nos hemos conducido con ese respeto a la decisión de cada institución, como se ha marcado, aquí nada es por la fuerza; sin embargo, ahorita en atención a los resultados que se tienen por parte de Salud, que ha habido una muy buena coordinación y estamos de manera diaria al pendiente de cómo se dan los casos, sí ya hay las condiciones para que los pequeños ya estén y los jóvenes, ya estén de manera ya normal.

De hecho, sí adelanto, hay estados que ya están trabajando de manera normal, ahorita que venimos en el transcurso del recorrido de la casa de ustedes aquí, pues vemos con mucho agrado que ya hay jovencitos que están esperando, como en otros momentos, su camión para venir aquí a la Ciudad de México y cuando llegamos un poquito a las 7:00 de la mañana ya están entrando a las secundarias, a las primarias, jardines de niños. O sea, los pequeños y los jóvenes nos han dado una muestra muy grande de que —y los padres de familia, en bicicleta, caminando, en camión— ya están llegando. Ustedes lo han visto, ya empieza a haber más movimiento en lo que se refiere al tránsito porque ya se está en la normalidad.

Yo creo que sí es importante, insistimos, más que nada porque viene la cuestión de atender la salud no solamente mental, sino también física y viene también la cuestión del rezago. Por eso hace rato les comentaba, vienen muchos retos y en la medida en que esto se vaya haciendo de manera más rápida eso va a permitir mejores beneficios para nuestros pequeños.

Lo único que yo recomendaría es, como decía el doctor Hugo López-Gatell, también los convoco a los jóvenes de 18 años que no tienen su refuerzo, que lo hagan, el de vacunación, así como padres de familia, maestros que llegaran a faltar. Pero sí ya estamos en condiciones de estar y, yo insisto, ya la gran mayoría ya está trabajando de manera normal.

Ese sería mi comentario.

INTERLOCUTOR: ¿A partir de cuándo sería?

DELFINA GÓMEZ ÁLVAREZ: ¿Perdón?

INTERLOCUTOR: ¿A partir de cuándo sería el regreso? ¿Después de Semana Santa?

DELFINA GÓMEZ ÁLVAREZ: Pues ya están. O sea, de hecho, a mí me da, insisto, me da mucho gusto porque en las visitas que hemos hecho, fui a Nayarit, por ejemplo, he estado en Chihuahua, hemos tenido la oportunidad de visitar escuelas y ya están trabajando de manera normal.

A mí me da mucho gusto porque además de los niños están los padres de familia, siguen haciendo sus protocolos, siguen apoyando en la limpieza de las instituciones, trabajando en algunas mejoras; entonces ya, de hecho, ya están, Veracruz también ya vemos con gran satisfacción; Estado de México también ya está de manera normal.

Entonces, yo creo que ya esto ya está, son realmente mínimos los casos que todavía… Y sí, sí los respetamos, pero de manera muy respetuosa la propuesta es de que ya, ya los maestros ya están vacunados, se les está apoyando.

No podemos a lo mejor decir más porque a veces la limitación de ahorita de la veda y todo eso, pero sí estamos bien y yo creo que ya es tiempo, ya debe de hacerse.

Muchas gracias.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sería bueno, para contestar tu pregunta, que Hugo presentara. De todas las escuelas abiertas, sólo ocho de todas han tenido algún hecho, algún asunto relacionado con COVID.

¿No tienes el dato?

HUGO LÓPEZ-GATELL RAMÍREZ: Sí.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Por favor, porque esto ayuda. También que se dé el dato de cuántas escuelas están abiertas, para que vean que es una cosa mínima.

Ya se puede regresar y ya se está haciendo, ya son muy pocos los casos. Y agradecemos mucho a los padres de familia, a las maestras, a los maestros, que se han portado pero muy bien, a la altura, porque no sólo es el daño de la pandemia, sino el atraso que origina en lo educativo, porque no es lo mismo la educación a distancia que la educación presencial, la escuela es fundamental. Entonces, ya se ha ido avanzando.

¿Tienes el dato?

HUGO LÓPEZ-GATELL RAMÍREZ: Sí, presidente.

Tenemos aquí exactamente esta imagen. Recordarán que esta imagen la hemos estado presentando periódicamente, lo que representa es la ocurrencia de COVID-19 en niñas, niños y adolescentes, en personas menores de 17 años, esta es nuestra población de un monitoreo especial que hemos tenido a lo largo de toda la epidemia, pero que hicimos más activo después de que abrieron las escuelas, de que decidimos que era conveniente abrir las escuelas el 30 de agosto del año pasado.

Y el planteamiento de este monitoreo es: existían preocupaciones en algunos segmentos de la sociedad que nos parecen legítimas, totalmente comprensibles, padres, madres de familia que no querían mandar a sus hijos a la escuela por la preocupación de que en las escuelas pudiera haber brotes, pudiera haber grandes contagios, por eso hicimos este monitoreo particular.

Y la idea es: si es cierto que las escuelas son sitios de importancia para el contagio, lo que vamos a ver es un repunte particular en esta población de menores de edad, en la población escolar, en contraste con lo que ocurra en la población en general. El resultado fue que no, efectivamente, como lo pensábamos, no fueron las escuelas sitios peculiares, sitios especiales de contagio y eso se mostró porque el mismo descenso que fue ocurriendo en la epidemia en la población adulta, fue el mismo descenso que fue ocurriendo en la población menor de edad.

Y en particular el porcentaje de casos de COVID en la población representado por menores de edad se ha mantenido muy estable, de hecho, ya reducido a lo largo de la epidemia, se ha reducido recientemente y esto también es elemento de que no son las escuelas un sitio de especial peligro.

Se ve ahí en la curva también señalada claramente las vacaciones. Cuando tuvimos las vacaciones de invierno hubo también nuevamente preocupación de que al regresar pudiera haber una oleada de contagios y que la apertura significara eso; y no, nuevamente fueron las propias vacaciones las que sí representaron un elemento de riesgo para toda la población adulta y menor de edad y fue cuando repuntó por la variante ómicron, pero lo que ocurrió en las escuelas es que cuando empezó a bajar los contagios de ómicron también empezaron a bajar los contagios en menores de edad.

Y en la siguiente es la tabla que señala el presidente. Podemos ver ahí, de un monitoreo de más de 115 mil escuelas que representan la muestra a nivel nacional de este monitoreo especial solamente ocho en este momento en esos cuatro, cinco entidades federativas, Baja California, Morelos, Puebla, San Luis Potosí y Zacatecas, solamente ocho están afectadas.

Entonces, el mensaje es muy claro. Gracias, Carlos Guzmán, de AvaNoticias, por preguntarlo. Lo que dijo la maestra Delfina, estamos completamente de acuerdo, lo hemos estado trabajando todos juntos y además le reportamos al presidente todas las semanas lo que está ocurriendo en las escuelas.

Y como lo dijimos desde el 30 de agosto, ya deberían abrir todas las escuelas.

Termino con un elemento crucial, que ya lo señaló la maestra desde la perspectiva pedagógica, pero también desde la perspectiva de salud: el desarrollo de las personas menores de edad, sobre todo a nivel neuropsicológico se está afectando por cada día que permanezcan fuera de las aulas.

No solamente es el espacio de aprendizaje directo por el proceso pedagógico de la enseñanza, es también la convivencia, la capacidad de relacionarse, el desarrollo del lenguaje, los significados de la socialización con personas de su edad y de otras edades, es la autoestima, es el reconocimiento de la identidad, el reconocimiento de la identidad de otros, en fin, es todo un espectro del desarrollo neuropsicológico. Si se detiene porque no están en las clases presenciales, la afectación que pueden tener estas personas menores de edad puede ser hasta cierto punto irreversible.

Entonces, urge que regresen a las escuelas. Desde el punto de vista de COVID son sitios seguros, probablemente lo más seguros de toda la sociedad en la medida en que hay los protocolos de seguridad sanitaria y, en cambio, mantenerlos fuera de las aulas les está causando un grave daño.

Exhortamos a todas las familias de México y desde luego a todo el sistema educativo nacional, como ya lo hizo la titular del ramo, a regresar ya a las escuelas.

Muchas gracias.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: José Sobrevilla.

PREGUNTA: Gracias, presidente.

Noreste.net, Veracruz También.

A propósito también de gasolinas, en 2021 se habló mucho de la instalación de las gasolineras del bienestar. En alguna nota periodística se dijo que este 21 de marzo se iba a echar a andar la primera de ellas, en Guelatao, Oaxaca y según la misma nota Fonatur hizo público que después de esta se echarían a andar 11 más, pero lo más importante es que se manejarían bajo el esquema de cooperativas.

¿Qué se puede conocer de este proyecto, señor presidente?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, no está generalizado, no se ha tomado esa decisión, lo cierto es que la mayoría de concesionarios de las gasolineras están actuando con responsabilidad.

Ahora que aumentó el precio de los combustibles en el mundo, ayer creo que lo comentaba, sólo algunas empresas y la mayoría extranjeras, fueron las que quisieron, sin justificación, aumentar el precio de las gasolinas en el país, pero de las alrededor de 12 mil 500 gasolinerías o gasolineras —de las dos formas se puede decir— se portaron muy bien, se han portado muy bien, por eso ni siquiera hemos planteado lo de los precios máximos, como se tuvo que hacer en el caso del gas.

Sí se podría impulsar el que con cooperativas se puedan atender estas gasolinerías y hay forma de que con Pemex se pueda llegar a acuerdos. Hay lugares muy distantes, donde si la gente se organiza pueden tener sus bombas y pueden tener ahí la distribución de combustible si se ponen de acuerdo con Pemex.

En el caso de Guelatao, ya está la gasolinería, ahora estuve por allá. Lo que pasa es que me estaban invitando a inaugurar y no se puede, pero ya está. Hay un video, a ver si lo encuentran, en donde me paré a la entrada de Guelatao y me estaban invitando a pasar a la nueva estación de distribución de combustible, de los que andan en la red.

INTERLOCUTOR: La podría tomar como mal el INE, yo creo.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ah, sí, también, es cierto. Mejor no lo pongas, no me vayan a cepillar.

Pero, bueno, es esa la explicación.

INTERLOCUTOR: Okey, presidente, gracias.

En diversas ocasiones usted se ha referido al modelo de inversiones, de asociaciones público-privadas, las APP, como un esquema corrupto manejado desde la Secretaría de Hacienda, donde recomendaban a estados y municipios, a empresarios para la realización de obras que salían hasta cinco veces más caras y tenía usted razón; incluso, en un video mañanero usted citó el caso del Hospital de Zumpango, en el Estado de México, como ejemplo.

En Veracruz, da pena decirlo, en la administración de Miguel Ángel Yunes se promovió una APP llamada NL Technologies S.A. de C.V., para suministrar alumbrado público, que finalmente fue a costos de inversión triplicados con un financiamiento fuera del mercado.

Por ejemplo, Tuxpan, se tuvo una inversión de 64 millones de pesos y a los 10 años se ha tenido estipulado un pago de más de 250 millones de pesos por el concepto de mantenimiento, pago de luz, instalaciones de videocámaras en sitios públicos y servicio público de Wifi.

Ninguna de estas dos últimas se ha cumplido y además la inversión no ha sido la que se convino, pues los costos de las luminarias han sido pagadas a más precio.

Pero no todos se han dejado. Tuxpan le canceló el contrato después de que hubo una requisa que hizo que le revocaran la concesión y también solicitó a la Secretaría de Finanzas del estado la cancelación del descuento de sus participaciones a favor de un fideicomiso dada la decisión del cabildo de dar por terminado el contrato por incumplimiento.

Sin embargo, desde diciembre pasado al día de hoy que el ayuntamiento tuxpeño solicitó la cancelación de los descuentos, éstos se han seguido haciendo, no sólo ahí, sino en muchos de los municipios que tienen contrato con esta empresa, lo que estimamos corresponde a una suma de 25 millones de pesos por mes, es decir, alrededor de 100 mil millones de pesos a la fecha. Todo esto para proteger los intereses de los bancos y del contratista en perjuicio del pueblo y que suponemos el gobierno del estado no está enterado.

Por cierto, en Macuspana esta misma empresa quedó muy mal el año pasado.

¿Cómo podría participar la federación en casos de corrupción como este, señor presidente?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues se están arreglando todos estos casos.

Era la práctica más usual, el gobierno no estaba atendiendo las necesidades de la gente, el gobierno era como una oficina de negocios al servicio de una minoría rapaz, el gobierno era un facilitador para los negocios jugosos de empresas, de corporaciones, de bancos; todo era negocios, como le llaman en el argot de la delincuencia de cuello blanco: bisnes, bisnes.

Entonces, por eso se daban todos estos contratos; ni pensar que se utilizara el presupuesto para hacer una obra pública, todo era concesiones y ya no se quedaban en carreteras, sino en reclusorios, alumbrado público, la basura. Todo lo privatizaron.

Entonces, estamos resolviendo esos problemas.

¿Cómo?

Si se va a juicios se tarda mucho y si se trata de tribunales internacionales es muy probable que se pierda, porque todas estas empresas tienen mucha influencia en el mundo, despachos de abogados y todo. Entonces, lo mejor es buscar los acuerdos con las mismas empresas, revisar los contratos, porque tampoco a ellos les conviene que se cancelen y que tengan que ir a tribunales. Así lo hemos venido haciendo, así se hizo con los gasoductos, así se hizo con los reclusorios.

Lo acabamos de hacer ahora con unos contratos que dejaron firmados de mantenimiento de carreteras, nos sentamos con los que tenían estas concesiones, se logró un ahorro de mil millones de pesos por año, que ese dinero es el que les estamos entregando a los gobiernos municipales de La Montaña de Guerrero, que es de la zona, si no es que de las zonas más pobres de México, para que hagan sus caminos allá.

Entonces, es lo que yo recomiendo, que los gobiernos de los estados puedan llevar a cabo negociaciones, porque así están hospitales, ya hablé de reclusorios, lo que estás mencionado de las luminarias, incluso edificios de oficinas que se entregaron mediante este procedimiento; se llama asociación pública-privada.

La verdad, un abuso, porque no sólo cobraban caro la obra, sino ganaban en el financiamiento, porque son obras a pagar en 10, 15, 20 años, pero establecieron intereses elevadísimos, entonces se terminan pagando hasta 10 veces lo que cuesta una obra.

Y esto lo hacían desde Hacienda, estaba permitido; le decían a un gobierno estatal: ‘Si contratas esta obra mediante este mecanismo con esta empresa, te autorizamos para que se te descuente de tus participaciones lo que tengas que pagarle año con año’. Eso lo crearon en el periodo neoliberal y así endeudaron a estados y a municipios. Pero hay que revisar todo eso.

INTERLOCUTOR: ¿No hay otro mecanismo para echarlos abajo?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues sólo los procedimientos legales, porque hay incumplimiento en todos los casos, seguro, de los contratos.

Es como si quisiéramos cancelar los contratos que dieron cuando la reforma energética para la explotación del petróleo. Dieron 110 contratos, no me voy a cansar de decirlo y engañaron de que iba a llegar la inversión extranjera a raudales y que íbamos a tener mucha más producción de petróleo. Se dieron los contratos, 110 contratos y no se dieron más porque no les alcanzó el tiempo, pero de esos 110 contratos ya han pasado seis años, un poco más y sólo dos están funcionando, en sólo dos hay inversión, en 108 tienen los contratos y lo que están haciendo o es vender acciones de las concesiones que recibieron.

Entonces, si quisiéramos —ya ven cómo se quejan de que no hay confianza y que no hay Estado de derecho y que se asusta a la inversión— si fuésemos estrictos, ya hubiésemos cancelado los 108 contratos. Y tampoco… Digo y no lo hemos hecho, porque ¿para qué?

Afortunadamente, como no les dio tiempo, sólo abarcaron el 20 por ciento de toda la zona petrolera; el 80 por ciento quedó bajo el dominio de la nación y con el 80 por ciento estamos sacando adelante la industria petrolera.

Lo mismo en el caso de la minería, no hemos cancelado una sola concesión y podríamos hacerlo porque se les entregaron las concesiones y no han invertido absolutamente nada. Son como las famosas tierras o bienes de manos muertas de la época de la Reforma, o sea, son actividades improductivas, sólo dedicadas a la especulación.

Pero no nos metemos en eso, hay muchísimas cosas que requieren de atención, pero cuando se gobierna en una situación como la que estamos nosotros enfrentando, después del predominio de un régimen de corrupción, de injusticias, de privilegios, después de tanto rezago, de una herencia de latrocinios, pues como todo, casi todo, estaba podrido, pues uno tiene que saber priorizar, decir: Aquí tengo mil problemas a resolver, cuáles son los que más dañan a la gente, de todos y a esos vamos a enfrentar; sabemos que existen los otros, pero ya vendrán otros gobiernos, nosotros vamos a enfocarnos a lo fundamental.

¿Cuál es lo más prioritario?

Acabar con la corrupción, el que no se permita la corrupción, el que se garanticen las libertades en el país, que haya un auténtico Estado de derecho y que se atienda al pueblo y en especial a los pobres. Entonces, eso nada más.

Hacen falta, bueno, muchísimas cosas, muchas cosas. Hace falta que haya radios comunitarias, que, bueno, en eso vamos avanzando porque sí es importante, la comunicación de internet.

Hace falta el que se mejoren los salarios los maestros, estoy consciente de eso, estamos buscando la manera de ayudarlos.

Les voy a dar un dato. Como ha venido aumentando —como nunca había sucedido— el salario mínimo, bueno, de 40 años a la fecha no ha habido aumentado el salario mínimo como ahora, ahora el salario promedio de un trabajador del Seguro, inscrito en el Seguro Social, son 21 millones ya de trabajadores inscritos en el Seguro Social y el salario promedio —a ver si tienes ahí el dato— es 14 mil 300 pesos mensuales, de los trabajadores y el salario promedio de un maestro es 12 mil 500.

Entonces, todo eso sí requiere de atención, nada más que hay que ver cómo lo vamos a resolver, ya andamos en eso, atendiendo.

Pero lo que preguntas de las luminarias, del alumbrado público en Veracruz, sí se puede y yo creo que Cuitláhuac va a actuar para ayudar a los presidentes municipales, porque les dejaron todas esas deudas y puro influyentismo, pura corrupción de gente que se dedicaba a eso.

¿Tienes lo del salario? A ver. No, es una… Hay otra. ¿No tienen la tabla? Otra, la otra, pon la primera, otra. Aquí está.

Miren, esto es. Llegamos, acabamos de llegar a 21 millones de trabajadores inscritos, es récord, 21 millones de trabajadores inscritos al Seguro Social y el salario promedio de estos 21 millones de trabajadores… A ver si pones eso. No, hay otra, otra. A no ser que me haya yo confundido, pero no creo. Sí, 14 mil 200 promedio y el caso de los maestros, decía yo, 12 mil 500. Ya la maestra se puso contenta aquí por lo que viene.

Muy bien, ya está. Ah, pero hay un… Pablo Ferri.

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS, COORDINADOR GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y VOCERO DE PRESIDENCIA: Son visitantes.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ah, son visitantes. ¿No está? De El País. Adelante.

PREGUNTA: Buenos días, señor presidente. Muchas gracias.

Dos cuestiones. Primero, sobre el caso Ayotzinapa, ayer el grupo de expertos presentó su informe, el tercero ya. Bueno, entre otras cosas comentó o abundó sobre el monitoreo que las Fuerzas Armadas llevaron a cabo durante aquella época, 2014, antes, durante y después del ataque contra los normalistas.

Una de las cosas que más llamó la atención fue el video que nos mostraron, un video que grabó un dron de la Marina donde se veían al menos dos integrantes de la Marina en un escenario que por entonces era importante, sigue importante, el basurero de Cocula, una diligencia que no consta en el expediente.

Nos dijo el GIEI, ayer también, que usted conocía esta información desde hace un mes ya. Entonces, la pregunta es si ha pedido algún tipo de explicación a la Marina sobre por qué no informaron de todas estas actuaciones en su momento y por qué ahora ya en su gobierno no se informaba hasta noviembre de 2021, que es cuando el GIEI recibió esta información. Sería la primera pregunta.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, está abierta la investigación. Es un compromiso que tenemos, de dar a conocer lo que sucedió con la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa.

Y esta comisión de expertos presentó su informe. Antes lo hicieron conmigo, me mostraron toda la información que tenían, que iban a darla a conocer, como lo hicieron y se va a continuar con la investigación; ellos van a continuar un año más colaborando y se sigue haciendo la investigación.

Sobre ese video al que haces referencia de la Marina, me lo mostraron y se dio la instrucción que se investigara a los jefes de Marina que participaron en ese operativo y ya han declarado.

INTERLOCUTOR: ¿Ante quién?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ante la fiscalía.

INTERLOCUTOR: ¿Cuántos son?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues todos los que participaron, sobre todo el almirante responsable del operativo.

No puedo decirles más, sólo comentarles que está abierta la investigación y tenemos el compromiso con los padres, con las madres de los jóvenes, de llegar a saber todo sobre la desaparición de los jóvenes y, a diferencia de antes, cuando El País sólo se dedicaba a aplaudirle a los anteriores presidentes, ahora no hay impunidad para nadie.

INTERLOCUTOR: El GIEI criticó también la resistencia durante esta administración de las Fuerzas Armadas a entregar información a pesar de que usted mismo después de las peticiones del GIEI instruyera de nuevo que se entregara toda la información necesaria; pero incluso ayer, después de que se entregara parte de la información que ellos requerían, insistieron en esto.

¿A qué cree usted que se debe esta resistencia, incluso después de que usted insistiera en que se entregara toda la información?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Se está entregando toda la información, se ha entregado, se han abierto los archivos como nunca y no se oculta absolutamente nada.

INTERLOCUTOR: Se lo pregunto porque, si usted recuerda, en octubre del 2021 la comisión presidencial divulgó, a instrucción suya, comunicaciones interceptadas a integrantes de Guerreros Unidos, que es el grupo delictivo que supuestamente estuvo detrás en parte del ataque contra los muchachos y policías municipales de la zona de Iguala.

Estas intercepciones las hizo el Ejército, esto probaba que Sedena había estado monitoreando a Guerreros Unidos y a personas alrededor de esta red criminal durante el ataque y después. Sin embargo, Sedena, después de estas dos comunicaciones que ustedes mismos, la Comisión Presidencial divulgó, no ha dado más información en este sentido.

La pregunta es: ¿usted cree que es factible o posible que el Ejército sólo tenga transcripciones de estas dos comunicaciones, que no interceptara mensajes o llamadas de esos u otros integrantes de las redes criminales de la región en esos días u otros?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Toda la información del Ejército se ha puesto a disposición de la comisión y de la fiscalía especial y esa es la instrucción que tienen y la están cumpliendo.

INTERLOCUTOR: Bueno, ya, por último, sobre el caso Gertz, la familia política de Alejandra Cuevas ha sostenido este año y medio que ella ha estado en prisión que el fiscal general presionó para que la fiscalía de la Ciudad de México procesara a las dos mujeres, Alejandra Cuevas y a su madre, Laura Morán, que era la pareja de Federico Gertz.

La fiscalía de Ciudad de México, además, que había archivado la denuncia del fiscal Gertz contra ellas por el asesinato de Federico Gertz, en 2016 y 2017, hasta en dos ocasiones cambió de criterio ya con el fiscal al frente de la dependencia.

La pregunta es: ¿en qué posición queda el fiscal tras el fallo?, o sea, ¿cree usted que puede seguir y debe seguir al frente de la fiscalía?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues yo pienso que, si existe esa información o ellos tienen esos elementos, deben de presentar una denuncia y confiar en las instituciones.

INTERLOCUTOR: Pero su confianza en el fiscal, aunque usted ni le pone ni le quita…

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Yo tengo confianza en el fiscal y tengo confianza en el presidente de la Suprema Corte de Justicia y en otros ministros. Ahora actuaron muy bien en este caso y así espero que sigan actuando todas las autoridades.

Y repito, ya no es el tiempo de antes, ya el presidente no da línea para beneficiar o para perjudicar a nadie; no se fabrican delitos, no se protege a influyentes, ya no es lo mismo de antes.

Y pues qué bien que ustedes están atentos ¿no? a estas investigaciones y son bienvenidos aquí.

INTERLOCUTOR: Gracias.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Al-Jazeera, Mireya López. No, ya hasta nos vamos a creer mucho, ya estamos internacionalizados.

PREGUNTA: Buenos días, presidente.

Mireya López, del programa Listening Post, de la cadena Al-Jazeera.

Si me permite, quiero hacerle preguntas sobre la violencia contra los periodistas, que ha sido un problema en las últimas décadas, pero en este 2022 se ha puesto de relieve.

Cuando usted llegó a la Presidencia prometió poner fin y lo cito, ‘con la corrupción y con la impunidad que impiden el renacimiento de México’. Más de tres años después, las cosas parecen no haber cambiado mucho con ocho periodistas asesinados en los tres primeros meses de este año.

¿Qué ha pasado con esa promesa, presidente? ¿Considera que la no impunidad se ha cumplido en estos casos de asesinatos de periodistas y ataques contra ellos?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí hemos avanzado y estamos cumpliendo y no tengo nada de qué avergonzarme, tengo mi consciencia tranquila, estamos avanzando en todos los terrenos. Lo mencionaba, ya no hay la corrupción que existía antes, no hay la impunidad que imperaba, no existe el influyentismo que predominaba.

Hace unos días que informamos sobre seguridad. Ponía yo un ejemplo, de que la secretaria de Seguridad era Rosa Icela Rodríguez —por cierto, una periodista, mujer— y no era Genaro García Luna.

Esto mismo de ayer no se veía, de que el Poder Judicial, los ministros tuvieran la arrogancia de sentirse libres y actuar con apego a la ley; eso no existía. Entonces, estamos avanzando en el combate a la corrupción, el que no haya impunidad.

Lamentamos mucho lo de los asesinatos de los compañeros, de las compañeras periodistas y estamos investigando. De todos los casos hay abiertos expedientes de investigación y en la mayoría de los casos ya hay detenidos, o sea, que los autores materiales e intelectuales están en la cárcel. Entonces, no somos lo mismo.

Claro, todo esto pues lo utilizan nuestros adversarios porque estamos en un proceso de transformación y ellos, pues quisieran que quedáramos mal, pero no podemos fallarle al pueblo. Y por eso, bueno, utilizaron hasta al Parlamento Europeo los conservadores de México, que forman parte de la internacional de conservadurismo que prevalece y por eso pues muchos se dejan llevar por la campaña de desprestigio en contra nuestra.

Porque sí hay una campaña en contra de lo que representamos y no sólo en México, esto sucede en Argentina y sucede en Chile y sucede en Colombia y sucede en Estados Unidos y en todos lados, en España, en todos lados.

Es un asunto que hay que tratar, no nuevo, lleva décadas, siglos, el predominio de una prensa o medios de información al servicio de minorías; una prensa que no toma en cuenta al pueblo, que no recoge los sentimientos del pueblo, que sólo representa a los grupos de intereses creados.

Pero es mundial, no sólo es el Reforma o El Universal, es el Washington Post, el New York Times, el Financial Time, El País.

¿Quiénes son los dueños de El País?

Pues puros empresarios, accionistas de grandes corporaciones.

¿Qué defienden?

Esos intereses.

¿Por qué están enojados con nosotros?

Porque ya Repsol o Iberdrola no pueden robar, como lo hacían antes.

Entonces, eso es lo que hay que debatir, el papel de los medios de información e incluir lo que sucede en las redes sociales, por ejemplo, de la compra de los bots, de cómo con dinero difunden una calumnia, una noticia falsa y logran colocarla en trending topic mundial. Y esas plataformas, que saben desde luego a qué se deben estos fenómenos, cómo funcionan esas granjas de bots se quedan callados.

¿Y dónde está la ética en la comunicación? ¿Cuál es el respeto que le tienen a la gente, a los usuarios? ¿Por qué no hay apego a la verdad? ¿Se puede calumniar impunemente? ¿Se puede seguir manteniendo la máxima del hampa del periodismo de que ‘la calumnia, cuando no mancha, tizna’, o ‘calumnia, porque algo queda’?

Entonces, sí, los medios. Yo me acuerdo que una de las memorias de una entrevista que le hicieron a Mitterrand hablaba del papel de los medios, del poder mediático y decía en ese entonces que era muy difícil que en Francia pasara lo que sucedía en otros países, en donde los medios electrónicos, sobre todo la televisión, llegara a convertirse en un poder capaz de sustituir la voluntad popular. Falleció Mitterrand, gran presidente, igual que De Gaulle y en Francia y en otros países pues llegó la televisión y llegaron los medios electrónicos y se avanzó más en la desinformación.

Entonces, es tu pregunta sobre estos lamentables hechos que estamos atendiendo, pero te contesto de que no hay impunidad y que estamos trabajando todos los días para proteger a los ciudadanos.

Heredamos una situación muy complicada porque había una asociación delictuosa, un contubernio entre delincuencia y autoridades. No sé si han visto ustedes reportajes o alguna serie de Netflix sobre García Luna y Calderón. No hay ¿verdad?

INTERVENCIÓN: Sí hay.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: ¿Sí hay? Pues es eso lo que heredamos.

Entonces, lleva tiempo ir cambiando, nos ha costado, sobre todo enfrentar el problema de los homicidios. Avanzamos en robo de vehículo, avanzamos en evitar secuestros, en robo en general, pero iba creciendo cada vez más el homicidio, muy vinculado con las bandas de la delincuencia organizada y ya logramos detener ese crecimiento y hay, aunque sea todavía incipiente, muy poca, una tendencia a la baja.

¿Y cómo le estamos haciendo?

Pues nos está funcionando lo que no les gusta a los conservadores, a la derecha, a los fachos, no les gusta que yo diga: Abrazos, no balazos.

¿Y qué significa esto?

Pues significa atender las causas, combatir la pobreza, la desigualdad, atender a los jóvenes. Pues como eso es lo que empezamos a hacer desde el principio y eso lleva tiempo para que dé frutos, es ahora que empezamos a tener resultados y vamos a seguir con lo mismo porque no se puede enfrentar la violencia con la violencia.

Es mucha la hipocresía del conservadurismo, el querer resolver todo con el uso de la fuerza, ese es su concepción, es mano dura, exterminios, masacres, Estado represor, ‘mátalos en caliente’ y eso ya no se aplica en México. Tampoco se permite que entren armas de Estados Unidos, esos acuerdos que se hacían antes entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de México para introducir armas.

Entonces, ya no es lo mismo. Cuesta mucho que lo reconozcan nuestros adversarios porque somos distintos, son dos proyectos distintos, contrapuestos de nación.

Ayer hablaba yo de que Loret de Mola pronosticaba que iba a estar el dólar en 35 pesos. Él aclaró que es apócrifa esa publicación, ese mensaje y está en las redes. Y puede ser apócrifo, pero es lo más cercano a su pensamiento, porque a mí me tocó escucharlo y tengo la grabación, el día que se votó para decidir qué hacer con el aeropuerto del lago de Texcoco y su comentario fue en el sentido de que el dólar se iba a ir a las nubes.

Y creo que ayer vi otro, a ver si no es apócrifo, de un señor Zuckermann, que es también ultraderechista, casi fascista, con todo respeto. Lo van a escuchar ahora. Porque ese no hace más que atacarnos, pero es obsesivo. A ver si no está. Está todo en contra, pero es sobre el dólar, que está incluso parece, que en una entrevista o está entrevistando al director de El Economista, de un periódico especializado en finanzas y en economía, es de antes de que tomáramos posesión, pero también un pronóstico así.

Ya ven cómo decían, de que iba a ser México como Venezuela, con todo mi respeto al pueblo de Venezuela, a todos los venezolanos. Porque también eso es una falta de consideración a los pueblos, el estigmatizarlos, cuando había la violencia del narcotráfico en Colombia y se hablaba con un colombiano se le veía así, con malos ojos. Son pueblos buenos. Bueno, la campaña en contra de Venezuela.

¿Qué acaba de suceder ahora?

Bueno, pues me da gusto, ya se arreglaron, ya Chevron va a extraer un millón de barriles diarios de Venezuela. ¿Y dónde quedó el pleito? Pero qué bien que se acaben los conflictos.

Entonces, aquí la apuesta era de que nos iba a llevar el tren y no nos ha llevado; ni siquiera nos ha arrastrado, nada.

Pero en la pandemia, en la economía, la seguridad, ahora que estamos inaugurando obras contra las obras, salen los pseudoambientalistas, además con mucho dinero de por medio estas campañas financiadas.

Dice un actor: ‘Es que yo no recibo sobres amarillos’. No, no, son transferencias electrónicas, ya eso del sobre amarillo ya pasó de moda.

¿Saben que cuando eran los sobres amarillos había un periodista famoso de la época del chayote?

Porque ahora ya está más sofisticado, ahora ya se convierten hasta en empresarios inmobiliarios, pero antes, en las campañas, cuando dominaba un partido, los llevaban en camiones a los periodistas, ya después eran aviones y a Nueva York y a París, pero en aquellos tiempos eran camiones en las giras. Y había uno que era muy famoso como periodista, pero dormilón y se subía al camión y a roncar, pero pasaban con la bandeja de los sobres, iban entregando y este estaba dormido, pero hacía así y le ponían el sobre y hacía así, ‘faltan 100’. Eso se llamaba piquete de ojo, o sea, le sacaban al sobre los que repartían.

Entonces pues ya eso del sobre ya es historia, ya es otra cosa.

¿No lo encuentran? Bueno, ya lo… Si no, para mañana, porque sí es interesante. Es un diálogo, es… Él dice: ‘Va a llegar a 27 pesos el dólar’, dice Zuckermann, Y está con el de El Economista, que también dice que nos va a ir muy mal, el director de El Economista.

Pero, bueno, no sé si tengas otra pregunta.

INTERLOCUTORA: Sí, tengo una segunda pregunta. El compromiso 90 de 100 que usted hizo dice: ‘Se respetará la libertad de expresión, nunca el gobierno aplicará censura a ningún periodista o medio de comunicación.’

En este mismo espacio se ha hablado de periodistas y se ha mencionado medios como los que acaba usted de nombrar que critican su gobierno. Inmediatamente a través de redes sociales o por otros medios llega la estigmatización y probablemente el desprestigio de estos medios y de estos periodistas.

¿No cree usted que ese tipo de menciones en este espacio alientan o provocan los ataques cibernéticos o en redes sociales y otro tipo de ataques contra los periodistas y medios comunicación que aquí se mencionan?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, nosotros garantizamos la libertad de expresión, nadie es censurado.

Nunca habían insultado tanto a un presidente, yo creo que solo en el caso del presidente Madero. Nunca.

Hay tanta libertad de expresión que me insultan un día sí y el otro también y yo no los insulto, yo nada más replico. Y tengo que informar a la gente porque, si no, me quedo en estado de indefensión.

Entonces, me atacan y no es Andrés Manuel, es lo que represento.

¿Y qué represento?

Pues, junto con millones de mexicanos, un proceso de transformación, millones de mujeres y hombres que queremos un cambio verdadero, que dijimos basta a la corrupción, a la impunidad, al autoritarismo y estamos luchando por eso.

Entonces, ni modo que me quede callado, tenemos que responder y garantizar también el derecho que tienen nuestros adversarios: Zuckerman, Chumel, López-Dóriga, Ciro, Ferriz, Carmen Aristegui, los del Reforma, los de El Universal, todos.

¿Saben cómo estamos? ¿En qué proporción estamos?

De cada 100 articulistas, artículos, sí, uno a favor, 99 en contra.

¿Cuándo se había visto tanta libertad?

Nunca, nunca. Lo que pasa es que estamos desmitificando porque era el cuarto poder.

¿Saben para qué utilizaban la libertad de expresión?

Para hacer negocio, para robar. Las grandes empresas tenían sus medios de comunicación, o tienen, para protegerse y someter al poder público y recibir contratos y créditos y prebendas. Eran parte y siguen siendo, de los grupos de poder económico y de poder político que se sentían los dueños de México. No se podía tocar a ningún medio de información porque no se tocar al intocable. Se llegó al extremo de que antes los medios estaban al servicio de los presidentes y luego los medios llegaron a imponer presidentes.

¿Y el pueblo? ¿Les interesa el pueblo? ¿Le tienen respeto al pueblo? ¿Les importa el pueblo? ¿Le tienen amor al pueblo?

No, no, defienden intereses. Necesitamos por eso una transformación, un cambio profundo en el papel de los medios de información, en donde se tenga como objetivo principal el informar al pueblo con objetividad, con profesionalismo; eso es lo que se requiere, no los medios para la cúpula, porque así está, es para los de arriba.

Son —siempre lo he dicho— dos mundos, dos esferas: la llamada sociedad política y el pueblo raso. Y para todos los informadores —con honrosas excepciones— lo que importa es la sociedad política, el pueblo no existe para ellos.

Entonces, ahora es distinto y por eso el desconcierto. Como se están dando estos reacomodos, pues no hay más que atacarnos, pero yo creo que a estas alturas ya deben de saber que nosotros no vamos a dar ni un paso atrás.

Imagínense, tanto tiempo luchando ¿para llegar y hacer lo mismo?, ¿convertirnos en peleles de los potentados?, ¿o en florero, estar nada más aquí de adorno?, ¿o para que nos digan ‘señor presidente’?, que yo pueda decir: ¿qué horas son? ‘Las que usted quiera que sean, señor’.

No, no, no, nada de esa parafernalia de poder nos importa, lo que queremos es la transformación del país, cambios verdaderos, no simular, como ya sucedió, que hablaron de un cambio y fue más de lo mismo, gatopardismo, eso que consiste en que las cosas en apariencia cambian para seguir igual. No.

Y vamos siempre a ser muy respetuosos de la libertad de expresión y a cuidar la vida, garantizar los derechos humanos, que es el principal de los derechos humanos, de manera sincera, por convicción.

Nosotros venimos luchando desde hace décadas, desde que entré a la universidad, bueno, desde antes ya tenía yo estas ideas gracias a mi maestro Lara Laguna.

Cuando entré a la universidad, a la facultad de Ciencias Políticas —eso se lo acabo de recordar en una carta que le envié el presidente Boric, de Chile— en 1973 me tocó primero analizar el proceso chileno y luego con mucho dolor lo que fue el asesinato, de que haya perdido la vida un gran presidente, Salvador Allende.

En 1973 estaba yo en primer año en la Facultad de Ciencias Políticas y vivía yo en la Casa del Estudiante Tabasqueño, aquí cerca, en la colonia Guerrero, en la calle de Violeta, vivíamos 80, que nos daban alimentación y hospedaje y cuando se dio el golpe yo y dos compañeros más pusimos en el pizarrón un manifiesto, escribimos.

Entonces, no es de ahora, llevamos ya muchísimo tiempo en esta lucha y no vamos a traicionar al pueblo.

¿Ya está? A ver. Miren eso.

(INICIA VIDEO)

LUIS MIGUEL GONZÁLEZ, DIRECTOR DE EL ECONOMISTA: Dependiendo del mensaje que mande López Obrador también.

LEO ZUCKERMANN BEHAR​: Oye, pero es que sí es un chorro, o sea, ya no hay tanto margen para ir para abajo, pero sí hay mucho margen para una devaluación, pues yo diría, casi abrupta del peso mexicano.

LUIS MIGUEL GONZÁLEZ: Si López Obrador gana con amplio margen y no hay tratado y además mantiene el mensaje de ‘voy a revisar todo, voy a dar marcha atrás en reforma eléctrica’, evidentemente eso va a significar menos inversión extranjera, que a su vez significa menos recursos entrando a México.

LEO ZUCKERMANN BEHAR​: Y se puede ir ahí hasta 27, 25-27.

(FINALIZA VIDEO)

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ahí está. Qué bueno que no se cumplió el augurio.

Muy bien, nos vemos mañana, ya se terminó. Sin lista, porque si no… Ya queda. Muy bien, nos vemos mañana.

