Ranking de HBO en Estados Unidos: estas son las películas preferidas del momento

La primera proyección fílmica de la historia tuvo lugar el 28 de diciembre de 1895 en París, un evento histórico que fue presenciado por 35 personas y que estuvo a cargo de los hermanos Lumière. Hoy día, muy lejano a esa época, la forma de hacer y mirar el cine se ha transformado totalmente, prueba de ello es HBO.

En comparación, ahora no es necesario acudir a una plaza o al cine para disfrutar de los filmes, pues con el avance de la tecnología y la llegada de las plataformas por streaming han sido muchas las ventajas que han obtenido los amantes del cine, como el hecho de disfrutar de tramas y géneros diversos al alcance de un clic.

Actualmente no sólo hay disponibles 500 películas y de un minuto de duración, como en aquellas épocas, sino que HBO y sus competidoras cuentan con un amplio catálogo de producciones, por lo que el dilema ahora es qué títulos ver.

No obstante, en esta ola de novedades hay películas que han logrado destacar y posicionarse en el gusto del público estadounidense. A continuación te dejamos el listado de las más populares.

1. Halloween Kills

Minutos después de que Laurie Strode, su hija Karen y su nieta Allyson dejaran al despiadado asesino Michael Myers encerrado y ardiendo en el sótano, Laurie es llevada de urgencia al hospital con heridas que ponen en peligro su vida, creyendo haber acabado por fin con quien ha convertido su vida en un infierno. Pero cuando Michael consigue liberarse de la trampa de Laurie, reinicia su ritual de baño de sangre. Mientras Laurie lucha contra su dolor y se prepara para defenderse de él, inspira a toda la población de Haddonfield a rebelarse contra su imparable monstruo. Las Strode se unen a un grupo de supervivientes de la primera masacre de Michael quienes deciden hacer justicia por su propia mano y forman una patrulla ciudadana con el objetivo de cazar a Michael de una vez por todas.

2. Please Hold

La vida de un joven se descarrila repentina e inexplicablemente, ya que se encuentra a merced de la 'justicia' automatizada.

3. El método Williams

Biopic sobre Richard Williams, un padre inasequible al desaliento que ayudó a criar a dos de las deportistas más extraordinarias de todos los tiempos, dos atletas que acabarían cambiando para siempre el deporte del tenis. Richard tenía una visión muy clara del futuro de sus hijas y sirviéndose de métodos poco convencionales, elaboró un plan que llevaría a Venus y Serena Williams de las calles de Compton, California, al olimpo de deporte convirtiéndolas en iconos legendarios.

4. ¡Sí, quiero ese vestido!

¡Sí, quiero ese vestido! descubre el funcionamiento interno de uno de los salones de vestidos de novia más importantes, Kleinfeld Bridal. Parte desfile de moda, parte historia nupcial, parte terapia familiar, este programa desvela los obstáculos a los que cada dependiente se enfrenta para satisfacer a cada novia en el que será el día más importante de su vida. Sumérgete en la travesía a través de la que un equipo de especialistas guía a las novias en el proceso de selección.

5. Animales fantásticos y dónde encontrarlos

Año 1926. Newt Scamander acaba de completar un viaje por todo el mundo para encontrar y documentar una extraordinaria selección de criaturas mágicas. Llegando a Nueva York para hacer una breve parada en su camino, donde podría haber llegado y salido sin incidentes…pero no para un Muggle llamado Jacob, un caso perdido de magia y la fuga de algunas criaturas fantásticas de Newt, que podrían causar problemas el mundo mágico y en el mundo Muggle.

6. Animales fantásticos: Los crímenes de Grindelwald

Cumpliendo con su amenaza, Grindelwald escapa de su custodia y ha comenzado a reunir seguidores, la mayoría de los cuales no sospechan sus verdaderas intenciones: alzar a los magos purasangre para reinar sobre todas las criaturas no mágicas. En un esfuerzo por frustrar los planes de Grindelwald, Albus Dumbledore (Jude Law) recluta a su antiguo estudiante Newt Scamander, quien accede a prestar su ayuda, sin conocer los peligros que aguardan. Las líneas quedan marcadas mientras el amor y la lealtad son puestos a prueba, incluso entre los amigos más cercanos y la familia, en un mundo mágico cada vez más dividido.

7. Punto de Quiebre

Thriller de acción cargado de altas dosis de adrenalina y un ritmo trepidante en el que un joven agente del FBI, Johnny Utah (Lucas Bracey), se infiltra en un equipo de atletas de élite a la búsqueda de emociones, liderado por el carismático Bodhi (Edgar Ramírez). Los atletas son sospechosos de llevar a cabo una serie de crímenes de forma extremadamente inusual. Infiltrado en el grupo de forma encubierta y arriesgando su vida a cada instante, Utah se esfuerza por demostrar que son los artífices de una cadena de crímenes inconcebibles.

8. Pseudonym

Alex es un padre divorciado y un ejecutivo muy estresado. Una noche tiene una cita con una joven desconocida en Internet. Pero este encuentro le sumergirá en una espiral descendente y alterará para siempre el curso de su vida. (FILMAFFINITY)

9. Dirty Dancing

Johnny Castle es un experto profesor de baile y un amante consumado. Por su parte, Baby Houseman es una aburrida e inocente adolescente de 17 años. Durante el transcurso de un verano, en un balneario para clases acomodadas, el encuentro entre ambos causará más de un recelo, a causa de sus distintos orígenes sociales. Entre ambos media un abismo pero, cuando la música suena, sus cuerpos se abrazan al ritmo del dirty dancing y todos esos detalles desaparecen de repente..

10. Harry Potter y la piedra filosofal

Harry Potter es un huérfano que vive con sus desagradables tíos, los Dursley y su repelente primo Dudley. Se acerca su undécimo cumpleaños y tiene pocas esperanzas de recibir algún regalo, ya que nunca nadie se acuerda de él. Sin embargo, pocos días antes de su cumpleaños, una serie de misteriosas cartas dirigidas a él y escritas con una estridente tinta verde rompen la monotonía de su vida: Harry es un mago y sus padres también lo eran.

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios o temporadas.

HBO y el mercado del streaming

HBO es una cadena de televisión por suscripción surgida en Estados Unidos también conocida como Home Box Office, la cual es propiedad de WarnerMedia, a través de las cuales se pueden encontrar películas y series.

Entre los títulos más destacados de producción propia se encuentran Los Soprano, The Wire, Six Feet Under, Band of Brothers, The Pacific, Sex and the City, True Blood, Curb your enthusiasm y Game of Thrones.

Asimismo, tiene los derechos parciales de películas que han sido producidas por Sony Pictures Entertainment, así como algunas de The Walt Disney Company y Universal Studios.

En Latinoamérica también se puede disfrutar de otros canales como HBO 2, HBO+, HBO Family, HBO Xtreme y Cinemax, entre otros.

HBO fue el primer canal de cable y satélite creado como uno de televisión para realizar una transmisión no terrestre, fue en 1965 cuando el pionero del cable cuando Charles Francis Dolan ganó la franquicia para construir un sistema de cable en Bajo Manhattan.

En lugar de colgar el cable en los postes telefónicos, se optó por poner el cable bajo las calles de Manhattan, dado que la señal podría bloquearse por los grandes edificios y rascacielos que hay en la ciudad.

En diciembre de 2010 el canal contaba con 28.6 millones de suscriptores en Estados Unidos, convirtiéndose en la cadena de televisión por cable más importante de ese país. Luego comenzó su expansión a otros países, entre ellos: Argentina, Bolivia, Colombia, Dinamarca, Finlandia, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Uruguay, Venezuela, entre otros, para un total de 150 naciones.

SEGUIR LEYENDO:

Más noticias

Más sobre HBO

Más sobre streaming