Ranking Netflix en España: las películas favoritas del viernes 25 de marzo

El avance de la tecnología, sumado a la pandemia de coronavirus que azotó a nivel internacional, orilló a los ciudadanos a buscar nuevas formas de disfrutar del cine desde la comodidad del hogar.

A raíz de ello, han nacido diversas plataformas de streaming, como es el caso de Netflix, que ha logrado sacar provecho con su amplio catálogo de producciones y se ha posicionado en el gusto de los usuarios.

De ese catálogo destacan estas 10 películas, que han ganado fama y se han convertido en el tema de conversación en los últimos días.

Aquí el listado de las más vistas:

1. Cangrejo negro

Para poner fin a una guerra apocalíptica y salvar a su hija, una soldado emprende una misión desesperada: transportar un cargamento ultrasecreto por un mar helado.

2. Un lugar seguro

Una madre soltera que padece una enfermedad terminal conoce a un encantador soltero mientras lidia con el futuro de su testarudo hijo de seis años.

3. Hasta que nos volvamos a encontrar

Salvador Campodónico es un joven y exitoso empresario español cuya familia es dueña de la corporación hotelera más importante de toda España. Para la construcción de su primer proyecto internacional eligen aterrizar en Cusco. Es en este místico y mágico lugar donde Salvador conoce a Ariana, una aventurera mochilera que vive una vida completamente opuesta a la suya, libre de ataduras.

4. El Proyecto Adam

Adam Reed es un piloto de caza que viaja en el tiempo. Cuando se estrella en el año 2022, conoce a su yo de 12 años y juntos emprenden una misión para salvar el futuro.

5. Frutos del viento

Un hombre irrumpe en la casa de vacaciones vacía de un multimillonario, pero todo se tuerce cuando él y su esposa llegan en un plan de última hora.

6. El rescate de Ruby

Ruby tiene mucha energía. Su dueño original la entregó a la Sociedad de Rhode Island para la Prevención de la Crueldad hacia los Animales debido a su personalidad generalmente "ingobernable".

7. 6 en la sombra

¿Cuál es la mejor parte de estar muerto? No se trata de escapar de tu jefe, de tu ex, de borrar tu historial criminal. La mejor parte de estar muerto es la libertad. Poder acabar con gente mala de verdad, sin tener que responder ante nadie. Liderados por el el enigmático Uno (Ryan Reynolds), seis individuos de distintas partes del mundo han sido elegidos no solo por su habilidad, sino por su deseo de eliminar su pasado para cambiar el futuro. Este equipo de justicieros, que han fingido su muerte, se dedican a desmantelar organizaciones criminales. Y es que, a pesar de estar muertos, harán historia.

8. Iris

Iris, la esposa de Antoine Doriot, un rico banquero, desaparece en el centro de París. Max, un joven mecánico endeudado, podría estar relacionado con su secuestro. Sin embargo, los investigadores aún están lejos de imaginar la verdad que se esconde ante sus ojos.

9. Fin de semana en Croacia

Cuando su mejor amiga desaparece durante una escapada de fin de semana de chicas a Croacia, Beth se empeña en descubrir qué pasó. Pero cada pista revela una nueva e inquietante mentira y sus esfuerzos por descubrir la verdad sacan a la luz amargos secretos.

10. El poder del perro

Los acaudalados hermanos Phil (Cumberbatch) y George Burbank (Plemons) son las dos caras de la misma moneda. Phil es elegante, genial y cruel, mientras George es impasible, quisquilloso y amable. Juntos son copropietarios de un enorme rancho en Montana. Es un lugar la rápida modernización del siglo XX se mantiene y en el que la figura de Bronco Henry, el mayor cowbow que Phil ha conocido jamás, es venerado. Cuando George se casa en secreto con una viuda del pueblo, Rose (Dunst), Phil, sorprendido y furioso, lleva a cabo una guerra sádica e implacable para destruirla por completo usando a su afeminado hijo, Peter, como peón.

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios o temporadas.

El éxito de Netflix

Netflix se ha convertido en la plataforma de streaming más importante en los últimos años y su éxito ha llevado a la mayoría de las empresas de entretenimiento a impulsar sus propias plataformas como es el caso de Disney+ y HBO, entre otros.

Aunque inició como una compañía que ofrecía el servicio de alquiler de DVD a través de correo postal, fue en el año 2011 cuando la empresa arrancó operaciones fuera de Estados Unidos y Canadá, al ofrecer su catálogo por streaming en América Latina y el Caribe. Un año después también llegaría a algunos países de Europa y posteriormente a Asia.

En 2011 la empresa se aventuró a iniciar con la producción de contenido propio que arrancó con la exitosa serie House of cards, lo que la llevó a crear su estudio en el 2016. Para el 2018 ya se definiría como una cadena global de televisión por internet.

Previamente, el 16 de enero de 2014, llegó para Netflix uno de los momentos más importantes: ser nominados por primera vez en su historia a un Premio Oscar con el documental The Square.

Entre su catálogo destacan películas que han sido ganadoras a un Premio de la Academia, series multipremiadas y virales como Squid Game, o importantes productos en español como La casa de papel y Élite.

De acuerdo con la última información dada a conocer por la propia firma, la famosa plataforma de streaming cerró el 2021 liderando el mercado al contar con 221,84 millones de suscriptores, lo que representó un aumento del 9% en comparación con los 203,66 millones con los que contaba al cierre de 2020.

SEGUIR LEYENDO:

Más noticias

Más sobre Netflix

Más sobre streaming