Estos son los 10 podcast favoritos de Spotify México del lunes 21 de marzo

Considerado como uno de los formatos digitales más “íntimos”, los podcast han ganado fama y se han posicionado entre el gusto del público mexicano a raíz de la llegada de plataformas por streaming como es el caso de Spotify.

Su boom fue significativo desde que surgió la pandemia de coronavirus en 2020, que obligó a la mayoría de las personas a permanecer en el confinamiento, quienes a su vez empezaron a experimentar formatos y canales diversos para informarse y entretenerse.

Los podcast son productos de audio que estándisponiblesa través de archivos o plataformas por streaming y una de sus grandes ventajas es que el usuario puede escucharlo cuando lo desee y cuantas veces quiera.

Sin embargo, el podcast no es algo nuevo, sino que se trata de un producto que gozó de amplia popularidad a principios del siglo XXI, pero que luego quedó relegado por la llegada de los discos compactos, ipods, entre otros.

No obstante, su fácil acceso, los amplios géneros y sus diversas narrativas han facilitado su nuevo apogeo y muchas empresas han comenzado a apostar nuevamente por ellas para llegar a más usuarios.

Actualmente este tipo de producciones han sido bien recibidas en México y prueba de ello son estos 10 podcast que están en boca de todos este lunes 21 de marzo.

1. Escuela Secreta

Escuela Secreta es un podcast en el que José Antonio Badía platica de todas esas cosas que lo han fascinado durante toda su vida y que por lo mismo, se ha dedicado a estudiar, explorar y experimentar estos conocimientos que existen en los márgenes. Desde esta experiencia y subjetividad, José Antonio Badía explora los conceptos más esotéricos de la ciencia, la magia, el mundo y la vida. Escuela Secreta es un espacio para imaginar, ponderar, maravillarse y aprender las cosas que se esconden detrás del velo. Bienvenido a clases.

2. La Vida Explicada con Martha Debayle

¿Después de cuántas personas llega el amor de tu vida? ¿Por qué los hombres se duermen después del sexo? ¿Somos naturalmente monógamos? Los mejores antropólogos sociales, psicólogos evolutivos, neurofisiólogos, biólogos, doctores y expertos de todas partes del mundo, nos explican la vida para entendernos más y mejor.La vida explicada, el nuevo podcast de Martha Debayle, hecho por y para curiosos.No te pierdas la primera temporada: La historia del amor.Solo por Spotify. Todos los martes un nuevo episodio. Escúchalo cuando sea y desde dónde sea y compártelo con quien al escuchar, pueda hacerle una diferencia. Enjoy!

3. La Cotorrisa

Ricardo Pérez y Slobotzky se ponen a cotorrear como siempre, pero ahora lo están grabando. Escuchalos todos los miercoles hablando de noticias extrañas, datos curiosos, anecdotas hilarantes y aliviana el ombligo de la semana.

4. Relatos de la Noche

En la tradición de los clásicos de la radio, aquí se cuentan las historias, relatos y leyendas que habitan las calles de México e Iberoamérica. See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.

5. No Hagas lo Fácil

No Hagas lo Fácil es el nuevo podcast de Juanpa Zurita exclusivo para Spotify. NHLF es contenido para empoderar a una generación que necesita más historias que confirmen que en Latinoamérica se puede triunfar. Una serie de charlas entre Juanpa Zurita en una faceta nunca antes vista y admirables personas que, por más difícil que pareciera, decidieron crear su propio camino hasta convertirse en líderes de distintas industrias. Una plática honesta para inspirar, informar y despertar la curiosidad de lo que puede pasar si no haces lo fácil. Cineastas, deportistas, cantantes, empresarios, bailarines, creadores, activistas y gente admirable que incomoda, que empuja, que no necesita que les digan qué hacer o qué decir. Estás son algunas de sus historias.

6. Psicologia Al Desnudo | @psi.mammoliti

En este podcast hablamos de emociones. De tus mecanismos internos: ¿Por qué hacés lo que hacés? ¿Por qué no podés expresar ciertas emociones y otras sí? ¿Por qué te sentís mal a veces? ¿Por qué hay cosas que te angustian, que te generan miedo, nostalgia, o que te dan placer? ¿Cómo regular tus emociones para sentirte equilibrado/a? La gestión emocional es la CLAVE para vivir una vida con sentido. ¡Y está en tus manos aprenderlo! ¿La puerta de entrada a este proceso? Psicología al Desnudo. De la mano de la Psicóloga Clínica Marina Mammoliti. www.psimammoliti.com

7. Leyendas Legendarias

Un podcast de comedia donde cada semana exploraremos historias de asesinos en serie, fantasmas y eventos históricos peculiares, notorios o fantásticos. (Spanish)

8. Caso 63

Año 2022. La psiquiatra Elisa Aldunate graba las sesiones de un enigmático paciente, registrado como Caso 63, quien asegura ser un viajero en el tiempo. Lo que comienza como rutinarias sesiones terapéuticas, se transforma rápidamente en un relato que amenaza las fronteras de lo posible y de lo real. Una historia que se mueve libremente entre el futuro y el pasado de dos personajes que, quizás, tienen en sus manos el futuro de la humanidad. Protagonizada por Antonia Zegers y Néstor Cantillana. Caso 63 es un podcast original de Spotify.

9. Despercast

Con Despercast tendrás la oportunidad de comenzar tu día de la mejor manera, cargándote de energía personal con una nueva meditación diaria. Disfruta de la paz interior unos minutos y regálate la oportunidad de vivir en bienestar. Despercast es un podcast Original de Spotify.

10. Martha Debayle

Martha Debayle habla de todo: amor, pareja, salud, sexo, música, niños, alegrías..

Lista completa

Spotify cuenta con una lista de los 100 podcast más escuchados en México que también puedes revisar de forma individual en 18 diversas categorías como: podcast más destacados, episodios más destacados, arte, negocios, comedia, educación, ficción, salud y bienestar, historia, tiempo libre, música, noticias, religión y espiritualidad, ciencia, sociedad y cultura, deportes, tecnología, crímenes reales, así como televisión y cine.

Asimismo, dicha página web te permite encontrar las preferencias no sólo del público mexicano, sino de 25 países más, entre ellos Argentina, España, Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania, Chile, entre otros, para que puedas hallar más producciones que sean de tu interés.

Recuerda que también puedes seguir el podcast de noticias de Infobae México en Spotify para que siempre estés bien enterado de los hechos más importantes que ocurren en el país.

¿Cuáles son los paquetes que ofrece Spotify

Para disfrutar del serviciocompleto que teofrece Spotify, la plataforma de música ofrece cuatro modalidades a través de las cuales los usuarios podrán adaptarse dependiendo de sus necesidades y recursos disponibles. De no unirse a ninguno de ellos, el usuario podrá usarlo, pero de forma limitada y con publicidad.

En el paquete Individual, se puede tener activa una sola cuenta y por ella se pagan $115.00 pesos al mes, teniendo un mes gratis si te suscribes. Entrelas ventajaspara estos suscriptores está el escuchar música sin anuncios, escuchar tus canciones en cualquier lugar incluso sin conexión, reproducción on-demand.

Para el paquete Duo se pueden tener activas dos cuentas por un pago de $149.00 pesos al mes, con un mes gratis si te suscribes. Entre los beneficios con los que cuenta se encuentran 2 cuentas premium para parejas que conviven, duo mix, es decir, una lista para dos, actualizadaconstantementecon la música que más les guste; reproducción de música sin anuncios, sin conexión y on-demand.

En el paquete familiar se permiten hasta seis cuentas premium para personas que conviven en una mismadirecciónpor la cantidad de $179.00 pesos al mes. Entre los beneficios está el tener un mix familiar actualizada periódicamente con la música que más les gusta; bloqueo de música explícita; reproducción de música sin anuncios, sin conexión y on-demand; spotify kids, una aplicación independiente creada sólo paralos más pequeños del hogar.

Finalmente, se encuentra el plan para Estudiantes, válido para una sola cuenta por $57.00 pesos al mes. Entre los beneficios está un descuento especial para estudiantes universitarios que cumplan los requisitos, escuchar música sin anuncios, reproducción de canciones en cualquier lugar incluso sin conexión y reproducción on demand.

