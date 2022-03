Ranking de Netflix en España: estas son las películas preferidas del momento

La primera proyección fílmica de la historia tuvo lugar el 28 de diciembre de 1895 en París, un evento histórico que fue presenciado por 35 personas y que estuvo a cargo de los hermanos Lumière. Hoy día, muy lejano a esa época, la forma de hacer y mirar el cine se ha transformado totalmente, prueba de ello es Netflix.

En comparación, ahora no es necesario acudir a una plaza o al cine para disfrutar de los filmes, pues con el avance de la tecnología y la llegada de las plataformas por streaming han sido muchas las ventajas que han obtenido los amantes del cine, como el hecho de disfrutar de tramas y géneros diversos al alcance de un clic.

Actualmente no sólo hay disponibles 500 películas y de un minuto de duración, como en aquellas épocas, sino que Netflix y sus competidoras cuentan con un amplio catálogo de producciones, por lo que el dilema ahora es qué títulos ver.

No obstante, en esta ola de novedades hay películas que han logrado destacar y posicionarse en el gusto del público español. A continuación te dejamos el listado de las más populares.

1. Cangrejo negro

Para poner fin a una guerra apocalíptica y salvar a su hija, una soldado emprende una misión desesperada: transportar un cargamento ultrasecreto por un mar helado.

2. Hasta que nos volvamos a encontrar

Salvador Campodónico es un joven y exitoso empresario español cuya familia es dueña de la corporación hotelera más importante de toda España. Para la construcción de su primer proyecto internacional eligen aterrizar en Cusco. Es en este místico y mágico lugar donde Salvador conoce a Ariana, una aventurera mochilera que vive una vida completamente opuesta a la suya, libre de ataduras.

3. El Proyecto Adam

Adam Reed es un piloto de caza que viaja en el tiempo. Cuando se estrella en el año 2022, conoce a su yo de 12 años y juntos emprenden una misión para salvar el futuro.

4. El rescate de Ruby

Ruby tiene mucha energía. Su dueño original la entregó a la Sociedad de Rhode Island para la Prevención de la Crueldad hacia los Animales debido a su personalidad generalmente "ingobernable".

5. Una Sombra En Mi Ojo

El 21 de marzo de 1945, la Real Fuerza Aérea Británica emprendió una misión para bombardear el cuartel general de la Gestapo en Copenhague. La incursión tuvo consecuencias fatales, ya que algunos de los bombarderos apuntaron accidentalmente a una escuela y murieron más de 120 personas, 86 de las cuales eran niños.

6. Fin de semana en Croacia

Cuando su mejor amiga desaparece durante una escapada de fin de semana de chicas a Croacia, Beth se empeña en descubrir qué pasó. Pero cada pista revela una nueva e inquietante mentira y sus esfuerzos por descubrir la verdad sacan a la luz amargos secretos.

7. Familia al instante

La emoción y alegría de convertirse en padres llega de pronto para Pete y Ellie, una joven pareja que decide compartir su felicidad y sumar a su familia a Juan, Lita y Lizzy, tres niños que son hermanos entre sí­. Pero con ello también comienzan muchos berrinches, puertas azotadas, cenas accidentadas, responsabilidades triples, pero sobre todo, una gran familia.

8. The Young and the Restless

Popular serial televisivo de casi 10.000 episodios. La historia gira alrededor de unas familias numerosas, de gente adinerada que viven una ciudad imaginaria llamada Genoa City. Los personajes de la telenovela se dividen en diferentes clanes, como los Newman, los Abbott y los Chancellor. En un primer momento el culebrón se centraba en la rivalidad de los Brooks y los Foster, aunque desde entonces ha evolucionado mucho. Actualmente los Chancellor poseen una gran notoriedad histórica en la ciudad, mientras que los Newman y los Abbot dominan el mundo de los negocios a nivel nacional.

9. Madres paralelas

Dos mujeres solteras que se han quedado embarazadas por accidente y que están a punto de dar a luz coinciden en una habitación de hospital: Janis, de mediana edad, no se arrepiente y es feliz; Ana, una adolescente, se siente arrepentida y asustada.

10. Perdidos en el Ártico

Basada en hechos reales. 1909. La expedición danesa Alabama, liderada por el Capitán Ejnar Mikkelsen (Coster-Waldau) emprende una misión para demostrar que Groenlandia no está dividida en dos trozos de tierra y refutar el reclamo de Estados Unidos sobre el territorio. Dejando atrás a su tripulación, le acompañará en el viaje, que llegarán a realizar incluso a pie por el hielo, el inexperto Iver Iversen (Joe Cole).

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios o temporadas.

El esplendor de Netflix

Netflix se ha convertido en la plataforma de streaming más importante en los últimos años y su éxito ha llevado a la mayoría de las empresas de entretenimiento a impulsar sus propias plataformas como es el caso de Disney+ y HBO, entre otros.

Aunque inició como una compañía que ofrecía el servicio de alquiler de DVD a través de correo postal, fue en el año 2011 cuando la empresa arrancó operaciones fuera de Estados Unidos y Canadá, al ofrecer su catálogo por streaming en América Latina y el Caribe. Un año después también llegaría a algunos países de Europa y posteriormente a Asia.

En 2011 la empresa se aventuró a iniciar con la producción de contenido propio que arrancó con la exitosa serie House of cards, lo que la llevó a crear su estudio en el 2016. Para el 2018 ya se definiría como una cadena global de televisión por internet.

Previamente, el 16 de enero de 2014, llegó para Netflix uno de los momentos más importantes: ser nominados por primera vez en su historia a un Premio Oscar con el documental The Square.

Entre su catálogo destacan películas que han sido ganadoras a un Premio de la Academia, series multipremiadas y virales como Squid Game, o importantes productos en español como La casa de papel y Élite.

De acuerdo con la última información dada a conocer por la propia firma, la famosa plataforma de streaming cerró el 2021 liderando el mercado al contar con 221,84 millones de suscriptores, lo que representó un aumento del 9% en comparación con los 203,66 millones con los que contaba al cierre de 2020.

