Ranking de las series más vistas de HBO del lunes 14 de marzo en Ecuador

Breaking Bad, Game of Thrones, Squid Game y Euphoria son algunos de los títulos que forman parte de la nueva época dorada de las series de televisión, las cuales se han caracterizado por ser impulsadas a través de diversas plataformas en la guerra por el streaming.

Ya sea por la calidad de los guiones, la producción, los actores y hasta su formato, HBO se ha convertido en una de las plataformas favoritas de los espectadores para ver este tipo de producciones y varios de sus títulos son ampliamente famosos y discutidos en las redes sociales, convirtiéndose en todo un fenómeno.

Desde drama, ficción y hasta comedia, estos son algunos de los diez títulos que actualmente se encuentran en el gusto del público ecuatoriano este lunes 14 de marzo y de los que nadie ha dejado de hablar:

1. La Edad Dorada

Marian Brook, una joven huérfana de un general del Sur se muda al hogar rígido de sus tías en Nueva York. Con una misteriosa amiga negra haciéndose pasar por su criada, descubrirá un nuevo mundo donde los vecinos se gastan el dinero a espuertas. No dejarse llevar por este estilo de vida y la vorágine del dinero será su desafío en un nuevo mundo que se prepara para la modernidad.

2. Tiempo de victoria: La dinastía de los Lakers

La vida profesional y personal de Los Angeles Lakers de la década de 1980, una de las dinastías más veneradas y dominantes del deporte, un equipo que definió una era, tanto dentro como fuera de la cancha.

3. Somos ositos

Sigue a Pardo, Panda y Polar viajando en una caja mágica a nuevos y fantásticos mundos en busca de un lugar al que llamar hogar. Por el camino, conocen a nuevos amigos, aprenden algunas lecciones y descubren que "hogar" puede significar cualquier lugar en el que estén, siempre que estén juntos.

4. Avenida Brasil

Esta es la dramática historia de Rita, que lucha por recuperar parte de la vida que su terrible madrastra, Carmina, le robó cuando todavía era solo una niña. Pero ella tendrá que enfrentarse a su pasado y decidir hasta dónde está dispuesta a llegar para vengarse de los que más le hicieron daño.

5. Merlí. Sapere Aude

Sigue la historia de Pol Rubio, el alumno preferido de Merlín Bergeron, de la serie "Merlín". Pol sigue los pasos de su antiguo profesor y comienza la carrera de Filosofía en la Universidad de Barcelona. Pol se encontrará con nuevos amigos, nuevos colegas y nuevos maestros, nuevos conflictos, su complicada familia y su nueva relación con Bruno. En esta nueva etapa será clave el encuentro con María Bolaño, una ácida profesora que verá el gran potencial de Pol y lo marcará de manera definitiva. Bolaño presiona constantemente a Pol y lo obliga a desprenderse de su actitud pijo y encarar su nueva vida de manera adulta.

6. #PobreNovio

Santiago se convierte en una sensación en internet cuando un video del momento en que su novia lo deja plantado en el altar se viraliza. Ahora, gracias a su repentina fama, será el codiciado premio de un concurso en el que se rifa un novio.

7. Big Bang

Mientras los físicos Leonard y Sheldon completan su pandilla de frikis con Howard y Raj, la aspirante a actriz Penny ocupa el piso de enfrente.

8. Juego de tronos

En una tierra donde los veranos duran décadas y los inviernos pueden durar toda una vida, los problemas acechan. Desde las maquinaciones del sur a las salvajes tierras del este, pasando por el helado norte y el milenario muro que protege el reino de las fuerzas tenebrosas, dos poderosas familias mantienen un enfrentamiento letal por gobernar los Siete Reinos de Poniente. Mientras la traición, la lujuria y las fuerzas sobrenaturales sacuden los pilares de los reinos, la sangrienta batalla por el trono de Hierro tendrá consecuencias imprevistas y trascendentales. El invierno se acerca. Que empiece 'Juego de tronos'.

9. The Tourist

Frank es un turista americano que viaja a Italia para tratar de recuperarse de un fracaso amoroso. Elise es una extraordinaria mujer que deliberadamente se cruza en su camino. Con el incomparable marco de Venecia como telón de fondo, Frank se deja llevar por la atracción del romance, pero en poco tiempo él y Elise se verán envueltos en un torbellino de intriga y peligro.

10. Hi Hi Puffy AmiYumi

Las chicas encuentran a su fan número 1, una chica adorable, pero pronto se convertirá en una pesadilla. Yumi resulta tener mucho talento como Ninja, el problema es que quiere practicar con Ami. Las dos conocerán un grupo gótico que resultan ser vampiros que chupan todo el talento musical. ¿Cómo lograrán las dos amigas recuperarlo? Ami y Yumi demuestran ser unas magnífi cas toreras. Todo el mundo aplaude su gran talento hasta que les toca enfrentarse a “El Diablo”, el toro más temido de la zona. Kaz por otro lado crea un nuevo grupo que canta canciones de Ami y Yumi en versión infantil. Aparte las chicas trabajarán en una fábrica de caramelos, participarán en concursos de baile e incluso harán dos conciertos a la vez.

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios o temporadas.

HBO y el mercado del streaming

HBO es una cadena de televisión por suscripción surgida en Estados Unidos también conocida como Home Box Office, la cual es propiedad de WarnerMedia, a través de las cuales se pueden encontrar películas y series.

Entre los títulos más destacados de producción propia se encuentran Los Soprano, The Wire, Six Feet Under, Band of Brothers, The Pacific, Sex and the City, True Blood, Curb your enthusiasm y Game of Thrones.

Asimismo, tiene los derechos parciales de películas que han sido producidas por Sony Pictures Entertainment, así como algunas de The Walt Disney Company y Universal Studios.

En Latinoamérica también se puede disfrutar de otros canales como HBO 2, HBO+, HBO Family, HBO Xtreme y Cinemax, entre otros.

HBO fue el primer canal de cable y satélite creado como uno de televisión para realizar una transmisión no terrestre, fue en 1965 cuando el pionero del cable cuando Charles Francis Dolan ganó la franquicia para construir un sistema de cable en Bajo Manhattan.

En lugar de colgar el cable en los postes telefónicos, se optó por poner el cable bajo las calles de Manhattan, dado que la señal podría bloquearse por los grandes edificios y rascacielos que hay en la ciudad.

En diciembre de 2010 el canal contaba con 28.6 millones de suscriptores en Estados Unidos, conviertiéndose en la cadena de televisión por cable más importante de ese país. Luego comenzó su expansión a otros países, entre ellos: Argentina, Bolivia, Colombia, Dinamarca, Finlandia, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Uruguay, Venezuela, entre otros, para un total de 150 naciones.

