Estas son las series de Netflix que atraen al público de Perú este lunes 14 de marzo

1. Café con aroma de mujer

Como todos los años, Gaviota y su mamá llegan a la Hacienda Casablanca a recoger el café de la segunda cosecha del año, pero este octubre tienen esperanza de que sea el último, pues a partir de ahora serán dueñas de su propia tierra. Sin embargo, el destino tiene otros planes.

2. Yo soy Betty, la fea

'Yo soy Betty, la fea' es una telenovela colombiana que se estrenó en septiembre de 1999 en su país de origen, con Ana María Orozco y Jorge Enrique Abello como actores protagonistas en los papeles de Beatriz y Armando. La producción contaba la historia de Betty, una joven y brillante economista que acaba fichando en una empresa de moda para el jefe de la compañía, de quien acaba enamorándose. Una situación que Armando acaba aprovechando a su favor pero que, contra todo pronóstico, acaba volviéndose en su contra al corresponder a los sentimientos de su secretaria.Creada por Fernando Gaitán Salom, esta telenovela cosechó un éxito arrollador no solo en Colombia, sino también a nivel internacional, al alcanzar más de 180 países y ser doblada a unos 25 idiomas. Además, fue origen de múltiples versiones que fueron surgiendo tras su enorme fama, sumando hasta 28 adaptaciones en todo el mundo hasta el año 2010.

3. The Last Kingdom

La serie está ambientada en el siglo IX donde lo que hoy se conoce como Inglaterra eran varios reinos independientes. Las tierras anglosajonas son atacadas y en muchos casos gobernadas por fuerzas vikingas. El reino de Wessex se ha dejado solo bajo el mando del Rey Alfred el Grande. Uhtred, hijo huérfano de un noble sajón, es secuestrado por los normandos y criado como uno de ellos. Así, es obligado a elegir entre un reino que comparte sus ancestros y la gente a la que es leal.

4. Pasión de gavilanes

Los hermanos Reyes uran vengar la muerte de su hermana, lo que les lleva a instalarse como trabajadores en la mansión de la familia Elizondo. El profundo odio comienza a cambiar cuando los hermanos Reyes se integran en la vida de la familia. Con lo que no cuenta Juan es con que su vida y las de sus dos hermanos se cruzará con la de las tres hermanas Elizondo, corriendo el riesgo de caer presos de su propia venganza..

5. Estamos muertos

Un grupo de estudiantes se da cuenta de que tienen que enfrentarse con las pocas existencias que tienen a una situación de crisis extrema. Estos quedan atrapados en el instituto donde estudian mientras que un virus zombie se propaga por todo el mundo.La escuela está llena de infectados, pero nadie puede salir de allí. El gupo de amigos deberá hacer todo lo posible para sobrevivir y salir del colegio sanos y salvos cuando el apocalipsis zombie termine.

6. Tribunal de menores

Una irritable jueza que desprecia a los criminales juveniles llega al tribunal de menores, en donde tiene la ardua tarea de examinar las penas para jóvenes delincuentes.

7. Mi identificación es Belleza de Gangnam

My ID is Gangnam beauty Kang Mi Rae está recuperando su autoestima después de que ser objeto de burla en su colegio por no ser atractiva. Tras una operación de cirugía plástica para cambiar su aspecto, comienza la universidad, donde es llamada de manera despectiva "Gangnam Beauty". Allí también conocerá a Do Kyung Suk, un chico al que no le importan las apariencias. Yeon Woo Young es de una familia pobre y ha sufrido varias rupturas debido a su situación financiera. Con estas experiencias, se convierte en un experto en citas. Yeon Woo Young inicialmente se enamora de Kang Mi Rae por su aspecto, pero sus sentimientos se vuelven más profundos a medida que llega a apreciar su personalidad reflexiva. Kwon Yoon Byul es un personaje que es más popular entre las chicas que entre los chicos. De hecho, muchas personas la confunden con un chico cuando la ven por primera vez debido a su aspecto de niño.

8. Pablo Escobar, el patrón del mal

Versión libre del libro "La parábola de Pablo". Describe la vida del narco colombiano Pablo Escobar Gaviria desde su infancia, El uso de la violencia indiscriminada lo convirtió en el narcotraficante más temible y sanguinario de finales del siglo XX. Llegó incluso a desestabilizar al Gobierno colombiano hasta el punto de ser el criminal más buscado del mundo.

9. La Reina del Flow

La serie se desarrolla en el seductor ambiente del reggaeton, género que se ha tomado al mundo. Esta es la historia de Yeimy Montoya, una talentosa joven compositora que paga una injusta condena en una prisión de Nueva York tras ser engañada por Charly, el hombre que ama y que posteriormente le roba sus canciones, con las que logra alcanzar la fama y convertirse en una estrella. El único deseo de Yeimy es salir a cobrar venganza contra todos aquellos que acabaron con su vida y su familia.

10. Érase una vez.. Pero ya no

Definida como un anti cuento de hadas (de ahí el título), cuenta la historia de dos amantes separados de forma trágica que deberán reencontrarse en otra vida para romper el hechizo que ha caído sobre su pueblo. La llegada de dos turistas al lugar pone en peligro su única oportunidad de lograrlo.

