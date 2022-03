Ranking de Amazon Prime en España: estas son las películas favoritas del momento

Para los amantes del cine nunca había sido tan fácil el tener acceso a un amplio catálogo de películas como lo es ahora tras el surgimiento de las plataformas por streaming, aunque ello implica un inconveniente: entre tanta variedad de títulos y géneros ya no es nada sencillo encontrar la próxima producción para disfrutar.

Sin embargo, pensando en estos nuevos retos, Amazon Prime ofrece a sus suscriptores una lista con sus películas más populares en España, de modo que sea más fácil elegir qué ver.

Distintos géneros, todos con historias apasionantes para pasar muchas horas frente a la pantalla, estas son las producciones más populares para poder ver estos días:

1. La patrulla canina: la película

La patrulla canina está en racha. Cuando Humdinger, su mayor rival, se convierte en alcalde de la cercana Ciudad Aventura y empieza a causar estragos, Ryder y los heroicos cachorros se ponen en marcha para enfrentarse a este nuevo desafío. Mientras uno de los cachorros debe enfrentarse a su pasado en Ciudad Aventura, el equipo encuentra ayuda en una nueva aliada, la inteligente perrita salchicha Liberty. Juntos y armados con nuevos y emocionantes artefactos y equipos, la patrulla canina lucha por salvar a los ciudadanos de Ciudad Aventura.

2. Asesinos de reemplazo

Un asesino a sueldo chino, arrepentido por su pasado, se niega a trabajar para un mafioso que quiere que acabe con la vida de un detective. En consecuencia, el gángster le amenaza con acabar con la vida de su familia que vive en Beijing. Para impedirlo y gracias a la ayuda de una joven, emprenderá una carrera contra reloj para tratar de salvar a sus seres queridos.

3. La caza (The Hunt)

Doce extraños se despiertan en el claro de un bosque con muchas preguntas sin respuesta. ¿Dónde están? ¿Cómo llegaron allí? ¿Y por qué o con qué propósito están ahí? La respuesta a todas esas preguntas es: La caza, un juego macabro ideado por miembros de las élites globales, que se reúnen en un punto remoto o una casa para cazar humanos por diversión. Ellos son las presas; el resto, los cazadores. Pero todo está a punto de cambiar cuando Crystal (Betty Gilpin), una de las jóvenes que se encuentra entre los "cazados", le da la vuelta al juego y empieza a inclinar la balanza a su favor. Uno a uno, comienza a deshacerse de los miembros de la élite que pretende darles caza, con la intención de llegar hasta la misteriosa mujer (Hilary Swank) que mueve los hilos de todo aquello.

4. Papá o mamá

Florencia y Vincent Leroy siempre han hecho cualquier cosa para ser exitosos. En sus puestos de trabajo, en su matrimonio, con sus hijos… y también quieren salir vencedores en su divorcio. Su vida se transforma ahora en una pesadilla y hacen cualquier cosa para no tener la custodia de los niños.

5. Ajuste de cuentas

Un antiguo sicario de la mafia (Nicholas Cage) busca vengarse de los capos que provocaron su injusto encarcelamiento 22 años atrás. Lo único que le hace replantearse ejecutar sus violentos planes es la nueva relación que mantiene con su querido hijo.

6. The Iceman (El hombre de hielo)

Nueva Jersey, mediados de los 60. Richard Kuklinski, un hombre frío de origen polaco, lleva una doble vida: es a la vez un implacable asesino a sueldo de la mafia pero también un padre de familia casado con dos hijas.

7. Oscura verdad

Después de meses de intentar y no conseguir embarazarse, Lucy y Adrian finalmente encuentran el doctor de fertilidad de sus sueños en el ilustre Dr. Hindle. Pero después de quedar embarazada de una niña sana, Lucy comienza a notar algo siniestro a través del reluciente encanto de Hindle y se propone descubrir la inquietante verdad sobre él y su propia "historia de nacimiento". Como si quedar embarazada no fuera lo suficientemente complicado..

8. Time Is Up

Un accidente obliga a Vivien y Royan a reajustar sus vidas poco a poco y a empezar a vivir en un presente que quizá se muestre más estimulante que todo lo predefinido.

9. Snake Eyes: El origen

G.I. JOE: Snake Eyes es protagonizada por Henry Golding. Snake Eyes es un solitario y tenaz guerrero que se une a al antiguo clan japonés de los Arashikage luego de salvarle la vida al heredero del clan. Al llegar a Japón, los Arashikage le enseñan a Snake Eyes los caminos del guerrero ninja y le dan algo que siempre quiso tener: un hogar. Pero, al revelarse los secretos sobre su pasado, pondrán a prueba el honor y la lealtad de Snake Eyes, incluso si eso significa perder la confianza de los más cercanos a él.

10. My Son

Edmond Murray recibe una llamada de su ex esposa, llorando. Su hijo de 7 años ha desaparecido de un campamento. Pronto queda claro que el niño ha sido secuestrado y los padres entran en una espiral de angustia y desesperación.

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios o temporadas.

Amazon Prime y su lugar en la guerra del streaming

Amazon Prime Video, también conocido como Prime Video, es un servicio de streaming que ofrece películas y series disponibles en retransmisión en directo que fue creado por la empresa Amazon en el 2006.

Cabe apuntar que el servicio de video está disponible en más de 200 países y territorios a través de la suscripción de Prime Video o Amazon Prime, que además proporcionan al usuario el servicio de Twitch Prime sin ningún costo adicional.

Como ventajas, Amazon ofrece periodos de pruebas gratuitas y un descuento si el usuario es estudiante y posee una dirección de correo institucional o educativa.

Aunque principalmente Prime Video ofrece contenido original de Amazon Studios, también permite a sus usuarios disfrutar de contenido adquirido, pero su catálogo es menor al que poseen otras grandes competidoras del mercado como Netflix y Disney+.

Entre algunos títulos de los que se pueden gozar en la plataforma se encuentran Transparente, The Man in the High Castle, The Grand Tour; así como la serie Crisis en seis escenas, protagonizada por Miley Cirus; anime como Dororo; además de contar con series hechas por Fox y AMC, entre ellas The Walking Dead, Prisión Break, American Horror Story, Mad Men, Glee, entre otros.

Cabe apuntar que algunas de sus producciones originales han recibido nominaciones a los premios Oscar, destacando la película Sound of Metal, que es acreedora a dos estatuillas por Mejor Edición y Mejor Sonido.

De acuerdo con los datos proporcionados por la propia empresa, la pandemia de coronavirus benefició a la plataforma de streaming luego de que en 2020 sus horas de transmisión aumentaron un 70 por ciento. Hoy día suma más de 200 millones de usuarios.

SEGUIR LEYENDO:

Más noticias