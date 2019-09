"Quiero agradecer tu espacio y los comentarios que siempre hacen los tres de mi los tres. Y en el caso de Verónica Castro y mío esto ha sido una cosa ya que creció en un tono grande y desagradable que llegó a unos extremos que no están padres para las dos. Yo quiero decirle a tu público que en ningún momento yo he dicho mentiras", reafirmó la ex actriz.