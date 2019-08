Con más de 40 películas en su haber, el actor de origen polaco recobró gran notoriedad en el 2009, luego de que lo convocaran para protagonizar la publicidad de un antireumático. "Me preguntaron si andaba en bici. Les dije que sí, y cuando fuimos a filmar les propuse correr y treparme. Ellos me dijeron que eso lo podían hacer digitalmente, pero yo insistí e hice todo, no lo podían creer", contó él alguna vez.