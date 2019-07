Entonces si me preguntás qué me hizo más ruido, me hizo más ruido Pichetto. Porque Pichetto tiene una condición muy particular: es muy leal al espacio donde está. Si pertenece a un espacio va a ser leal. A mí me costó seis años durísimos en el Senado donde no pude sacar un solo proyecto mío porque yo estaba solita mi alma en un bloque unipersonal porque no quería estar con el kirchnerismo. Y ahora verlo en las antípodas realmente a mí me hace más ruido que lo otro. Formaron parte en un momento y se separaron. Ahora no resisten archivos. No resisten archivos. Y eso es lamentablemente.