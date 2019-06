Ante tantas versiones, la vicepresidenta encaró a Macri. "Mirá, Mauricio, que no sólo leo todas las operaciones, las veo y son de los nuestros. Yo no te pregunto nada para no enquilombarte más, pero sabé que si necesitás el lugar, por mí no hay problema. Y si querés que te acompañe, estoy", le dijo en su momento Michetti. Y el Presidente, según contó luego ella a sus íntimos, le había dicho que no se preocupara.