Youtube es la más usada en países de habla hispana, de acuerdo con el estudio The Global State of Digital de 2019, realizado por la plataforma de gestión de redes sociales Hootsuite y la agencia de marketing y comunicación We Are Social. Esa misma investigación coloca a México como el país donde más del 90% de los usuarios de redes sociales utilizan la plataforma de videos, estadística superior al número de personas que usan Facebook.