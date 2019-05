Lijo vs. la OA. Sin embargo, el organismo que dirige Laura Alonso insistió en pedir las indagatorias de Menem, Corach y Franco, diciendo –resaltó Lijo- que el delito estaba "acreditado con creces". De hecho, Alonso se había quejado en varias entrevistas de que no se concretaran esos llamados a declarar para el ex presidente. Pero el juez remarcó una vez más que la prueba no está y por lo tanto "bastaría" a los acusados "negar la participación en el hecho para desvincularse de él" porque no hay nada que acredite objetivamente cuánto dinero recibieron o a través de qué empresas. Puso además como ejemplo el caso de los directivos de SOCMA -empresa con la que Siemens tenía un acuerdo para la distribución de los DNI por correo- que también fueron llamados y exculpados.