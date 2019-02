En una explosiva audiencia ante la Cámara Federal, Roberto Baratta, mano derecha de Julio De Vido en el Ministerio de Planificación y protagonista principal de los relatos de su ex chofer Oscar Centeno, había dicho: "¿Por qué aún no se inició una investigación penal sobre el origen de los supuestos fondos que me entregaron (evasión, lavado de dinero) o de aquellos empresarios que admitieron haberme entregado supuestamente dinero y entraron al blanqueo? Recuerdo que la ley dice que no podían venir esos fondos ni de la corrupción privada ni de la pública".