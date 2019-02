Consultado acerca de una posible candidatura presidencial, Lousteau aseguró que "eso es irrelevante". "No estamos discutiendo lo que le pasa a la Argentina", comentó. "Estamos debatiendo candidaturas cuando hemos creado un sistema de diálogo entre sordos donde no entendemos lo que nos pasa. Me parece que es mucho más grave de lo que pensamos. La falla es tan fuerte que ahora se va a elegir entre dos candidatos que, aunque ya fueron presidentes, no pueden mostrar ningún éxito contundente".