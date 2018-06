Según Hernández, "el promedio por kilo se acordó entre U$S 0,15 y U$S 0,19 que el productor ya lo tenía cobrado; ya se está hablando de que el año va a cerrar con una cotización de U$S 250 por tonelada cuando los costos de producción alcanzaron los U$S 340, por lo que ya arrancamos perdiendo", advierte y señala: "como la liquidación es en diciembre, todavía nadie sabe cómo va a cerrar el 2018. En los últimos años, siempre nos mantuvimos unos U$S 0,10 el kilo por debajo de los costos de producción, y esta no parece ser la excepción", lamenta el titular de la Federación.