El interventor del PJ no descartó una convocatoria a la ex Presidente, y aseguró que "todos tienen que estar dentro" del sello, incluida Cristina Kirchner, y subrayó que va a "recorrer el país" con la "prioridad" en los distritos "donde el peronismo perdió", pero aclaró que no va a "interferir" con los gobernadores e intendentes "consolidados".