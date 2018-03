Historiadores como Eduardo Lázzari fueron directamente al hueso del asunto cuando cuestionó que hayan evitado la discusión histórica al poner animales autóctonos en los diseños de los billetes de 500 y 1000 pesos. Sabrina Ajmechet, también historiadora y docente de la UBA y la UNSAM, le dijo a Infobae que "está claro que llegaron a apagar incendios, que es un Gobierno que no tuvo tiempo de reflexionar, pero el pasado existe, si nosotros no lo interpelamos, lo seguirán haciendo otros". "Además, el pasado es parte de las currícula de las escuelas y en los últimos 8 años del gobierno anterior se invirtió mucho presupuesto en escribir un pasado muy autoritario, ahora hay que trabajar en un pasado que sea plural, que no sea una bajada de línea, y el Gobierno todavía no fue por ese lado".