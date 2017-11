— Nosotros trabajamos, nosotros hablamos, hemos incrementado la cantidad

de afiliados. Hablamos y trabajamos, requerimos opiniones, discutimos, no

estamos de acuerdo con un montón de cosas. La voz de la Asociación de

Fiscales no es la mía, es la voz de los asociados. Yo muchas veces salgo y

expongo algunas cosas con las cuales, a veces no estoy de acuerdo, pero

no me represento a mí, represento a la gente, y es un ejercicio que hago casi a

diario, para tratar de no decir lo que yo pienso de determinados temas.