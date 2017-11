La nueva carta esperanza a algunos hombres de la Justicia que esperaban estos días que el ex ministro de Infraestructura, molesto porque sus colegas diputados no lo defendieron en el Congreso ni la ex Presidenta, 'encienda el ventilador'. Una pista dio ayer al decir que dará instrucciones a sus abogados respecto a las obras que financió su ministerio para intendencias y gobernaciones. ¿Una velada amenaza para arrastrar al resto? El primer destinatario con nombre y apellido es José Luis Gioja, diputado nacional y presidente del PJ, a quien calificó de "ortiva" en mayúsculas y lo acusó de "negociar" con el Gobierno para convencer al bloque del FpV y no bajar al recinto el día de la votación para quitarle los fueros y habilitar su inmediata detención bajo amenaza de bajar y votar contra De Vido. En el larguísimo texto, también indicó: "Le aclaro que sería un honor para mí que me haga expulsar del partido si piensa que soy un corrupto. Hágalo, no se abstenga de vuelta. ¿Sabe qué? Me haría un favor. Me da asco compartir con Bossio el mismo espacio. Además, quiero decirle que se nota mucho que Ud. se haya abstenido y todos o la mayoría de los diputados que dependen de Ud. hayan votado en mi contra. Seguro que va a decir que los mandó el actual Gobernador, en esa supuesta interna en la que no cree nadie. Por eso es todo muy obvio, muy expuesto y muy deshonroso". Se refería al voto a favor del pedido de dos jueces que emitieron los diputados de San Juan, como los de Tucumán y la rionegrina María Emilia Soria.