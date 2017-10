Reveló que cuando llegó como profesional a la vida de Macri, se enteró que el asesor anterior, Dick Morris, le había aconsejado que aprenda a dar discursos como los políticos. "Yo le dije exactamente lo contrario. Los discursos se hacían antes, cuando no había electricidad ni micrófonos, entonces los políticos tenían que hablar muy fuerte para que escuchen los que estaban al final. Hoy ya no es necesario", aseguró. Y agregó: "no hay para qué gritar. Si un político está gritando por televisión y el gato que estaba durmiendo al lado tuyo se despierta, no vas a votarlo"