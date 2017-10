Su campaña centrada en el valor de su palabra y en sus logros como funcionario público pareció no haber sido suficiente para hacerse un lugar de mayor relevancia en las PASO. Los trenes son bienvenidos, pero no hacen ganar una elección cuando la discusión mayor es sobre dos modelos antitéticos. Su última publicidad buscando hacer debilidad fortaleza (somos locos, pero no gatos), probablemente trajo una sonrisa a parte de la audiencia, pero difícilmente traiga nuevos votos sobre el escueto 5,94% obtenido en la PASO. No obstante, un desafío para el domingo 22, será evitar la fuga de votos tensionados por la polarización kirchnerismo – macrismo, para obtener un pasaporte que lo lleve a un papel protagónico en la larga e inexorable reorganización del peronismo que se impondrá tras la elección. Probablemente la verdades apuesta.