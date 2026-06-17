Nicaragua

Compras y retiros con tarjetas podrían quedar bajo vigilancia del régimen en Nicaragua

El envío podría ser mensual e incluir operaciones con crédito y débito realizadas dentro y fuera del país, con datos sobre montos, comercios, servicios, ubicaciones y plataformas digitales usadas por los clientes

Guardar
Google icon
Primer plano de manos sosteniendo una tarjeta de crédito sobre un terminal de pago, con una pantalla que muestra 'PAYMENT APPROVED' y una manga azul.
La reforma a la Ley Contra el Lavado de Activos en Nicaragua obligaría a los bancos a reportar cada mes a la UAF los pagos, compras y retiros hechos con tarjetas de crédito y débito.(Imagen Ilustrativa Infobae)

La reforma a la Ley Contra el Lavado de Activos en Nicaragua introduce una medida que obligaría a los bancos a reportar de manera mensual a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) todos los pagos, compras y retiros efectuados con tarjetas de crédito y débito, tanto en el territorio nacional como en el extranjero. Esta obligación recae sobre las instituciones catalogadas como “Sujetos Obligados”, lo que incluye a los bancos comerciales.

Según lo publicado por Nicaragua Investiga, el detalle remitido abarcará cada movimiento realizado por los usuarios mediante sus tarjetas, incluyendo información sobre los montos manejados, los lugares donde se efectúan las compras, los servicios abonados y las plataformas digitales utilizadas, además de las ciudades o países donde se llevan a cabo las transacciones o retiros.

PUBLICIDAD

Esta reforma se presenta como una modificación a la Ley Contra el Lavado de Activos, y su aprobación podría producirse en breve, de acuerdo con declaraciones de autoridades legislativas. Una vez que entre en vigencia, cada operación registrada con tarjeta será parte de un informe obligatorio que los bancos deberán enviar a la UAF. El sistema abarca tanto los movimientos efectuados dentro del país como los realizados en el exterior, sin distinción de tipo de operación ni de monto.

Manos en mostrador de cafetería: una paga con tarjeta en terminal, la otra sostiene taza de café humeante. Rostro sonriente y barista al fondo.
Los reportes sobre tarjetas en Nicaragua incluirán montos, lugares de compra, servicios abonados, plataformas digitales y ciudades o países donde se realicen las transacciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El acceso de la UAF a estos datos le permitirá conocer el historial de consumo de cualquier titular de una tarjeta, identificar los comercios y servicios utilizados, así como la frecuencia y el destino de los viajes donde se empleen estos medios de pago. El reporte mensual será exhaustivo, incluyendo tanto compras y pagos en comercios físicos como transferencias y transacciones en plataformas digitales. Además, la información proporcionada permitirá reconstruir los itinerarios de viaje de los usuarios de tarjetas que realicen retiros o compras fuera de Nicaragua.

PUBLICIDAD

Nicaragua Investiga señala que la medida supone el levantamiento de la confidencialidad bancaria sobre el uso cotidiano de tarjetas de crédito y débito. Antes de la reforma, los movimientos de este tipo estaban protegidos por el secreto bancario, lo que garantizaba la privacidad de los usuarios respecto a sus transacciones diarias. Con la entrada en vigor de la nueva normativa, esa confidencialidad se elimina, y toda la información pasa a estar disponible para revisión estatal.

El organismo encargado de recibir y analizar estos reportes es la UAF, que depende del Ejecutivo y cuenta con vínculos con los cuerpos de inteligencia. Su función será examinar cada informe remitido por los bancos, con el fin de vigilar las operaciones financieras y detectar posibles actividades vinculadas al lavado de activos. La obligación de los bancos de entregar estos reportes será regular y sistemática, lo que representa una transformación en la relación tradicional entre clientes y entidades financieras en el país.

Primer plano de manos sosteniendo un smartphone con un producto en pantalla y una tarjeta de crédito, con una laptop y una taza de café en el fondo.
La nueva obligación alcanza a todas las operaciones con tarjetas, dentro y fuera de Nicaragua, sin distinción por tipo de movimiento ni por monto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para los usuarios de tarjetas en Nicaragua, el principal cambio es que todas las operaciones realizadas con dinero plástico dejarán de ser privadas y quedarán sujetas al escrutinio estatal. Cada compra, pago o retiro se integrará en un registro que será analizado por la UAF, abarcando desde transacciones cotidianas hasta movimientos realizados durante viajes internacionales. Esta medida afecta a toda la población usuaria de tarjetas, incluyendo empresarios, profesionales independientes y ciudadanos comunes que utilicen estos medios para sus actividades diarias.

La reforma amplía de manera considerable la capacidad del Estado para registrar y monitorear la actividad financiera de los ciudadanos. El sistema de reportes obligatorios refuerza el control estatal sobre la información bancaria y la trazabilidad de las operaciones, estableciendo un mecanismo de vigilancia sistemática sobre el uso de tarjetas de crédito y débito en Nicaragua.

La iniciativa, presentada como una actualización normativa en materia de prevención de lavado de dinero, supone un cambio sustancial en la protección de la información financiera y en la relación entre los ciudadanos y el sistema bancario.

Temas Relacionados

NicaraguaLavado de activosBancosTarjetas de crédito

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

República Dominicana volverá a acoger en 2026 el diálogo regional del World Governments Summit

El encuentro para América Latina y el Caribe se celebrará el 20 y 21 de noviembre en Cap Cana y prevé reunir a cerca de 400 asistentes, entre autoridades, organismos internacionales y líderes empresariales

República Dominicana volverá a acoger en 2026 el diálogo regional del World Governments Summit

Congreso hondureño aprueba en primer debate reformas que dividen la ENEE en tres empresas

El Congreso Nacional dio luz verde en primer debate a un paquete de reformas al subsector eléctrico que plantea una reestructuración profunda

Congreso hondureño aprueba en primer debate reformas que dividen la ENEE en tres empresas

¡Fiebre canalera en África! Niños de Hyper Kids Africa dedican una coreografía a la selección de Panamá

Mientras la marea roja cuenta los minutos para el crucial debut de Panamá frente a Ghana, un video desde el continente africano ha paralizado las plataformas digitales

¡Fiebre canalera en África! Niños de Hyper Kids Africa dedican una coreografía a la selección de Panamá

Muere niña de 11 años tras intoxicación por consumo de hongos silvestres en Honduras

Una menor perdió la vida luego de ingerir hongos silvestres venenosos, en un caso que se suma a otros intoxicados reportados en la misma zona en los últimos días

Muere niña de 11 años tras intoxicación por consumo de hongos silvestres en Honduras

Costa Rica enfrentará impactos multisectoriales ocasionados por el fenómeno de El Niño

Los análisis del IMN y la CNE prevén un episodio de intensidad fuerte, con déficit de lluvias de hasta 50% en el Pacífico y exceso de 15% a 21% en el Caribe, debido a las condiciones ocasionadas por El Niño.

Costa Rica enfrentará impactos multisectoriales ocasionados por el fenómeno de El Niño

TECNO

La inesperada razón por la que la inteligencia artificial podría estar haciéndote trabajar más y no menos

La inesperada razón por la que la inteligencia artificial podría estar haciéndote trabajar más y no menos

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez, la pareja con más seguidores del Mundial 2026

Cómo calibrar la batería de tu Android para que dure más tiempo

El punto azul que aparecerá en tu celular y te avisará si te están persiguiendo

Así puedes conseguir GTA V gratis en PS5 y Xbox Series gracias a una nueva decisión de Rockstar

ENTRETENIMIENTO

Murió Daveigh Chase, la actriz de Samara en “El aro”

Murió Daveigh Chase, la actriz de Samara en “El aro”

La novia de Oliver Tree pide respeto tras la tragedia: “No necesito ver chismes sobre otras mujeres”

El lado oculto de Star Wars, contado por Katy O’Brian: vestuarios incómodos y recuerdos imborrables

Productor de Oliver Tree revela cómo se salvó del accidente aéreo en Brasil: “Ahora te debo la vida, hermano”

“Michael” ya hizo historia: el biopic del Rey del Pop superó a “Bohemian Rhapsody” en la taquilla mundial

MUNDO

El régimen talibán habilitó el matrimonio de niñas a partir de los 10 años en Afganistán

El régimen talibán habilitó el matrimonio de niñas a partir de los 10 años en Afganistán

El corazón de París suma una librería flotante a los pies de Notre Dame, con noches de música y libros sin costo

Ucrania podrá fabricar bajo licencia misiles de EEUU y de otros países del G7 para defenderse y atacar en profundidad territorio ruso

El G7 celebró el respaldo de Trump a una línea más dura contra Rusia por la guerra en Ucrania

Los cinco momentos más memorables de la cumbre del G7 en Francia: “Soy el jefe”