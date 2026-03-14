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Mendoza se proyecta como hub logístico y financiero para el desarrollo minero argentino

La provincia presentó ante inversores internacionales su estrategia para articular minería, energía y logística, apoyada en su conexión con los corredores bioceánicos hacia los puertos del Pacífico

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El desarrollo minero aparece como
El desarrollo minero aparece como uno de los ejes centrales en la estrategia de posicionamiento de Mendoza. La provincia cuenta con proyectos vinculados a minerales considerados críticos para diversas industrias globales, entre ellos el cobre, el uranio y el potasio (Foto: Shutterstock)

La provincia de Mendoza busca consolidarse como un centro logístico y financiero vinculado al desarrollo de la minería y la energía, apoyado en su ubicación estratégica, su matriz energética en expansión y su conexión con los corredores bioceánicos que vinculan Argentina con los puertos del Pacífico.

Ese posicionamiento fue expuesto durante una serie de encuentros empresariales realizados en Nueva York, donde representantes del sector público y privado analizaron las condiciones de competitividad de la economía argentina y presentaron oportunidades productivas ante la comunidad inversora internacional.

Infraestructura energética y competitividad productiva

Uno de los aspectos centrales señalados durante los encuentros empresariales fue la importancia de la infraestructura energética para impulsar nuevas actividades productivas.

Los proyectos mineros, energéticos e industriales requieren una gran disponibilidad de energía para operar, por lo que el desarrollo de generación eléctrica se convierte en una condición clave para atraer inversiones de gran escala.

En ese sentido, Mendoza viene ampliando su matriz energética con una fuerte participación de proyectos de energía renovable impulsados por capital privado. Actualmente la provincia cuenta con aproximadamente 700 megavatios de energía solar instalada, lo que la posiciona como uno de los territorios con mayor desarrollo en este segmento dentro del país.

La expansión de este tipo de generación no solo contribuye a diversificar la matriz energética, sino que también permite ofrecer condiciones competitivas para industrias intensivas en consumo eléctrico.

La disponibilidad de energía renovable también se convierte en un factor relevante en el contexto global actual, donde cada vez más proyectos productivos incorporan criterios de sostenibilidad y transición energética dentro de sus estrategias de inversión.

Además, el sistema eléctrico argentino funciona de manera interconectada, lo que implica que el crecimiento de la capacidad energética en distintas regiones del país resulta fundamental para sostener el desarrollo de nuevos polos productivos.

Minerales estratégicos y nuevas cadenas de valor

El desarrollo minero aparece como uno de los ejes centrales en la estrategia de posicionamiento de Mendoza. La provincia cuenta con proyectos vinculados a minerales considerados críticos para diversas industrias globales, entre ellos el cobre, el uranio y el potasio.

Estos recursos tienen una importancia creciente en el escenario internacional debido a su papel en sectores como la transición energética, la electrificación, la fabricación de baterías y la producción de fertilizantes.

La posibilidad de avanzar en el desarrollo de estos proyectos no solo implica nuevas inversiones en exploración y explotación, sino también la generación de cadenas de valor vinculadas al transporte, la logística, la energía y los servicios industriales.

En este contexto, el posicionamiento logístico de Mendoza adquiere una relevancia particular. La provincia funciona como una puerta de conexión entre el Atlántico y el Pacífico, lo que permite articular flujos comerciales entre Argentina y los mercados asiáticos a través de los puertos chilenos.

Esta conectividad resulta especialmente importante para proyectos mineros y energéticos que requieren trasladar grandes volúmenes de insumos, equipos y producción hacia los mercados internacionales.

La provincia de Mendoza busca
La provincia de Mendoza busca consolidarse como un centro logístico y financiero vinculado al desarrollo de la minería y la energía, apoyado en su ubicación estratégica, su matriz energética en expansión y su conexión con los corredores bioceánicos que vinculan Argentina con los puertos del Pacífico (Foto: Shutterstock)

Mendoza como nodo logístico y financiero

Más allá de la explotación de recursos, la estrategia provincial apunta a posicionar a Mendoza como un centro de servicios financieros y logísticos vinculado a proyectos mineros y energéticos en todo el país.

Este enfoque busca replicar modelos observados en otros mercados internacionales, donde determinadas ciudades o regiones funcionan como hubs de financiamiento, planificación y servicios técnicos para proyectos productivos que se desarrollan en distintos territorios.

En ese marco, Mendoza busca consolidarse como un espacio capaz de canalizar capital, coordinar servicios técnicos y acompañar el desarrollo de nuevos emprendimientos extractivos, tanto dentro de la provincia como en otros territorios argentinos.

Este rol también se apoya en la presencia de proveedores industriales, empresas de ingeniería, operadores de transporte y compañías de servicios que forman parte del ecosistema productivo local.

Desde una perspectiva logística, la consolidación de este hub implica articular infraestructura energética, redes de transporte, servicios técnicos y cadenas de suministro, elementos indispensables para sostener desarrollos industriales y mineros de gran escala.

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