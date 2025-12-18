Logística: engranajes que mueven confianza en un mundo interconectado

Marcelo Antezana Pérez es ingeniero industrial especializado en supply chain y gestión logística (Foto: Movant Connection)

La primera vez que comprendí la verdadera dimensión de la logística no fue en un tablero de control ni en un reporte de indicadores. Fue en medio de una operación que parecía rutinaria, en la que todo se encontraba en orden, con tableros en verde, pero que terminó revelando lo frágil que puede ser un sistema cuando un solo engranaje se detiene. Contaba con tiempos medidos, protocolos definidos y roles claros. Sin embargo, bastó un área desconectada para que la rueda se trabara. Ese día entendí que la logística no es solo técnica: es también confianza.

Cada área es un engranaje, y como tal cada una cumple su función. Compras asegura que los insumos lleguen a tiempo; almacenes cuidan la integridad del inventario; transporte convierte la planificación en movimiento; servicio al cliente traduce la operación en satisfacción; finanzas sostienen la viabilidad de cada decisión; y planificación coordina el ritmo de todos. Si uno de estos engranajes se detiene, el sistema entero simplemente no funciona.

La logística es invisible hasta que falla, porque cuando todo funciona nadie lo ve. El cliente rara vez piensa en el área de compras o en el almacén, pero percibe la puntualidad de la entrega, la integridad del producto y la coherencia de la experiencia. Por eso, la disciplina operativa es inseparable de la empatía organizacional. No movemos cajas, movemos promesas.

Cuando el contexto global entra en la operación

Hoy, quienes trabajamos en logística enfrentamos un escenario internacional marcado por tres grandes fuerzas que afectan nuestras acciones y decisiones:

Geopolítica y comercio internacional : tensiones entre bloques económicos, acuerdos bilaterales y nuevas regulaciones redefinen rutas y costos . Una decisión política en Asia puede alterar inventarios y precios en América Latina. Lo vimos en la pandemia, cuando el cierre de puertos en China generó escasez de insumos médicos en todo el mundo. Más recientemente, los bloqueos en el Canal de Suez demostraron cómo un solo evento puede paralizar cadenas enteras.

Tecnología y última milla : robots, drones y algoritmos de optimización transforman la entrega urbana, pero también exigen integración con procesos humanos. La innovación acelera, pero la coordinación entre áreas sigue siendo el verdadero diferencial. La crisis de los microchips mostró que, por más algoritmos que tengamos, sin sincronización entre compras, transporte y producción, la tecnología se convierte en un cuello de botella.

Sustentabilidad y presión ambiental: clientes y reguladores demandan cadenas más limpias. Transporte eléctrico, embalajes reciclables y trazabilidad verde ya no son opcionales, sino parte de la reputación de la marca. Hoy, un consumidor puede elegir entre dos proveedores no solo por precio, sino por la huella de carbono de su entrega. Eso obliga a cada área a repensar su rol: compras debe evaluar proveedores sostenibles, transporte migrar a flotas más limpias, y almacenes optimizar el uso de energía.

La logística es experiencia compartida. Es disciplina operativa que se convierte en seguridad emocional. Es rigor técnico que se transforma en reputación (Foto: Shutterstock)

Bajo este contexto, cada área logística se convierte en un actor global. Compras negocia con proveedores internacionales, transporte enfrenta cadenas intercontinentales, almacenes deben adaptarse a estándares de sustentabilidad, y servicio al cliente responde a consumidores cada vez más informados.

He visto cómo un simple protocolo de comunicación entre transporte y servicio al cliente puede salvar una operación. Un área bien sincronizada no solo evita errores, también transmite tranquilidad. El operador sabe qué hacer, el supervisor sabe a quién escalar, el cliente recibe la información correcta. Esa cadena de certezas es lo que convierte la logística en un latido silencioso que sostiene la reputación de la marca.

Cada área cuenta una historia: compras que negocia con proveedores, almacenes que protegen la mercancía, transporte que enfrenta carreteras y horarios, servicio al cliente que escucha y responde. Cuando logramos integrar esas historias en un relato común, el equipo se siente parte de algo más grande. Y esa conexión emocional es tan importante como cualquier indicador técnico.

Hoy, cuando pienso en logística, no imagino solo camiones, almacenes o sistemas de gestión. Pienso en engranajes de colores que giran juntos, en áreas que confían unas en otras, en clientes que reciben más que un producto: reciben la confirmación de que alguien cumplió su promesa.

La logística es experiencia compartida. Es disciplina operativa que se convierte en seguridad emocional. Es rigor técnico que se transforma en reputación. Y es, sobre todo, la certeza de que detrás de cada entrega hay un engranaje invisible que mueve confianza, en un mundo cada vez más interconectado y exigente.