Movant LogComex

La transformación aduanera impulsa un nuevo ciclo de eficiencia en las cadenas de suministro

El nuevo informe anual de la Organización Mundial de Aduanas expone avances decisivos en digitalización, cooperación y seguridad que están reconfigurando el comercio mundial

La OMA (World Customs Organization
La OMA (World Customs Organization en inglés) destaca múltiples operaciones globales donde América Latina tuvo participación directa en la protección de corredores logísticos (Imagen: Shutterstock)

Las cadenas de suministro están inmersas en un ciclo de cambios acelerados, impulsado por nuevas tecnologías, riesgos globales y una mayor presión para garantizar flujos estables y eficientes.

El Reporte Anual 2024-2025 de la Organización Mundial de Aduanas (OMA) confirma esta tendencia y destaca cómo América Latina y el Caribe ya forman parte activa de esta transición hacia una logística más segura, digital y resiliente.

Según el informe, la región de Sudamérica, Norteamérica, Centroamérica y el Caribe procesó más de 59 millones de declaraciones aduaneras, con un nivel de digitalización del 98,6% en importaciones y 100% en exportaciones.

Esto coloca a Latinoamérica entre las regiones con mayor grado de modernización documental y con un ecosistema aduanero altamente informatizado, clave para reducir tiempos, optimizar controles y aumentar la trazabilidad en su red logística.

Para Argentina, fuertemente integrada en cadenas de valor agroindustriales, energéticas y automotrices, esta digitalización sostiene embarques más ágiles, menos demoras y mayor competitividad exportadora.

La región avanza en seguridad logística y cooperación internacional

La OMA destaca múltiples operaciones globales donde América Latina tuvo participación directa en la protección de corredores logísticos. Entre ellas:

  • Operation Calypso, con más de 350 armas incautadas en rutas comerciales de las Américas.
  • Participación regional en Operation Thunder 2024, que integró a 138 países y desarticuló seis redes criminales vinculadas al tráfico de fauna y recursos naturales.
  • Colaboración en reuniones regionales de directores de aduanas, donde se abordaron desafíos de digitalización, facilitación del comercio y coordinación fronteriza.

Estas acciones muestran cómo la región avanza hacia un modelo de aduanas más activas en la prevención del delito transfronterizo, un eje que impacta directamente en la integridad de las cadenas logísticas.

El 26,1% de los ingresos
El 26,1% de los ingresos estatales a nivel global proviene de impuestos gestionados en aduanas, con un peso dominante del IVA a las importaciones y los aranceles (Imagen: Shutterstock)

Mar y tierra: los modos que dominan el comercio latinoamericano

Si bien Latinoamérica mueve un gran volumen por transporte terrestre, el reporte confirma que el marítimo sigue siendo el modo dominante del comercio global, responsable del 78,2% del valor total transportado.

Esto impacta de lleno en la región, donde puertos como Buenos Aires, Rosario, Montevideo, Santos, Cartagena, Manzanillo o Callao son nodos críticos que conectan producción agrícola, minería, industria y energía con los principales mercados internacionales.

A la vez, la región enfrenta una carga operativa elevada en pasos fronterizos: el 37,7% de las declaraciones globales corresponde al transporte terrestre, un indicador de la importancia de la interoperabilidad documental entre países vecinos.

Para Argentina, esto refuerza la necesidad de modernizar cruces, digitalizar procesos binacionales y agilizar los corredores bioceánicos.

Nuevas prioridades aduaneras que impactan a Argentina y la región

El reporte establece tres ejes estratégicos que marcarán la agenda aduanera global y regional en los próximos años:

  • Tecnología e innovación: despliegue de IA, análisis predictivo, sensores inteligentes y sistemas avanzados de gestión de riesgo.
  • E-commerce: crecimiento exponencial del comercio electrónico y necesidad de armonizar controles para envíos de bajo valor.
  • Green Customs: nuevas prácticas ambientales, trazabilidad de emisiones y supervisión de flujos vinculados a mercados verdes.

Para Argentina —con exportaciones crecientes de litio, energías renovables y agroalimentos— estos estándares serán clave para acceder a mercados con mayores exigencias ambientales.

Aduanas como motor económico

El informe también subraya un dato central: el 26,1% de los ingresos estatales a nivel global proviene de impuestos gestionados en aduanas, con un peso dominante del IVA a las importaciones y los aranceles.

En América Latina, donde buena parte de la recaudación pública depende del comercio exterior, esta cifra refuerza la necesidad de administraciones aduaneras eficientes, transparentes y tecnológicamente preparadas.

Conclusión

El reporte de la OMA confirma que América Latina —y especialmente Argentina— atraviesa un momento de modernización acelerada. Con altos niveles de digitalización, mayor presencia en operaciones internacionales de seguridad y un rol clave en cadenas globales de alimentos, minerales y manufacturas, la región combina avances institucionales con desafíos estructurales: infraestructura portuaria, integración fronteriza y resiliencia logística.

