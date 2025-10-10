Resolver problemas y conectar el mundo: el ADN del analista de comercio exterior

Yesica Cruz es analista senior de comercio exterior en una empresa fabricante de soluciones para la gestión del agua (Foto: Movant Connection)

“Cada día aparecen situaciones nuevas, algunas pequeñas y otras más complejas, y hay que saber identificarlas y actuar rápido de forma proactiva”. Con esa frase, Yesica resume la esencia de un trabajo donde la precisión, la comunicación y la resolución de conflictos se vuelven habilidades imprescindibles. Con más de diez años de trayectoria, comparte su mirada sobre lo que define al analista de comercio exterior y los desafíos logísticos que marcan el ritmo del sector.

¿Cuáles considerás que son las habilidades esenciales para un analista de comercio exterior?

Creo que hay dos grandes grupos de habilidades. Por un lado, las técnicas, que son las que se adquieren en la carrera —en mi caso, soy Licenciada en Comercio Internacional—. Es fundamental tener conocimiento sobre normativas, aranceles, impuestos, medios de transporte y todo lo vinculado a costos y logística. Saber cuál es el medio más adecuado para cada operación y entender cómo optimizarlo es clave para tomar decisiones acertadas.

Y, por otro lado, están las habilidades personales, que son igual de importantes. Ser detallista es indispensable, porque en documentación cualquier error puede generar demoras, y en este rubro el tiempo siempre es dinero. También hay que tener una gran capacidad para la resolución de problemas y conflictos: cada día aparecen situaciones nuevas, algunas pequeñas y otras más complejas, y hay que saber identificarlas y actuar rápido de forma proactiva.

Finalmente, destaco la comunicación efectiva, porque trabajamos constantemente con distintas áreas internas —finanzas, logística, producción, gerencia— y también con actores externos como despachantes, agentes de transporte o depósitos fiscales. Saber transmitir y entender la información correctamente es lo que hace que todo fluya.

¿Qué es lo que más te motiva de esta profesión?

Lo que más me motiva es resolver problemas. Me apasiona que ningún día sea igual al anterior. Siempre surgen situaciones distintas y eso me mantiene activa, aprendiendo todo el tiempo. Me divierte enfrentar nuevos desafíos y sentir que, a través de cada situación que se resuelve, uno crece y gana experiencia.

De acuerdo con Yesica, para los productos que suele gestionar, "no se usan pallets ni canastos, sino que se carga a granel, y por eso los operarios deben conocer muy bien el producto para organizarlo como si fuera un tetris” (Foto: Shutterstock)

Actualmente trabajás en una industria vinculada a la gestión de agua, con productos livianos pero voluminosos. ¿Qué particularidades tiene este tipo de logística?

En este tipo de operaciones, el desafío principal es el espacio. Son productos que ocupan mucho volumen, así que la optimización en la consolidación de los contenedores es fundamental. No se usan pallets ni canastos, sino que se carga a granel, y por eso los operarios deben conocer muy bien el producto para organizarlo como si fuera un “tetris”, ocupando cada rincón sin dañar las piezas.

Además, hay productos que no se pueden apilar, por lo que cada carga representa un nuevo desafío. En estos casos también es importante estandarizar las cantidades de pedido, para que el proceso sea más ágil y eficiente. Todo esto contribuye a aprovechar al máximo los espacios y reducir tiempos y costos.

¿Qué impacto tienen los controles aduaneros en la dinámica productiva?

Los controles aduaneros son un tema complejo, pero necesarios. En general, estos controles están asociados a beneficios del sistema, como los regímenes de importación temporal, que permiten traer insumos del exterior para fabricar un bien y luego exportarlo sin pagar derechos de importación.

Esto requiere cumplir con una serie de condiciones muy estrictas: tener la mercadería separada, identificada y etiquetada, y poder demostrar ante la Aduana que lo que figura en el sistema existe físicamente. A veces surgen complicaciones, porque el saldo que aparece en el sistema puede no coincidir exactamente con el producto terminado, pero en general son cuestiones demostrables.

Es un régimen muy utilizado por empresas productivas, y lo vemos reflejado en bienes cotidianos: maquinarias agrícolas, autos, incluso productos de consumo diario que combinan componentes importados con fabricación nacional.

¿A qué mercados se exportan este tipo de productos?

Principalmente a América Latina: Uruguay, Brasil, Perú, Chile, entre otros. También se han concretado operaciones hacia países de África. En este tipo de productos, que están dentro del rubro de la construcción, es muy importante cumplir con todas las certificaciones y normas sanitarias que exige cada país de destino. Solo así se logra que el producto sea homologado y exportable.

¿Cómo ves hoy el panorama de las exportaciones argentinas?

Lo veo alentador. En los últimos meses hubo medidas que favorecen mucho al comercio exterior, como la eliminación del Impuesto PAÍS, que impactaba directamente en los costos de importación, y la reducción de derechos de importación en varias posiciones arancelarias. Todo esto hace que el precio FOB de los productos argentinos sea más competitivo.

También mejoró la agilidad en los cobros de reintegros, lo que permite que las empresas cuenten antes con esa caja para reinvertir. Y otro punto positivo es la flexibilización del régimen de aduana en planta, que permite consolidar las cargas directamente en las instalaciones del exportador, evitando el uso de depósitos fiscales. Esto reduce costos y mejora los tiempos operativos, porque cada empresa puede programar sus cargas según su propia dinámica.

¿Qué representa para vos trabajar en comercio exterior y logística?

Para mí significa aportar valor no solo a la empresa en la que trabajo, sino también al país. Siento que cada operación en la que participo contribuye a una cadena logística que conecta a la Argentina con el mundo. Ser parte de eso me gratifica mucho. Es saber que, desde mi rol, puedo sumar un granito de arena en ese ida y vuelta constante entre lo local y lo global.