Comercio exterior y educación: claves para un mercado en transformación

Mauricio Benoist, educador y conferencista, analiza el impacto del comercio exterior en la vida cotidiana de las sociedades y la necesidad de alinear educación y logística a los cambios globales

Por Redacción Movant

Mauricio Benoist es educador y
Mauricio Benoist es educador y conferencista (Foto: Movant Connection)

“Hoy el comercio exterior está al alcance de las manos y en la mente del consumidor”, asegura Mauricio. En esta entrevista, comparte su mirada sobre la aceleración del comercio internacional, el papel de la educación en ese proceso y los desafíos que enfrentan los emprendedores en sectores como la logística, la formación profesional y la adaptación tecnológica.

¿Cuál es tu mirada sobre el comercio exterior y su evolución en los últimos años?

Definitivamente creo que es una industria en crecimiento y a una velocidad impresionante. Antes, traer un producto desde Estados Unidos o Brasil era algo imposible. Hoy, en cinco minutos o en dos días, tenés un producto que viene de China.

Lo único clave es dominar el país con el que trabajás y entender sus marcos regulatorios. Creo que ahí está el secreto: conocer perfectamente las leyes. Toda la gente que está en comercio exterior está en el negocio indicado, porque es un sector lleno de oportunidades.

¿Cómo ves el impacto del comercio electrónico y las nuevas demandas de los consumidores en este contexto?

Hoy cualquier persona puede pensar en comprarse un celular en otro país y traerlo de manera simple. Eso antes era impensado. El comercio exterior ya está en la mente del consumidor.

Nosotros, cuando éramos chicos, no podíamos ni imaginar que podíamos traer un producto desde Colombia o Rusia. Hoy el café colombiano o el vodka ruso están en la esquina de tu casa. Por eso, los emprendedores del sector tienen que meterse cada vez más a entender al consumidor y observar el mercado. El consumidor ya está listo para pedir cualquier cosa, y ahí está la clave para diseñar estrategias de productos y servicios.

¿Y qué desafíos observás para los emprendedores en logística y comercio exterior?

En la industria de la logística y el comercio exterior hay tantos cambios que muchos emprendedores han dejado de disfrutar su negocio. Han empezado a sufrirlo. Y lo entiendo: es complejo. Pero creo que hoy hay que bajar un cambio, apalancarse en mejores equipos y entender que el objetivo no es sufrir, sino disfrutar del emprendimiento. Mi deseo es que en este sector se viva con menos estrés, sin dejar de enfocarse en metas y resultados, pero logrando disfrutar más el proceso.

¿Cómo definirías tu actividad profesional?

Yo me describiría como alguien que busca transformar la forma de la educación. El sistema está mal, obsoleto y caro. Las universidades de calidad son inaccesibles para la mayoría y lo que enseñan muchas veces ya no sirve.

Yo trato de crear una manera distinta de ver la educación, para que la gente tenga libertad: emocional, financiera, de tiempo, de conciencia y hasta geográfica. La idea es que pueda trabajar en diferentes proyectos y vivir donde quiera. El mundo va a 400 kilómetros por hora y la educación va a 20. Yo busco llevarla, al menos, a 150.

Para Mauricio, "las universidades siguen
Para Mauricio, "las universidades siguen ofreciendo carreras largas, cuando lo que se necesita son certificaciones cortas en habilidades concretas: Excel, inteligencia artificial, etc" (Foto: Shutterstock)

¿Qué identificaste que sobra y qué falta en la educación tradicional?

Sobra información obsoleta. Cualquiera puede decir que el 75% de lo que estudió no le sirve cuando empieza a trabajar. Falta información práctica: manejar Excel, dominar tecnología, hablar en público, tener inteligencia emocional. Nadie te enseña eso y después no sabés ni enfrentar una entrevista laboral. La gente necesita herramientas reales para su vida y su trabajo.

¿Qué habilidades son las más importantes hoy?

Yo hablo de tres grandes grupos. Primero, las habilidades emocionales: aprender a gestionar el estrés, la ansiedad, lo que ni siquiera se enseña en las carreras de psicología. Después, las habilidades sociales: conectar con personas, no solo resolver todo por chat. Y finalmente, las habilidades técnicas, que dependen de cada rubro: periodismo, inteligencia artificial, comercio exterior y demás. Todo eso son las llamadas “habilidades de altos ingresos”, que son las que hoy paga el mercado.

Tenés millones de seguidores en redes sociales, ¿cómo ves su rol en la formación y en los negocios?

Las redes sociales son útiles, pero hay que consumirlas con equilibrio. Como una bebida: una no pasa nada, veinte litros sí. Pueden dar leads, contactos, alianzas y ventas, pero también te pueden volver adicto. Yo siempre digo que en redes hay dos tipos de personas: las que consumen y las que ganan dinero. La clave es usarlas como palanca para crecer, no solo como distracción.

En tu experiencia viviendo en dos países, ¿qué particularidades ves en los emprendedores latinoamericanos?

Somos cortoplacistas y emocionales. Eso juega en contra cuando armamos negocios. Muchos crean estructuras solo para sobrevivir, en lugar de pensar en escalar. También solemos contratar familiares o amigos aunque no tengan las capacidades. Y eso en los emprendimientos no siempre funciona. Para mí, si uno va a emprender, debe aspirar a mucho más grande para que valga la pena el esfuerzo.

¿Qué opinás de la relación entre educación, empresas y gobierno

Creo que todavía no hay suficiente conexión. Las universidades siguen ofreciendo carreras largas, cuando lo que se necesita son certificaciones cortas en habilidades concretas: Excel, inteligencia artificial, etc.

En México, por ejemplo, hay un sistema de competencias laborales que certifica habilidades prácticas y permite una rápida inserción laboral. Eso es lo que necesitamos en la región: alianzas estratégicas entre universidades, empresas y gobiernos.

¿Qué características creés que son clave en el liderazgo de hoy?

El liderazgo hoy es adaptativo. Tenés gente de 20 años que quiere todo por videollamada y gente de 50 que pide reuniones presenciales. El líder tiene que gestionar esa diversidad. El ejemplo es Scaloni: quizás no sea el mejor técnico a nivel técnico, pero logró que cada jugador rinda al máximo. Eso es ser líder: sacar lo mejor de cada integrante de tu equipo.

