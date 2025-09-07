Movant LogComex

Cables submarinos: la logística invisible que sostiene la conexión global

Bajo los océanos se extiende una red de cables que hace posible la vida digital. Su instalación y mantenimiento dependen de una logística compleja que conecta continentes y economías

Guardar
La logística de los cables
La logística de los cables submarinos no solo asegura la comunicación entre personas: constituye un pilar para el comercio internacional (Ilustración: Movant Connection)

Cuando una persona envía un mensaje instantáneo, participa en una videollamada o realiza una compra en línea, rara vez se pregunta por dónde viajan esos datos. Aunque la imagen más difundida es la de satélites orbitando la Tierra, lo cierto es que más del 95% de la información que circula entre continentes se transmite a través de cables submarinos.

Esa red inmensa se extiende bajo los océanos y conecta puertos, estaciones costeras y centros de datos. Es una infraestructura clave para la economía digital: sin ella, se frenaría la comunicación global, el comercio electrónico y hasta el sistema financiero.

El desafío logístico de instalar y mantener estos cables es enorme. Cada uno puede recorrer miles de kilómetros y está preparado para soportar la presión del mar profundo, las corrientes y los riesgos que implican los barcos y la pesca.

¿Cómo funciona el despliegue de los cables submarinos?

El proceso comienza en estaciones costeras que funcionan como puntos de enlace entre la red terrestre y el cable oceánico. Desde allí, barcos especialmente equipados transportan enormes carretes de fibra óptica recubierta con múltiples capas de acero, cobre y polietileno que la protegen de la presión y los riesgos del mar.

El despliegue se realiza de manera gradual: el cable se va liberando desde la embarcación y se deposita cuidadosamente sobre el fondo marino siguiendo una ruta planificada con precisión. Para definir ese recorrido se utilizan sistemas de posicionamiento satelital y mapas detallados del relieve submarino, con el objetivo de evitar fallas geológicas, zonas volcánicas o áreas con alta actividad pesquera.

En los tramos más próximos a la costa, donde los riesgos de daños por anclas, redes o corrientes son mayores, el cable suele enterrarse mediante arados submarinos que excavan surcos en la base marina. En aguas profundas, donde la actividad humana es casi nula, se lo deja reposar directamente sobre el fondo.

Este proceso puede extenderse durante semanas o incluso meses, dependiendo de la longitud y complejidad de la instalación. La operación exige una coordinación internacional muy precisa: intervienen autoridades marítimas, organismos reguladores, ingenieros de telecomunicaciones y equipos logísticos que supervisan cada paso para garantizar que el trazado quede seguro y operativo.

El desafío logístico de instalar
El desafío logístico de instalar y mantener estos cables es enorme. Cada uno puede recorrer miles de kilómetros y está preparado para soportar la presión del mar profundo, las corrientes y los riesgos que implican los barcos y la pesca (Foto: Shutterstock)

Mantenimiento y reparaciones: una logística crítica

Una vez instalados, los cables submarinos requieren vigilancia constante. Las roturas no son infrecuentes y pueden deberse a terremotos, deslizamientos submarinos, errores de navegación o actividad pesquera. Se estima que cada año ocurren más de 100 cortes en distintos puntos del planeta.

Cuando se detecta una falla, la logística del mantenimiento se activa de inmediato. Barcos cableadores deben navegar hasta la zona, localizar con precisión el tramo afectado y extraerlo a superficie. Allí se realiza la reparación y luego se vuelve a depositar en el fondo marino. Este procedimiento puede demorar días o semanas, dependiendo de las condiciones climáticas y la ubicación del desperfecto.

Cada reparación representa un reto técnico y económico, pero también tiene implicancias directas en la conectividad global. Una falla en un cable puede ralentizar servicios de mensajería, transacciones financieras o transmisiones en varios países, obligando a redirigir el tráfico hacia otras rutas disponibles.

El impacto en la economía digital

La logística de los cables submarinos no solo asegura la comunicación entre personas: constituye un pilar para el comercio internacional. Operaciones bancarias, reservas de transporte, gestión de puertos y aeropuertos o monitoreo de cadenas de suministro dependen de una transmisión estable y veloz de datos.

El crecimiento del consumo digital incrementa la presión sobre esta infraestructura. La expansión del teletrabajo, el auge del comercio electrónico, la demanda de servicios en la nube y el desarrollo de la inteligencia artificial multiplican la necesidad de nuevas rutas y mayor capacidad de transmisión.

Para un país, tener puntos de amarre de cables submarinos es mucho más que navegar más rápido en internet desde casa. Significa sumarse al tráfico digital que conecta al mundo, abrir la puerta a inversiones en centros de datos y ganar competitividad frente a otros mercados. En comercio exterior, marca la diferencia en la eficiencia de las operaciones logísticas, en la previsibilidad de los negocios y en cómo cada nación logra insertarse en el escenario internacional.

Temas Relacionados

LogísticaComercio ExteriorConectividad

Últimas Noticias

Por qué este es el momento de arriesgarse en el comercio exterior argentino

Augusto Vatteone, despachante de aduana y socio de un estudio de comercio exterior, sostiene que la normalización del mercado y la digitalización abren un escenario favorable para exportar e importar

Por qué este es el

La logística del futuro: sostenible, digital y con fuertes brechas entre países

El Foro Económico Mundial destaca a las energías limpias, la innovación tecnológica y la cooperación internacional, como claves para redefinir las cadenas de suministro y evitar que los países emergentes queden relegados

La logística del futuro: sostenible,

El pacto UE-Mercosur podría transformar las cadenas de suministro y abrir nuevos mercados

Con mayores flujos de bienes, el acuerdo generaría nuevas oportunidades para el transporte, el almacenamiento y la diversificación de mercados en ambos continentes

El pacto UE-Mercosur podría transformar

Estacionalidad, aduanas y rutas: los factores ocultos que encarecen la competitividad argentina

Alejandro Coria, gerente de comercio exterior en una empresa de manufactura, sostiene que el potencial exportador depende tanto de la innovación como de la logística y la adaptación a mercados cercanos

Estacionalidad, aduanas y rutas: los

UNCTAD: La falta de previsibilidad en el comercio exterior encarece costos logísticos globales

Cadenas de suministro tensas, costos en alza y desigualdades crecientes marcan un escenario global donde la falta de claridad en las reglas se convierte en un obstáculo crítico

UNCTAD: La falta de previsibilidad
ÚLTIMAS NOTICIAS
Luna de Sangre 2025: dónde

Luna de Sangre 2025: dónde es posible observar el eclipse lunar total de septiembre

Recomendaciones de expertos para lograr el consumo diario ideal de agua y sus efectos en la salud integral

Elecciones Buenos Aires 2025, en vivo: pasado el mediodía, la participación electoral no llegaba al 30% del padrón

Perlitas de las elecciones Buenos Aires 2025, en vivo: un joven salió corriendo para no ser presidente de mesa, pero la Policía lo persiguió y lo obligó a cumplir con esa función

Insólito robo en una farmacia de La Plata: ladrones armados se llevaron 4700 pastillas de clonazepam

INFOBAE AMÉRICA
Marine Le Pen dijo que

Marine Le Pen dijo que su partido está dispuesto a liderar con sus socios un gobierno de “alternancia pragmática” en Francia

Trump dijo estar listo para imponer nuevas sanciones a Rusia después del mayor ataque aéreo contra Ucrania

Severos problemas de conectividad en Asia y Medio Oriente por cortes de cables submarinos en el Mar Rojo

Tras la censura en Washington, la obra más polémica de Amy Sherald encuentra nuevo hogar

El Ejército de Israel destruyó otro edificio utilizado por los terroristas de Hamas en ciudad de Gaza

TELESHOW
La emotiva reaparición pública de

La emotiva reaparición pública de Gustavo Yankelevich junto a Valentín Yan a más de un mes de la muerte de su nieta

Luciano Cáceres habló de su relación con Gloria Carrá luego de 10 años de su conflictiva separación

Luisana Lopilato sorprendió con su llamativo look para buscar a sus hijos adolescentes: “¿No tenés ropa?"

La excéntrica fiesta de cumpleaños de Zaira Nara con Wanda, familia y amigos famosos: looks cowboy en una noche mágica

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul disfrutaron del show de Lali Espósito en Vélez y causaron furor en las redes