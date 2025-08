Cómo un contenido estratégico puede transformar la comunicación de una empresa logística

Gonzalo Seré es experto en marca personal, creador de contenido y podcaster (Foto: Movant Connection)

“Muchas veces nos enamoramos de las visualizaciones, cuando en realidad eso no te asegura ningún resultado”. En esta nota, Gonzalo reflexiona sobre el valor de crear contenido con propósito, especialmente en sectores como la logística. Habla de estrategia, autenticidad y cómo llegar a los públicos clave sin perder el foco en los resultados reales.

¿Por qué las empresas deberían crear contenido?

Creo que no es una moda. Siempre fue importante crear contenido, solo que cambió la manera de hacerlo. Antes tenías que pertenecer a una institución con poder o tener una imprenta. Después llegaron la radio, la televisión… pero ahora es la primera vez en la historia que cualquiera puede conseguir atención sin pagar. Es gratis publicar en redes sociales, y eso lo vuelve accesible para todos.

Entonces, ¿por qué las empresas deberían sumarse? Porque es la forma más barata de obtener atención. Y alguien que no te conoce, no te puede comprar.

¿Cómo puede una empresa logística generar confianza con contenido?

Publicar contenido es una forma de decir: “acá estoy”. Hay una cara, un nombre, una persona detrás. Alguien que da la cara. Y eso genera confianza. Se puede mostrar desde cómo se resuelve un problema por una tormenta en el Pacífico hasta compartir experiencias de personas que tenían miedo de que su carga no llegue… y sí llegó.

También se puede generar contenido dirigido a diferentes públicos que impactan en el negocio: clientes, proveedores, puertos, el propio Estado. ¿Quién necesitás que te conozca hoy? Bueno, creale contenido. Si no lo hacés, no es que no estás comunicando: lo estás desatendiendo.

¿Qué tipo de contenido funciona mejor?

Yo creo contenido 100% orientado a resultados del negocio. No busco visualizaciones, busco ventas. Muchas veces nos enamoramos de las visualizaciones, cuando en realidad eso no te asegura ningún resultado. Hablando de logística internacional o comercio exterior, por ejemplo: ¿cuántas personas en un asado con amigos saben algo de eso? Una o ninguna. Entonces, ¿por qué querer ser famosos por eso?

Lo que importa es que te vea la persona correcta. Si creás un contenido sobre por qué se demora un envío, capaz lo ven 100 personas, pero uno te contrata. En cambio, si hablás de chismes de famosos, te ven millones, pero no llegás a concretar esa compra.

¿Cómo empezaste con la creación de contenido?

Cuando arranqué con el pódcast, lo más difícil fue conseguir a los primeros entrevistados. Mi estrategia fue mostrar que era un proyecto serio, que iba a funcionar con o sin ellos. Les decía: “tengo 26 espacios este año, ¿querés ser uno?”. Los convencía de que, con o sin su presencia, iba a suceder igual, aunque por dentro sabía que los necesitaba.

Mi idea era ser totalmente transparente: “esto te puedo dar, esto espero de vos”. Nada de sponsors ni ventas detrás. Yo quería inspirar a jóvenes emprendedores y posicionarme como alguien que sabe de negocios.

¿Cómo elegís a quién entrevistar?

Tengo una métrica propia: la Métrica Galperín. Me pregunto: “¿Esta persona estaría al lado de Marcos Galperín?” Si la respuesta es no, no lo entrevisto. Si es sí, lo hago. A veces priorizo el tamaño de la empresa, y otras, la historia del emprendedor. Hay gente con historias increíbles que no son conocidos, pero que inspiran de verdad. Me interesa ese ángulo.

¿Qué viste en común entre las personas exitosas que entrevistaste?

Todos están enamorados del problema que resuelven. No importa si son dueños o empleados, se les nota el brillo en los ojos cuando hablan de lo que hacen. Sí, quieren ganar plata, pero también quieren ayudar a alguien. Y se nota cuando es genuino. Intento filtrar eso. No quiero entrevistar a alguien que solo busca ganar sin que le importe el cliente.

Al gestionar una estrategia de comunicación en redes sociales, las empresas de logística pueden "generar contenido dirigido a diferentes públicos que impactan en el negocio" (Foto: Shutterstock)

¿Cómo se construye un podcast profesional?

Hay tres sistemas clave. Uno para conseguir entrevistados, otro para crear contenido de valor y uno más para distribuirlo. Para conseguir entrevistados, es importante hacer seguimiento real. No insistir por insistir, sino demostrar que de verdad investigaste a la persona. Para el contenido, lo más importante es no hacer la misma entrevista que ya dieron mil veces. Hay que aportar algo nuevo.

Y en la distribución, lo más clave es el título y la imagen. Especialmente en las plataformas que muestran el contenido a personas que no te siguen. Después están los clips, los videos cortos, que ayudan a que tu cara empiece a ser reconocida. No siempre traen gente directo al video largo, pero cuando alguien lo ve en otro lado, ya sabe quién sos. Y eso es lo que buscás: que sepan que existís.

¿Cómo manejaste tu formación en paralelo al trabajo?

Empecé a estudiar Comunicación, y a trabajar en segundo año. Llegó un momento en que tuve que frenar. Era mucho. Decidí pausar un cuatrimestre, enfocarme en trabajar y después volver más despacio. Hice la carrera más lento, pero la terminé. Y me alegra haberlo hecho.

Aprender algo que no podés aplicar, para mí no tiene sentido. La universidad me sirvió más cuando ya estaba trabajando, porque podía trasladar lo que aprendía a lo que hacía. Y los profesores también lo valoraban: se nota quién trabaja y quién no por las preguntas que hace. Eso cambia todo.

¿Identificás algo de logística en lo que hacés?

Sí, tengo visualizado un sistema. Aunque mi negocio es digital, la organización es clave. Desde tener un sistema para conseguir entrevistados, hasta cómo distribuir el contenido.

Y si algo sale mal —como una pregunta fuera de lugar en una entrevista— se termina todo. Entonces cuido cada parte. Porque si alguien con mucho para perder se siente incómodo, no vuelve más. Por eso soy muy meticuloso con todo el proceso: desde cómo armo las preguntas, hasta cómo edito y comparto el contenido.