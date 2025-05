Eficiencia y control logístico como claves para abastecer el sector farmacéutico

Alexis Simancas es jefe de compras y comercio exterior en la industria farmacéutica (Foto: Movant Connection)

“El abastecimiento es la columna vertebral de cualquier organización”, afirma Alexis al destacar la importancia de garantizar insumos en tiempo y forma. A partir de su experiencia en distintos rubros y países, reflexiona sobre los desafíos logísticos en sectores sensibles, la articulación con proveedores internacionales y el valor de una cadena de suministro sólida.

¿Cómo ves el desarrollo logístico y del comercio exterior en Argentina respecto de la región?

Tengo la suerte de haber trabajado en Venezuela y en Argentina, y de coordinar desde aquí operaciones de importación para otros países de la región. Eso me permitió ver matices, similitudes y diferencias. Mi percepción es que Argentina está bastante avanzada a nivel regional. Es un país que, dentro de lo normal, funciona con organización y donde los procesos logísticos suelen funcionar bastante bien.

En mi experiencia, hay una mayor libertad de acción para importadores y empresarios en comparación con otras economías de la región. Aunque hubo períodos complejos, como el del cepo cambiario, siento que hay una apertura creciente en el ámbito normativo vinculado al comercio exterior. Eso genera oportunidades para quienes operan en este sector.

¿Qué complejidades logísticas enfrentan los sectores vinculados a la salud?

Este sector tiene particularidades muy marcadas. Por ejemplo, en la compra e importación de materias primas, hay que tener especial cuidado. Hablamos de productos que están directa o indirectamente en contacto con el consumo humano, por lo que los controles y las certificaciones son estrictos.

Antes de hacer una compra formal, es habitual pedir muestras, analizarlas y asegurarse de que cumplen con los requerimientos químicos y técnicos. Todo esto puede generar sobrecostos, pero es necesario para garantizar la seguridad del proceso productivo. A diferencia de otros sectores, donde el producto final es una maquinaria o un bien tangible, aquí se trabaja con insumos cuya calidad impacta directamente en la salud.

¿Cuál es el vínculo entre la logística de estos productos y el comercio exterior?

El sector farmacéutico depende en gran parte de insumos importados. Sin embargo, muchas veces uno puede optar entre importar directamente o comprarle a un proveedor local que ya hizo ese proceso. Esa decisión tiene impacto en los plazos, los costos, y hasta en la disponibilidad de divisas.

En términos de procedencia, gran parte de los insumos que manejamos provienen de Asia. Es una región que tiene precios muy competitivos y una gran oferta. Aun así, no nos limitamos a un solo origen: evaluamos calidad, precio y condiciones logísticas. La elección entre proveedores locales o internacionales depende de la necesidad puntual y del equilibrio entre tiempo, costo y confiabilidad.

¿Cuál es el aporte estratégico de un equipo de supply chain en una organización?

El abastecimiento es la columna vertebral de cualquier organización. Es el punto de partida que permite que el resto de las áreas funcionen. Si no se abastece en tiempo y forma, no se produce, no se comercializa. Además de su rol operativo, también es una función con impacto económico y financiero.

La cadena de suministro puede generar ahorros, eficiencia y ventajas competitivas. Implica pensar estratégicamente, optimizar recursos, evaluar riesgos. Es un área que está en contacto con muchas otras y que requiere una mirada integral del negocio. Y al mismo tiempo, tiene un componente humano muy importante que no se puede perder de vista.

"Antes de hacer una compra formal, es habitual pedir muestras, analizarlas y asegurarse de que cumplen con los requerimientos químicos y técnicos", comenta Alexis (Foto: Shutterstock)

¿Qué valor tienen las redes sociales profesionales en este trabajo?

Las redes, bien utilizadas, pueden ser una herramienta muy poderosa. Yo las uso para dos cosas: para reconocer la labor de los equipos con los que trabajo y para buscar soluciones a necesidades específicas. A veces necesitás conseguir un producto que no aparece en ningún proveedor habitual y alguien de tu red puede acercarte información relevante.

En lo profesional, la red social más conocida permite no solo construir relaciones, sino también acceder a información estratégica. No siempre se trata de concretar una compra: muchas veces sirve para entender costos de referencia, comparar proveedores, o anticipar tendencias del mercado. Es una herramienta que amplía el horizonte de lo posible.

¿Qué habilidades valorás en quienes trabajan en tu equipo?

Valoro mucho la apertura, la capacidad de trabajar en equipo, la disposición al diálogo. En supply chain se articulan muchos sectores, y para que eso funcione tiene que haber un objetivo común. Esa colaboración no se da sola: hay que fomentarla desde la escucha, el respeto y el compromiso compartido.

Es clave tener una mirada integradora. Ninguna parte de la cadena funciona sola. Por eso, una persona que sabe coordinar, aportar, aceptar sugerencias y generar sinergia con otras áreas es fundamental para que los procesos no solo se cumplan, sino que se optimicen.

¿Qué aspectos resultan claves para lograr una gestión de abastecimiento eficiente?

La eficiencia en supply chain se logra garantizando el abastecimiento en tiempo y forma. Eso es lo que permite que todo lo demás funcione: la producción, la venta, la operación en general. Es un área estratégica que necesita precisión, planificación y capacidad de respuesta.

Además, tiene un impacto directo en lo económico, lo financiero y lo operativo. Ser eficientes no es solo una cuestión de costos, sino también de compromiso con la calidad del proceso y con el funcionamiento general de la organización. A medida que el entorno cambie, será esa capacidad de adaptación la que permita marcar la diferencia entre sostenerse y liderar.