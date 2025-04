Conectar con el propósito: la importancia del comercio exterior en la industria médica

Braian Monte es especialista en comercio exterior en una empresa importadora de equipos médicos (Foto: Movant Connection)

“Recibir una foto de un equipo funcionando al día siguiente de ser entregado te hace conectar con un propósito real y tangible”, asegura Braian. En esta entrevista, explica el trasfondo de la importación de equipos médicos, los desafíos a los que se enfrenta en el proceso y la pasión que siente por su trabajo.

¿Cuáles son las particularidades logísticas de los productos vinculados a la tecnología médica?

En el sector del equipamiento médico, cada producto presenta desafíos logísticos distintos. Existen equipos que requieren contenedores completos por su tamaño, como resonadores o tomógrafos, y otros que necesitan condiciones de refrigeración estrictas, como soluciones inyectables o insumos estéticos. Además, todos los productos están regulados por ANMAT, que clasifica su peligrosidad según su aplicación en el cuerpo humano, estableciendo diferentes requisitos de trazabilidad y autorización.

Por ejemplo, un ecógrafo requiere una trazabilidad básica, mientras que un ácido hialurónico debe contar con un seguimiento de lote que permita identificar al paciente que lo recibió, y garantizar el control de temperatura desde el origen hasta su aplicación. Esa diversidad obliga a planificar cada importación con precisión, tanto en lo documental como en lo logístico.

¿Qué consideraciones técnicas se deben tener al transportar este tipo de equipos?

Los resonadores, por ejemplo, requieren contenedores “open top” porque deben ser cargados con grúa. Además, se embalan con materiales aislantes especiales para evitar que la fuerte imantación dañe otros productos o se vea afectada durante el transporte. Incluso está prohibido acercarse con elementos metálicos o dispositivos electrónicos en ciertas etapas de su manipulación.

Estos equipos llegan embalados con estructuras diseñadas para su izaje seguro y se descargan mediante grúa también en destino. La coordinación logística debe contemplar desde el tipo de contenedor hasta los elementos de sujeción y el lugar de descarga, garantizando la integridad del equipo y la seguridad operativa.

¿Cómo se gestiona la trazabilidad en cargas con temperatura controlada?

En los embarques refrigerados se utilizan termógrafos que permiten registrar de forma continua la temperatura durante todo el trayecto. Dependiendo del tamaño de la carga, se colocan uno o varios equipos en el momento de la consolidación del contenedor. Esos datos permiten verificar que la cadena de frío no se rompió en ningún momento.

Esto es clave no solo para asegurar la calidad del producto, sino también para cumplir con los seguros. Muchas pólizas excluyen expresamente los daños por pérdida de frío, por lo que es fundamental que la cobertura incluya esta eventualidad cuando se trabaja con insumos sensibles. Hasta el momento, nunca hemos tenido un incidente de este tipo, pero la prevención es esencial.

¿Cómo es el proceso completo desde que se confirma la necesidad de importar un equipo?

Todo comienza con la disponibilidad del producto. Si no está en stock, el proceso de producción puede demorar entre 40 y 60 días. Una vez fabricado, se coordina la consolidación de la carga, se gestionan los requerimientos específicos como termógrafos o embalajes especiales, y se define el transporte internacional.

El tránsito desde Oriente suele demorar unos 60 días. A eso se suma el tiempo de trámites locales: ingreso al país, autorización de ANMAT, nacionalización, y en muchos casos, almacenamiento en zonas especiales como la Zona Franca de La Plata hasta que las instituciones de destino estén listas para recibirlos. En total, una operación puede extenderse entre 90 y 100 días.

"Ver que lo que uno importa llega a instituciones que mejoran el diagnóstico o el tratamiento de personas en todo el país es profundamente movilizador", comenta Braian (Foto: Shutterstock)

¿Qué valorás al elegir proveedores logísticos internacionales?

La comunicación constante es fundamental. Que el proveedor sea claro desde el principio, que no haya zonas grises ni silencios prolongados. En general, los actores con los que he trabajado han sido confiables, con buena capacidad de adaptarse a distintos tipos de carga.

Algunos están más especializados en determinados rubros, por lo que es importante tener un abanico amplio de opciones y conocer sus limitaciones. Si no pueden operar una carga refrigerada, o si no disponen de contenedores especiales, es preferible que lo digan desde el inicio para evitar complicaciones.

¿Cómo influye el sentido de propósito en tu trabajo en comercio exterior?

Desde la pandemia, siento que el compromiso con lo que hacemos va mucho más allá del comercio exterior en sí. Ver que lo que uno importa llega a instituciones que mejoran el diagnóstico o el tratamiento de personas en todo el país es profundamente movilizador.

Recibir una foto de un equipo funcionando al día siguiente de ser entregado, saber que colaborás con hospitales en situaciones de emergencia, o que traés dispositivos que extienden la esperanza de vida, cambia la forma de encarar el trabajo. Te hace conectar con un propósito real y tangible.

¿Qué te mantiene motivado a seguir en este rubro?

Me apasiona el comercio exterior, pero mucho más el hecho de saber que lo que hacemos está vinculado directamente con la salud. No me molesta que me llamen fuera de hora, ni tener que resolver imprevistos. Lo disfruto porque sé que hay un impacto real del otro lado.

Además, este sector exige estar actualizado constantemente: leer nuevas normativas, entender productos innovadores, adaptarse a las condiciones del mercado. En este momento, por ejemplo, estamos investigando el uso de robótica en cirugía, que podría revolucionar la medicina por su precisión. Esa combinación de desafío técnico y sentido humano también es parte de lo que me hace seguir eligiendo este camino.