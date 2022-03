El Wandagate sigue: le habría sido infiel a Mauro Icardi

El Wandagate no tiene fin

El matrimonio de Wanda Nara-Mauro Icardi ha sido uno de los protagonistas de los medios en los últimos meses. El Wandagate no tiene fin. Ahora, la pareja más mediática de Argentina volvió a ser tema de conversación.

Tras la infidelidad del futbolista con la actriz ' La China’ Suárez y cuando la pareja parecía haber logrado la estabilidad nuevamente, un bombazo siembra nubes de discordia: según los titulares de varios medios internacionales la empresaria le habría sido infiel en su último viaje a Argentina con su guardaespaldas de ella . Un joven llamado Agustín Longueira.

“Se tomó la revancha. Terrible escándalo: revelaron el día que Wanda Nara engañó a Mauro Icardi” o “Provocación. Wanda Nara seduce a su guardaespaldas de una manera especial: usa bata para… espéralo”, encabezan algunos titulares. Por ello, el agente de Mauro Icardi también se vio obligado a defenderse. Lo hizo a través de su ‘Story’ de Instagram, donde dejó un contundente mensaje: “No necesito aclarar que todo es más que una mentira”

“Pero la falta de respeto excesiva siempre me sorprende. Yo no soy ese tipo de persona y no soy ese tipo de mujer. Nunca hice hecho algo así (en pareja). e manejo diferente, porque soy diferente”, ha dicho Wanda, dejando en claro que ya no es como las otras mujeres infieles o que les gusta buscar maridos ajenos.