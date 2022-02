Neymar ya piensa en colgar los botines

Neymar hizo una sorprendente revelación sobre su futuro profesional

Con un contrato con el PSG hasta 2025, Neymar, en no deja de soñar con un retiro en su amado país: Brasil. Si bien no hay nada en el horizonte, su corazón sigue puesto en el Santos (su exequipo, en el que jugo entre 2009 y 2013, año en que firmó contrato con el Barcelona)

El ex jugador del Barcelona reveló a través de Twitch su anhelos dentro de las canchas: “tengo muchas ganas de volver a jugar en el Santos, lo que realmente extraño es jugar en el pueblo, Dios mío, aquel estadio maravilloso”. Andrés Rueda, presidente del Santos, contestó que las puertas del club “estarán siempre abiertas para Neymar”.

Neymar, de 30 años. también contó que tiene otro clubs en vista. “Tengo ganas de jugar en Estados Unidos, al menos una temporada”. Y añadió:”¿Por qué Estados Unidos? Es un campeonato corto. Tienes 3 o 4 meses de vacaciones “.

Se refirió a la particular situación que vive hoy la selección brasileña: líder en las Eliminatorias sudamericanas y clasificada al Mundial de Qatar, no logra enamorar a los fanáticos, más aún después de haber perdido la final de la Copa América como local.

“Cuando ganamos, el apoyo es increíble, el amor que recibimos de los fanáticos brasileños... No hay mejores que los torcedores brasileños, son maravillosos, porque cuando están juntos, algo increíble pasa”, prologó su mirada. “Hoy en día la selección brasileña está alejada de los fanáticos. No sé cuál es el motivo, no sé cuándo comenzó eso, mucha gente no ve los partidos, o no sabe cuándo son los partidos. Es triste. Hay muchos que hoy piensan que cuando juega la selección brasileña no es importante”, semblanteó lo que sucede con el elenco dirigido por Tite.