Así fue la primera cita de Cristiano y Georgina

Este jueves jueves 27 de enero se estrenó se estrena en la plataforma Netflix un documental sobre la vida de Georgina Rodríguez, actual pareja del famoso jugador de futbol Cristiano Ronaldo. La primera emisión fue el mismo día que la modelo cumplió 28 años.

Lo que la mayoría sabíamos es que la famosa pareja se conoció en la tienda Gucci en donde Georgia trabaja por esos días, pero en el documental la joven contó más detalles sobre aquel día que cambio la vida de ambos.

“Empecé a atenderle en Gucci y un día me escribió que tenía un evento que si iba a estar. Y le dije que sí, que me pasaría. Me llevé todo el día pensando qué me iba a poner, cómo me iba a peinar. Cuando llegué le vi guapísimo, me acuerdo qué llevaba él y yo”, comento Georgina.

“Brindamos con una copa de champagne y me tuve que ir a la cena de empresa. No me apetecía nada, pero me tuve que ir. Pero fue bueno porque nos dejó con las ganas”, continuó explicando. Sin embargo, no todo fue de color de rosa en sus inicios: “Él tenía muchos partidos, pasó lo de mi padre y estuve ausente y triste. Un día coincidimos en otro evento, estaba con sus amigos y su hermano. Y me dijo: ‘Gio te quieres venir a cenar’ y pensé ‘ha llegado el momento’.”

“Estaba muy ilusionada y de camino al restaurante nuestras manos se chocaron y sentí como si esas manos hubieran estado conmigo mucho tiempo y ya cuando nos volvimos a chocar nos las cogimos. Eran unas manos familiares, que encajaban a la perfección. Fuimos a cenar, yo me fui a casa y mi corazón… pum pum”, relata sobre su primera salida juntos.

“El momento más super especial fue un sábado. Me moría de ganas de verle y estar con él, pero no le quería escribir. Me escribió tras el partido y, claro, no le dije que tenía todo preparado, le dije que estaba sentada en casa y que ya me iba a dormir. Me dijo: ‘¿quieres cenar?’ y le dije: ‘Vale’. Yo ya había cenado. Me recogió en casa. Llegamos a la suya. Tenía su puré, su verdura, su pollo y cené como toda señora”, explica la influencer.

Fue entonces cuando lo suyo empezó a tomar forma: “Él venía después de trabajar a recogerme. Venía en Bugatti a veces. Mis compañeros alucinaban. Yo llegaba en autobús y me iba en Bugatti…”, recuerda Rodríguez. Y fue entonces cuando el astro portugués también la empezó a ver como alguien para siempre: “Cuando nos chocamos las manos fue un momento único… Era una chica superinteresante, madura y comencé a engancharme. Era el auto que tenía no podía ir con otro. El inicio de la relación superbonito. Pasado el tiempo sentí que era la mujer de mi vida”, ha confesado el famoso jugador.

Cristiano y Georgina se conocieron durante la etapa en la que el portugués defendía los colores del Real Madrid. Sin embargo, cuando decidió continuar con su carrera en la Juventus, ambos se mudaron a una mansión en Turín valuada en 6,5 millones de dólares.

Fue en esa residencia, y antes de que se concretara el fichaje del luso por el Manchester United, desde donde la modelo y empresaria contó algunos detalles de su relación.

“Me encanta vivir en Turín. Todo está cerca. Si queremos nieve, vamos a la nieve. Si queremos un día más cosmopolita, nos vamos a Milán. Si queremos mar, vamos a Mónaco. Quedarse en Turín depende de muchas cosas, pero sobre todo de Cris”, contaba sobre los cuatro años que pasaron en Italia.

La vida de Georgina dio un giro total cuando se transformó en pareja de Ronaldo. Aquella empleada de un local pasó a vivir en enormes y lujosas mansiones. Uno de los relatos más divertidos sobre este vuelco llegó sobre las dificultades que tuvo para ubicarse en un comienzo: “La primera vez que fui a casa de Cristiano me perdía cada vez que iba a la cocina por agua. A veces tardaba media hora en volver del salón porque no conocía el camino. Era muy grande”. En declaraciones que replicó la agencia Efe, ella explicó: “Estaba acostumbrada a vivir en departamentos pequeños. Tardé medio año para ubicarme en su casa”.