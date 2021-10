La última selfie de Antonela Roccuzzo confirma que es fan de un cantante británico

Los 17.6 millones de seguidores de Antonela Roccuzzo en la plataforma instagram siguen de cerca la vida de la esposa del astro del futbol mundial Lionel Messi, en esta oportunidad Antonela subió una nueva fotografía a sus historias que se viralizó.

En esta oportunidad, compartió una imagen desde el gimnasio en donde realiza sus exigentes rutinas de fitness las cuales la hacen lucir un cuerpo escultural. La empresaria argentina acompañó la publicación la cuál musicalizó con la popular canción ‘Shivers’ del artista británico Ed Sheeran.

Hace poco, el propio Messi se tomó una foto con el cantante que estuvo presente en el Parque de los Príncipes y pudo presenciar la gran conquista de Messi para el PSG. En las entrañas del estadio, el astro del fútbol y británico posaron para la cámara y Leo subió la imagen a sus redes. “Un gusto conocerte, Ed crack!!”, fue lo que escribió el argentino. El rosarino aprovechó la oportunidad para tomarse una foto con una de las máximas estrellas de la música en la actualidad.

En segundos, la imagen recibió más de 3 millones de Me Gusta y miles de comentarios. Uno de ellos fue el Sofía Balbi, la esposa del uruguayo Luis Suárez, amigo de la familia y particularmente de Antonella Roccuzzo, a la que le dedicó un particular mensaje. “A alguien que yo conozco esta foto le encantaaaa! 😂😂😂🤣 @antonelaroccuzzo”, escribió la pareja del goleador ex Barcelona y que desde hace más de una temporada se mudó al Atlético Madrid.

La familia Messi, se encuentra disfrutando de su nueva vida en la ciudad de París , donde recientemente, compartieron a través de la cuenta de Antonella una selección de fotos en las que se los ve disfrutando de la capital francesa junto a sus tres hijos, Thiago, Mateo y Ciro por la capital del amor.